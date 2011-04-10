Japonlar kök hücreleri kullanarak yeni göz geliştirdi

Japonya'nın Kobe şehrinde bulunan RIKEN Gelişimsel Biyoloji Merkezi'ndeki araştırmacılar, embriyonik kök hücreleri kullanarak komplike bir organ geliştirmeyi başardılar. Yoshiki Sasai liderliğindeki araştırma takımı, fareden aldıkları embriyonik kök hücrelerini kullanarak rudimentar göz (tam gelişmemiş) geliştirmeyi başardı. Başta körlük olmak üzere göz ile ilgili sağlık problemlerinin çözümüne katkı sağlaması beklenen bu çalışmanın, tıp dünyası için pek çok açıdan büyük önem arz ettiği bildiriliyor.

Geçmişte de pek çok araştırmacı benzer çalışmalar yürütmüş ancak kök hücrelerini kullanarak göz gibi karmaşık bir organı yaratmayı başaramamışlardı. Örneğin Londra'daki UCL Gözbilim Enstitüsü'nden Profesör Robin Ali, yeni doğmuş bir fareden aldığı ışığa duyarlı hücreleri büyümüş bir fareye nakletmeyi başarmıştı. Ancak Prosör Robin Ali, başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği transplantasyon operasyonuna rağmen, erişkin farenin görme kabiliyetinin gelişip gelişmediğinden hâlâ emin değil.

Yoshiki Sasai kök hücrelerden göz elde edebilmek için ışığa duyarlı hücreleri ve görme için gerekli neronları (sinir hücreleri) tutan optik cup kullandı. Araştırma takımı daha sonra yüzen embriyonik kök hücre kümesi ve gözün kendi şeklini alması için gerekli olan hücreleri üretti. Yapılan çalışmanın sonucunda ise 2mm çapında yani bebek farelerinki kadar büyüklükte göz elde edilmiş oldu. Bu çalışmanın körlük ve diğer göz hastalıklarına karşı sürdürülen çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor.

Genellikle akraba evliliklerinden kaynaklanan ve retina bozulmasına neden olarak görme kusuru yaratan Gece Körlüğü'nün (Tavuk Karası) 3500 kişiyi etkilediği belirtiliyor. Kök hücrelerden ilkel göz elde edilmesinin bu hastalar hastalar için yeni bir umut kapısı olabileceği belirtiliyor. Araştırma lideri Yoshiki Sasai, ihtiyaç duyulduğunda hastalara nakledilmek üzere sağlıklı retina hücresi bankalarına sıcak bakıyor ve nakil yoluyla en azından kısmı görüş kayıplarının geri kazandırılabileceğini umduklarını söylüyor.

http://www.guardian.co.uk/science/2011/apr/06/simple-eye-stem-cells