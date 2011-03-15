Japonya'daki depremin etkileri: Pil hücresi fiyatları artabilir

Tayvan merkezli dizüstü bilgisayar ve komponent üreticilerinden alınan bilgilere göre, Japonya'deki büyük deprem sonrasında Sony'nin, ülkenin kuzeydoğusundaki Fukushima bölgesinde yer alan iki pil hücresi fabrikasında üretimi durdurması, pazarda yeni bir kıtlığa neden olabilir.

İki-üç haftalık üretim kesilmesinin, Sony'nin pil hücresi satışlarında 8-10 milyon adetlik azalmaya neden olacağı bildirilirken, şu an için yarım ay yetecek stoğun olduğu ancak üretimin kısa süre içerisinde başlamaması halinde, ikinci çeyrekte tedarik sıkıntısının baş gösterebileceği ve buna bağlı olarak fiyatların artabileceği belirtiliyor.

Tayvanlı pil üretileri Simplo ve Dynapack International'ın ise bu durumdan etkilenmeyecekleri çünkü hücre alımını ağırlıklık olarak Samsung ve Panasonic'ten aldıkları bildirildi.

Editörün Notu: Sony'nin pil hücresi fabrikalarının da bulunduğu Fukushima bölgesi, aynı bölgede yer alan nükleer tesisteki patlamalar nedeniyle yüksek riskli alan olarak değerlendiriliyor.