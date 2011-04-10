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Japonlar kök hücreleri kullanarak yeni göz geliştirdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,4b
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59
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japonya'nın Kobe şehrinde bulunan RIKEN Gelişimsel Biyoloji Merkezi'ndeki araştırmacılar, embriyonik kök hücreleri kullanarak komplike bir organ geliştirmeyi başardılar. Yoshiki Sasai liderliğindeki araştırma takımı, fareden aldıkları embriyonik kök hücrelerini kullanarak rudimentar göz (tam gelişmemiş) geliştirmeyi başardı. Başta körlük olmak üzere göz ile ilgili sağlık problemlerinin çözümüne katkı sağlaması beklenen bu çalışmanın, tıp dünyası için pek çok açıdan büyük önem arz ettiği bildiriliyor.

Geçmişte de pek çok araştırmacı benzer çalışmalar yürütmüş ancak kök hücrelerini kullanarak göz gibi karmaşık bir organı yaratmayı başaramamışlardı. Örneğin Londra'daki UCL Gözbilim Enstitüsü'nden Profesör Robin Ali, yeni doğmuş bir fareden aldığı ışığa duyarlı hücreleri büyümüş bir fareye nakletmeyi başarmıştı. Ancak Prosör Robin Ali, başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği transplantasyon operasyonuna rağmen, erişkin farenin görme kabiliyetinin gelişip gelişmediğinden hâlâ emin değil.

Yoshiki Sasai kök hücrelerden göz elde edebilmek için ışığa duyarlı hücreleri ve görme için gerekli neronları (sinir hücreleri) tutan optik cup kullandı. Araştırma takımı daha sonra yüzen embriyonik kök hücre kümesi ve gözün kendi şeklini alması için gerekli olan hücreleri üretti. Yapılan çalışmanın sonucunda ise 2mm çapında yani bebek farelerinki kadar büyüklükte göz elde edilmiş oldu. Bu çalışmanın körlük ve diğer göz hastalıklarına karşı sürdürülen çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor.

Genellikle akraba evliliklerinden kaynaklanan ve retina bozulmasına neden olarak görme kusuru yaratan Gece Körlüğü'nün (Tavuk Karası) 3500 kişiyi etkilediği belirtiliyor. Kök hücrelerden ilkel göz elde edilmesinin bu hastalar hastalar için yeni bir umut kapısı olabileceği belirtiliyor. Araştırma lideri Yoshiki Sasai, ihtiyaç duyulduğunda hastalara nakledilmek üzere sağlıklı retina hücresi bankalarına sıcak bakıyor ve nakil yoluyla en azından kısmı görüş kayıplarının geri kazandırılabileceğini umduklarını söylüyor.


http://www.guardian.co.uk/science/2011/apr/06/simple-eye-stem-cells Yorum Yaz
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Rapator 8 yıl en beğenilen
Az kalmış "Böyle şeylerle uğraştıkları için bu deprem oluyor Japonyada" demesine birilerinin...
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emre_x 8 yıl
Güzel bir gelişme olmasına rağmen hayvanların üzerinde yapılan kök hücre çalışmaları insanlara uygulanamıyor. İnsanla yapılan kök hücre çalışması ise şu anda tıp alanında gelişmiş birçok ülkede yasak ve de etik değil.
Güzel bir gelişme olmasına rağmen hayvanların üzerinde yapılan kök hücre çalışmaları insanlara uygulanamıyor. İnsanla yapılan kök hücre çalışması ise şu anda t...
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manyakurt 8 yıl

deniztoyota

merak etme yakında zenginler ölmeye başlayınca kendilerine yedek parça olsun diye insanları kullanıp bu tarz şeyleri üretip deneyip ölümsüz müş gibi davranıp bize bizim ömrümüz boyunca zulum ederler


böyle bir film vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir adada insanları embriyodan itibaren geliştiriyorlar, her bir insan dünya üzerindeki zengin bir insandan alınan dna ile kopyalanıyor ve ihtiyaç halinde 100% uyumlu organ nakli oluyordu.
deniztoyotamerak etme yakında zenginler ölmeye başlayınca kendilerine yedek parça olsun diye insanları kullanıp bu tarz şeyleri üre...
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Zenci Forvet 6 yıl
Hortlatmışsınız resmen.
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fbkaya 6 yıl
yakında yakında anasız babasız insan doğururlar
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Hiper-Nova 6 yıl
Başkaları göz üretirken bizimkiler "niye yaratma kelimesini kullanıyorsun diye" fırça çekiyorlar.

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__BadblooD__ 6 yıl



yahu bu gelişmeler neden Türkiye de olmuyor diye soracaktım. Sonra konuya bakınca bastım kahkahayi adamlar göz yapmış kök hücreden bildiğin göz bizimkiler ise haberde yarattı kelimesi kullanildi diye yirtiniyorlar Hayır gidip tdk ya bakiver bari cahil sakirt
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AccUssEdGR 6 yıl
Adamlar çalişiyor başariyor biz hala kelime anlamina takilmişiz sonra din bilimsel gelişmeleri engellemiyor diyorlar
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DH Misafiri 6 yıl
GERİ ZEKALI İNSANLAR SÜRÜSÜ! BU HABERİ OKURKEN, NE KADAR UMUT BESLEYEN, NE SAĞLIK SORUNLARINA SAHİP İNSANLAR VAR! SİZ HALA ORADA 1 KELİMENİN ANLAMINI TARTIŞIYORSUNUZ!!!! HER LAFI KELİMEYİ Bİ TARAFINDAN ANLAYAN İNSANLAR, EĞER SENİN İÇİN FESATSA, O KELİMEYİ ALLAH'IN YARATTIĞI YARATMA GİBİ ALGILIYORSAN, O SENİN SORUNUN!! BURADA BÖYLE TEDAVİLERDEN UMUT BEKLEYEN BİNLERCE İNSAN VARKEN, DAHA CİDDİ SORUNLARLA UĞRAŞIRLARKEN, ALAKASIZ KONULARLA BURADA KALABALIK YAPMAYIN!! DEFOLUN NEYİ NEREDE TARTIŞIYORSANIZ TARTIŞIN! MİLLETİN DERDİ NE, SİZİN YAPTIĞINIZ NE!
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BarGoS 8 yıl
adamlar yaratmış çekemeyene kapak olmuş :D
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neommy 8 yıl
BarGoS
adamlar yaratmış çekemeyene kapak olmuş :D




