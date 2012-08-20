Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

J&W'dan pasif soğutmaya sahip mini bilgisayar: M001

6 yıl
6,1b
1
7
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
J&W, pasif soğutma sistemine sahip mini bilgisayarı M001'i önümüzdeki aydan itibaren yurtdışında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yüksek işlem gücüne ihtiyaç duymayanların, ev / ofis ortamında yer problemi yaşayanların veya gürültüye karşı aşırı duyarlı olanların ilgi göstereceğini düşündüğümüz M001'de alüminyum ve plastik materyaller kullanılmış.
Öncelikle M001'de Intel Atom N2800 (1.86 GHz), Intel Atom N2600 (1.60 GHz) ve Intel Atom D2550 (1.86 GHz) işlemci seçenekleri sunulmuş durumda. 32 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen bu işlemciler, çift çekirdeğe ve 1 MB L2 ön belleğe sahip. PowerVR SGX545 tabanlı grafik biriminin ve 2 GB DDR3 belleğin (4 GB'a kadar arttırılabilir) güç verdiği mini bilgisayarda, 5400 devir / dakika hızında çalışan 320 GB sabit diske yer verilmiş. 32 GB'lık SSD opsiyonel olarak seçilebiliyor.
135 mm x 128 mm x 46 mm boyutlarında tasarlanan mini bilgisayar, Wi-Fi 802.11 b/g/n anteni, 3 adet USB 2.0 portu, HDMI portu, D-Sub çıkışı, hoparlör çıkışı, mikrofon girişi, COM portu, ethernet bağlantısı ve SD, MMC, MS, MS Pro kart okuyucu ile donatılmış. J&W'nin fiyatının ise 260$'dan başlaması bekleniyor.

http://www.fanlesstech.com/2012/08/j-nettops-final-specs.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ROSSI 6 yıl
MİNİ PC'LERDE TERCİHİM JETWAY'İN ENDÜSTRİYEL VE MULTİMEDİA MODELLERİDİR..AMACINA EN UYGUN CİHAZLAR KESİNLİKLE..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 6 yıl
at çöpe gitsin !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
janparey 6 yıl
Bu bilgisayarların amacı ne gerçekten?İnternet,müzik,film? 42$+7$ raspberry artı kasayı temin ettim ve bu bilgisayarın yapabileceği çoğu şeyi yapabiliyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl
Atomsa at cope
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
averocks1958 6 yıl
Oldukça iyi görünüyor
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 6 yıl
Piyasada daha ucuza cihazlar bulmak mümkün. Şahsen Zotac ürünlerini tercih ederim. Anlamadığım bir şey var. Neden hala Amd kullanmamakta ısrarlılar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akifdu 6 yıl
Arabanın torpido gözüne atarız bunu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 18. Bölüm "Mobil Dünyanın Vazgeçilmezleri Olan Oyun ve Uygulamalarla Yine Birlikteyiz" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim