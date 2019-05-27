Jabra Elite 85H ANC kulaklık ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Jabra Elite 85H aktif gürültü engelleme özelliği, 36 saat pil süresi, yerleşik mikrofonları ile net görüşme ve yüksek ses kalitesi gibi bir çok iddialı özellikle donatılmış üst seviyeye bir kulaklık
Jabra Elite 85H aktif gürültü engelleme özelliği, 36 saat pil süresi, yerleşik mikrofonları ile net görüşme ve yüksek ses kalitesi gibi bir çok iddialı özellikle donatılmış üst seviyeye oynayan bir kulaklık.
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Burak Şolt bu işleri siz ve Enis bey'den çok daha rafine ve anlamlı yapıyor.
Yaptığınız incelemeler ile anlam kargaşasına sebeb oluyorsunuz. Birlikte yaptığınız videoları Erdi beysiz tekrar yapıyorsunuz.
sizden daha iyi donanım inceleyen özellikle ses konusunda insanlara fırsat tanımanızı rica ediyorum.
Yıllardır yanlış söylediğiniz Hoparlör kelimesini düzeltmeniz dileğiyle. Hoporlör değil..
Son birşey daha affınıza sığınarak şu Enis bey'i bu kadar ciddi bir platformda sunmanız kalitenizi bozuyor kanımca.
son derece lakayıt ve bilmiş tavırları mütevazilikten uzak ve ne yapsa olmuyor..
Prim vermemeniz dileğiyle.
Saygılarımla.