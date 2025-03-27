Dünyanın ilk nükleer atıkla çalışan şarj edilebilir pili tanıtıldı

Geleneksel piller, enerji üretmek için lityum veya kurşun gibi malzemelere dayanırken, JAEA araştırmacıları bu süreçte aktif malzeme olarak uranyumu kullandı. Yapılan açıklamaya göre, pilin prototipi 10 santimetre genişliğinde ve 5 santimetre yüksekliğinde. Negatif elektrot için uranyum içeren bir elektrolit, pozitif elektrot için ise demir içeren bir elektrolit kullanıldı.
Nükleer atıklar artık değerli bir kaynak olabilir
JAEA tarafından yapılan açıklamada, "Bu araştırma sonuçları, zayıflatılmış uranyuma yeni bir kaynak değeri kazandırması bekleniyor," denildi. Ayrıca, uranyum bazlı pillerin, özellikle büyük güneş ve rüzgar enerjisi santralleri gibi değişken üretim yapan yenilenebilir enerji santrallerinde şebeke istikrarını sağlamada kritik bir rol oynayabileceği vurgulandı.
Araştırmacılar, pilin kapasitesini ve performansını artırmak için "redoks akış bataryası" geliştirmeyi planlıyor. Bu sistem, elektrolitlerin pompalar aracılığıyla dolaşımını sağlayarak daha büyük enerji depolama kapasitesi ve daha verimli enerji transferi sunabilir. Ancak, uranyumun radyoaktif doğası nedeniyle bu tür pillerin sadece nükleer tesisler gibi radyasyon kontrollü alanlarda kullanılabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte araştırmacılar ticari olarak uygulanabilir, daha yüksek kapasiteli çözümler üzerinde çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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