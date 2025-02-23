Sony, Japonya'nın en değerli ikinci şirketi oldu

Dünyaca ünlü otomobil üreticisi Toyota, Japon şirketleri arasında en büyük sermayeye sahip birinci şirket. Şirketin piyasa değerinin 231,69 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Sony ise 149,32 milyar dolarla daha mütevazı bir rakama sahip. Mitsubishi UFJ Financial ilk üçü küçük bir farkla kapatıyor. Şirketin piyasa değeri 146,46 milyar dolar.
Oyun ve ağ hizmetlerinde yüksek performans
İlk 10'da diğerlerinin yanı sıra elektronik ve inşaat ekipmanları devi Hitachi de yer alıyor. Switch el konsolu ve bu konsola yönelik oyunların satışından milyarlarca dolar kazanan Nintendo, 89,78 milyar dolarlık sermayesiyle ancak onuncu sırada yer alabiliyor.
Sony'nin piyasa değerinin artışı, özellikle oyun ve ağ hizmetleri bölümündeki mükemmel performansa dayanmakta. 2024 mali yılının üçüncü çeyrek kazanç raporu, Sony'nin oyun işinin önemli ölçüde gelir artışı sağladığını ve bunun şirketin genel piyasa değerinin yükselmesinde kilit bir faktör olduğunu gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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