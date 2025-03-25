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    Türkiye, Çin ile tıp alanında ortak yapay zeka projeleri yürütecek

    TÜBİTAK ile Çin'in Ulusal Doğal Bilimler Vakfı (NSFC) tıpta yapay zeka ve yarım alanlarında ortak araştırma projeleri yürütecek. Türk bilim insanları için başvurular açıldı.
    Türkiye, Çin ile tıp alanında ortak yapay zeka projesi yürütecek Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de yapay zeka teknolojisinin tıp alanında kullanımının yaygınlaştırılması için kamu kurumları tarafından çeşitli projeler yürütülüyor. Bu defa TÜBİTAK, Çin ile “tıpta yapay zeka” ve “tarım” projelerinde iş birliği için anlaşmaya vardı.

    TÜBİTAK ile Çin’in Ulusal Doğal Bilimler Vakfı (NSFC) üç ayrı alanda ortak araştırma projesi yürütecek. İki ülkenin bilim insanları güçlerini birleştirecek.

    Tıpta iki ayrı konuda yapay zeka kullanılacak

    Yapay zekanın kullanılacağı projelerden “kanser immünoterapisi ve klinik translasyonel araştırması” projesi ile kanser immünoterapisi, bağışıklık sisteminin daha iyi çalışmasını sağlayacak adımlar tespit edilecek. Büyük veri ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanılacak. Kanser hücrelerinin büyümesini önleyen ve yıkımını sağlayan ilaç ve aşılardan antikorlara kadar çeşitli tıbbi desteklerin geliştirilmesini hedefleyen projeler, çağrı kapsamında değerlendirilecek.

    İkinci proje ise "manyetik rezonans görüntüleme ve ultrasonik tıp" alanında olacak. Bu kapsamda, tıbbi görüntüleme için büyük veri ve yapay zekadan da yararlanılması öngörülüyor. Üç boyutlu ayrıntılı anatomik görüntüler elde edilmesini sağlayan görüntüleme teknolojisi olarak bilinen manyetik rezonans teknolojilerinin geliştirilmesi başta olmak üzere bu alana yönelik Türk ve Çinli bilim insanlarının geliştireceği projeler çağrı kapsamında olacak.

    Sürdürülebilir tarım için ortak proje yürütülecek

    Üçüncü proje “yeşil ve sürdürülebilir tarım” konusunda hazırlanacak. İklim değişikliği, gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım gibi konularda NSFC ile iş birliğiyle projeler yürütülecek.

    TÜBİTAK bu projelere başvuru için Türk bilim insanlarından talep almaya başladı. 30 Mayıs’a kadar projelere başvuru yapılacak. Çin’deki bilim insanlarıyla proje ortağı olmak isteyenler başvurabilecek. Projeye başvuran Türk bilim insanlarına genel giderler hariç 3 milyon lira fon sağlanacak. Üç alanda toplam 8 projeye fon sağlanması planlanıyor.

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    E
    emiristanbul 1 gün önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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    en güzel hikaye başlıkları goodyear silecek yorum ps5 ısınma sorunu kreatin her gün kullanılır mı arka planda uygulama yenileme kapatılırsa ne olur

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