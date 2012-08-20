J&W'dan pasif soğutmaya sahip mini bilgisayar: M001

J&W, pasif soğutma sistemine sahip mini bilgisayarı M001'i önümüzdeki aydan itibaren yurtdışında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yüksek işlem gücüne ihtiyaç duymayanların, ev / ofis ortamında yer problemi yaşayanların veya gürültüye karşı aşırı duyarlı olanların ilgi göstereceğini düşündüğümüz M001'de alüminyum ve plastik materyaller kullanılmış.



Öncelikle M001'de Intel Atom N2800 (1.86 GHz), Intel Atom N2600 (1.60 GHz) ve Intel Atom D2550 (1.86 GHz) işlemci seçenekleri sunulmuş durumda. 32 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen bu işlemciler, çift çekirdeğe ve 1 MB L2 ön belleğe sahip. PowerVR SGX545 tabanlı grafik biriminin ve 2 GB DDR3 belleğin (4 GB'a kadar arttırılabilir) güç verdiği mini bilgisayarda, 5400 devir / dakika hızında çalışan 320 GB sabit diske yer verilmiş. 32 GB'lık SSD opsiyonel olarak seçilebiliyor.



135 mm x 128 mm x 46 mm boyutlarında tasarlanan mini bilgisayar, Wi-Fi 802.11 b/g/n anteni, 3 adet USB 2.0 portu, HDMI portu, D-Sub çıkışı, hoparlör çıkışı, mikrofon girişi, COM portu, ethernet bağlantısı ve SD, MMC, MS, MS Pro kart okuyucu ile donatılmış. J&W'nin fiyatının ise 260$'dan başlaması bekleniyor.



http://www.fanlesstech.com/2012/08/j-nettops-final-specs.html