Aynen öyle!
Daha 15-20 gün önce Ahm3tt " yaratsınlarda bir göz görelim " demişti KB'de bir yazısında. Şimdi de " yaratmamışlar " o aslında bir fare gözü diyor!
"Yaratmak" kavramı üzerinden "görüş" türetenlerde şöyle birşey yapmayı başarsalar, insanoğlunun biraz işine yarasalar ama yok başaracak bilgiden yoksun olduklarından bunun hayali bile olmaz.
Umarım birgün Japon gözüne muhtaç olmazlar!
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Nef'i 8 yıl

BarGoS

adamlar yaratmış çekemeyene kapak olmuş :D

Yaratmak yoktan var etmektir. İnsanoğlu hangi şeyi yoktan var edebilmişdir. Allah'ın yarattığı gözü taklit etmeye çalışmışlar. Doğada insan oğlunun açıklayamadığı o kadar çok şey var ki... Teknoloji arayan onlara baksın...
Bu konuyla ilgili doğayı taklit ederek yeni şeyler geliştirmek üzerine kurulu yeni bir bilim dalı gelişiyor. İsmi de biyomimetik, isteyen araştırsın...
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A.E.C 8 yıl
Çalışan yapıyor arkadaş...
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BarGoS 8 yıl
yaratmanın türk dil kurumundaki anlamı : Zekâ, düşünce ve hayal gücünden yararlanarak o zamana kadar görülmeyen yeni bir şey ortaya koymak, yapmak
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Necessa®i 8 yıl
İnsanlar, iç ve dış organların DNA larıyla gün gelecek onlardan kökhücre ile üretebilecekler. Ama bu sınırlı olacak yani yaşayan bir insan üretemeyecekler. Hatta her bir parçamızı üretseler dahi..
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altinokta 8 yıl
Tıp dilindeki en dar görme açısı tüp görüşmüş tamda benim görme açım. 20 derecelik görme açısı amerikada körlük tanımına giriyormuş. Benim 1996 da beş dereceydi..2006 da tüp görüş dediler şimdi bilmek istemiyorum ne kadar oldu:) Az ışıkta oda olmuyor. Tabi az ışık derken beşinci kademeden sonra bende ışık var olmaya başlıyor aradakiler hep sıfır. Parlak ışıktada hiç göreme...Düşünün artık elektroretinagram dahi gözümde görmeye dayalı herhang bir sinyal elde edilemedi diye sonuç verdi..:) hücre yoğunluğum okadar azki ürettiği sinyali erg cihazı bile ölçemedi soyuka :P İşte bu haber tam bana göre..bekle bekle nereye kadar . şöyle geniş açıyla karanlıktan ve kalabalıktan korkmadan..istiklal caddesi...beşiktaşşşkadıköy moda...ortaköy ..sahilll..sinemalar...tek başına tatil..alış verişşşş...gözlerin bozuk diye seninle olmayan kızlara heyy ben geldim demeler..:)Birde çok korkmama rağmen kaliteli bir scooterda sürmek istiyorum...ya hondadan..yada piaggio 3 teker pahalı ama.. Say say bitmez:) Belki çok abartıyorumdur ama burdan öyle gözüküyor napim...
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bbbbbbbbbbbbbbburak 8 yıl
Şu Japonlar kadar çalışkan olsak biz gözü 10 sene önce yapardıkya , işte tembellik...

ZEKİYİZ AMA ÇALIŞMIYOZ

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combaba 8 yıl
estağfurullah

şirkin her türlüsünden Allah'a sığınırım.

İlimsiz amel olmaz. Öncelikle bunu islami duyarlılığa sahip olan arkadaşlarıma hatırlatıyorum. hele hele bir kelime yüzünden başkalarını kafir ilan etmekse inanın çok tehlikeli. Allah korusun birilerini kafirlikle suçlarken kendinizin kafir olmanız işten bile değil. Cehennem ateşinin kenarında oynamak akıllıca iş değil.

Allah'ın yaratması ile insanlara lütfettiği yaratmak olarak kullanılan eylemler veya ilim tanımı farklı şeylerdir. Allah örneksiz, benzersiz ve sadece olmasını dilemiş olmakla yaratır. Hiç bir kusur yoktur, diğer yaratılmışlarlada tam uyum içindedir.

Kulların yaratması ise Allahın yarattıklarını örnek alarak veya onlardan bir parçasını kullanarak bir başka nesneye benzer şekil veya özelliklerde nesneler ortaya çıkarmaktır ki buda Allahın insanlara verdiği izin ve sınırlar içindedir.

İslami hassasiyet tamam, ama hassasiyet adına yapılana, söylenene çok dikkat etmek lazım.
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DH Misafiri 8 yıl
adam yapmış yada yaratmış, amma problem ediyorlar yahu, yaradanın bukadar zoruna gitmemiştir. boş oturup aman şurası şöle olsun milletiyiz yada ümmetiyiz.
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