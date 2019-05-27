Jabra Elite 85H ANC kulaklık ön inceleme

Jabra Elite 85H aktif gürültü engelleme özelliği, 36 saat pil süresi, yerleşik mikrofonları ile net görüşme ve yüksek ses kalitesi gibi bir çok iddialı özellikle donatılmış üst seviyeye bir kulaklık

Jabra Elite 85H aktif gürültü engelleme özelliği, 36 saat pil süresi, yerleşik mikrofonları ile net görüşme ve yüksek ses kalitesi gibi bir çok iddialı özellikle donatılmış üst seviyeye oynayan bir kulaklık.