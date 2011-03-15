Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Japonya'daki depremin etkileri: Pil hücresi fiyatları artabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,5b
1
16
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tayvan merkezli dizüstü bilgisayar ve komponent üreticilerinden alınan bilgilere göre, Japonya'deki büyük deprem sonrasında Sony'nin, ülkenin kuzeydoğusundaki Fukushima bölgesinde yer alan iki pil hücresi fabrikasında üretimi durdurması, pazarda yeni bir kıtlığa neden olabilir.

İki-üç haftalık üretim kesilmesinin, Sony'nin pil hücresi satışlarında 8-10 milyon adetlik azalmaya neden olacağı bildirilirken, şu an için yarım ay yetecek stoğun olduğu ancak üretimin kısa süre içerisinde başlamaması halinde, ikinci çeyrekte tedarik sıkıntısının baş gösterebileceği ve buna bağlı olarak fiyatların artabileceği belirtiliyor.

Tayvanlı pil üretileri Simplo ve Dynapack International'ın ise bu durumdan etkilenmeyecekleri çünkü hücre alımını ağırlıklık olarak Samsung ve Panasonic'ten aldıkları bildirildi.

Editörün Notu: Sony'nin pil hücresi fabrikalarının da bulunduğu Fukushima bölgesi, aynı bölgede yer alan nükleer tesisteki patlamalar nedeniyle yüksek riskli alan olarak değerlendiriliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bilgehan_de 8 yıl
Hemen herşeyde sebebi ve nedeni dine bağlayan birisi daha...Ülkenin coğrafi konumunu,jeolojik durumunu bilmeden üstüste yorumlar yaparak bilime ortak insanlar...Adamlar çalışıyor ve hakediyor..Gerisi yalan...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aydogdu1453 8 yıl
Bırakın be kardeşim ölsün nolcak.Sen ,ben,o , özgür kirazcı ölmeyecek mi ?
Ne zamandan beri bu adamlar sabah akşam çalışıyor.Bizde çalışıyoruz ama devlet önümüze engel koyunca olmuyo.Bizde dehşet potansiyel var ama o potansiyeli kullanabilecek devlet yapısı yok malesef.
Nükleer santraller patlasın KAOS olsun.Değişim her zaman için iyidir.Alayına gider.Sırada bizim bahçe var gece dikkatli uyuyun ha.Her an 7.8 yiyebiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 8 yıl
forumda çok abuk sabuk konuşan var o yüzden bende yorumda bulunup münakaşa etmek istemiyorum, lütfen konuyu başka mevzulara çekmeden sadece topikteki bilgilere göre yorumda bulunalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaSsErDoDo 8 yıl
forumda herkes ekonomist olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 8 yıl
adamlar çalısıyor kimsenın bir şey demeye hakkı yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4Crumby 8 yıl
Adamlar canlarini kurtarmaya bakiolar nukleer santraldeki patlamalar artmaya basladi siz pil azalicak diye dusunuyosunuz japonya haritadan kalkabilir nukleer santraller patlarsa o zaman dunyanin butun dengesi degisir pili dusunecek halimiz kalmaz :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkan_tpc 8 yıl
Eskiden Sony dendimi başka hiçbir marka veya üründe olmayan mükemmel özellikler en iyi kaliteyle birleştirilip tüketiciye sunulurdu. Hayran kalırdık adeta.
Şimdi ise diğer markalarda olanlardan daha düşük özellikler çok daha pahalıya satılıyor. Sadece adı Sony diye. Eskiden adını duyduğumda heyecanlandığım Sony'yi şimdi nerde görsem es geçiyorum. Bir gram bile ilgimi çekmiyor.
Ayrıca Sony pil hücresi üretiminde tekel olan bir marka değil, hatta pazardaki payı baya küçük diye biliyorum. Varsa da olur olmasa da...
Ama Japonya'daki trajediye üzüldüğümü belirtmek isterim. Her ne kadar ekonomileri ve günlük hayatları fazla etkilenmese de büyük bir dramdır sonuçta. Başsağlığı diliyorum.
O depremin sadece artçısı bile İstanbul'u yerle bir etmeye dolayısıyla Türkiye'yi felç etmeye yeterdi. Allah korusun...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maliahmet 8 yıl
depremin asıl sebebini bilen varmı bilmem ama oradaki azgınlık nedeniyle sular oradaki azan kişileri yuttu
aynı bizim gölcük depremi gibi bizde azmıştık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 8 yıl

maliahmet

depremin asıl sebebini bilen varmı bilmem ama oradaki azgınlık nedeniyle sular oradaki azan kişileri yuttu
aynı bizim gölcük depremi gibi bizde azmıştık


tabi canim. o sular dunyanin porno uretim merkezi los angelesi degil, uyusturucu ve fuhusun dukkan vitrininde pazarlanabildigi amsterdami degil, sex turizminin ve cocuk fuhusunun siradan is kolu oldugu bangkok'uda degil; her nedense tum dunyada disiblin ve etikleriyle meshur olmus bir halkin kendi halindeki mulayim sahil kasabalarini vuruyor. artik nasil azmislarsa

bu mantikla almanya, polanya, orta avrupa dunyanin en dini butun, ahlakli bolgesi. hic fay hatti gecmiyor cunku. deprem yok, yanardag yok, kasirga yok.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spyofthegod 8 yıl

maliahmet

depremin asıl sebebini bilen varmı bilmem ama oradaki azgınlık nedeniyle sular oradaki azan kişileri yuttu
aynı bizim gölcük depremi gibi bizde azmıştık


Gaybdan haber gelmis arkadasa dagilabiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aydogdu1453 8 yıl
Şu deprem öyle iyi oldu ki kimin patron olduğunu öğrenmişlerdir sanırım.Ayrıca böyle bir olasılık çok düşük.Tamamiyle paravan bir yaklaşım.Sony yoksa başkası var.
Sony'nin uzun süre toparlanamamsı dilegiyle.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
symbiat 8 yıl

aydogdu1453

Şu deprem öyle iyi oldu ki kimin patron olduğunu öğrenmişlerdir sanırım.Ayrıca böyle bir olasılık çok düşük.Tamamiyle paravan bir yaklaşım.Sony yoksa başkası var.

Sony'nin uzun süre toparlanamamsı dilegiyle.



Senin azğından çıkanı kulağın duyuyormu be adam orda insanlar ölüyor santraller radyasyon sızdırıyor sen kalkmış iyiki deprem oldu diyorsun yazıklar olsun be!

Koyun can derdinde kasap et dedikleri bu olsa gerek. Diyecek söz bulamıyorum pes...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MDelibaş 8 yıl aydogdu1453
aydogdu1453

Şu deprem öyle iyi oldu ki kimin patron olduğunu öğrenmişlerdir sanırım.Ayrıca böyle bir olasılık çok düşük.Tamamiyle paravan bir yaklaşım.Sony yoksa başkası var.

Sony'nin uzun süre toparlanamamsı dilegiyle.

Çok, hemde çok yanlış düşünüyorsun. Allah akıl, aklın fikir versin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
allahtan ben şarjlı pil kullanıyom :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10469 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, fiyat ve
6 etiket daha Japonya fabrika pil deprem sony üretim
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Zotac GTX 550 TI AMP SLI video inceleme "SLI Düzeni GTX570'e Karşı!" 8 yıl Galaxy GTX 550 TI video inceleme "Orta seviye'de işler kızışıyor!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim