Japonya'daki depremin etkileri: Pil hücresi fiyatları artabilir

Tayvan merkezli dizüstü bilgisayar ve komponent üreticilerinden alınan bilgilere göre, Japonya'deki büyük deprem sonrasında Sony'nin, ülkenin kuzeydoğusundaki Fukushima bölgesinde yer alan iki pil hücresi fabrikasında üretimi durdurması, pazarda yeni bir kıtlığa neden olabilir.
İki-üç haftalık üretim kesilmesinin, Sony'nin pil hücresi satışlarında 8-10 milyon adetlik azalmaya neden olacağı bildirilirken, şu an için yarım ay yetecek stoğun olduğu ancak üretimin kısa süre içerisinde başlamaması halinde, ikinci çeyrekte tedarik sıkıntısının baş gösterebileceği ve buna bağlı olarak fiyatların artabileceği belirtiliyor.
Tayvanlı pil üretileri Simplo ve Dynapack International'ın ise bu durumdan etkilenmeyecekleri çünkü hücre alımını ağırlıklık olarak Samsung ve Panasonic'ten aldıkları bildirildi.
Editörün Notu: Sony'nin pil hücresi fabrikalarının da bulunduğu Fukushima bölgesi, aynı bölgede yer alan nükleer tesisteki patlamalar nedeniyle yüksek riskli alan olarak değerlendiriliyor.
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Ne zamandan beri bu adamlar sabah akşam çalışıyor.Bizde çalışıyoruz ama devlet önümüze engel koyunca olmuyo.Bizde dehşet potansiyel var ama o potansiyeli kullanabilecek devlet yapısı yok malesef.
Nükleer santraller patlasın KAOS olsun.Değişim her zaman için iyidir.Alayına gider.Sırada bizim bahçe var gece dikkatli uyuyun ha.Her an 7.8 yiyebiliriz.
Şimdi ise diğer markalarda olanlardan daha düşük özellikler çok daha pahalıya satılıyor. Sadece adı Sony diye. Eskiden adını duyduğumda heyecanlandığım Sony'yi şimdi nerde görsem es geçiyorum. Bir gram bile ilgimi çekmiyor.
Ayrıca Sony pil hücresi üretiminde tekel olan bir marka değil, hatta pazardaki payı baya küçük diye biliyorum. Varsa da olur olmasa da...
Ama Japonya'daki trajediye üzüldüğümü belirtmek isterim. Her ne kadar ekonomileri ve günlük hayatları fazla etkilenmese de büyük bir dramdır sonuçta. Başsağlığı diliyorum.
O depremin sadece artçısı bile İstanbul'u yerle bir etmeye dolayısıyla Türkiye'yi felç etmeye yeterdi. Allah korusun...
aynı bizim gölcük depremi gibi bizde azmıştık
tabi canim. o sular dunyanin porno uretim merkezi los angelesi degil, uyusturucu ve fuhusun dukkan vitrininde pazarlanabildigi amsterdami degil, sex turizminin ve cocuk fuhusunun siradan is kolu oldugu bangkok'uda degil; her nedense tum dunyada disiblin ve etikleriyle meshur olmus bir halkin kendi halindeki mulayim sahil kasabalarini vuruyor. artik nasil azmislarsa
bu mantikla almanya, polanya, orta avrupa dunyanin en dini butun, ahlakli bolgesi. hic fay hatti gecmiyor cunku. deprem yok, yanardag yok, kasirga yok.
Gaybdan haber gelmis arkadasa dagilabiliriz.
Sony'nin uzun süre toparlanamamsı dilegiyle.
Senin azğından çıkanı kulağın duyuyormu be adam orda insanlar ölüyor santraller radyasyon sızdırıyor sen kalkmış iyiki deprem oldu diyorsun yazıklar olsun be!
Koyun can derdinde kasap et dedikleri bu olsa gerek. Diyecek söz bulamıyorum pes...
Çok, hemde çok yanlış düşünüyorsun. Allah akıl, aklın fikir versin...