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Jawbone, giyilebilir cihaz pazarından çekiliyor

Giyilebilir cihaz pazarının ilk oyuncularından olan Jawbone, stoklarındaki tüm Up bilekliklerini sattı ve satamadıklarını da iyi bir fiyat indirimi ile üçüncü taraf bir perakende mağazasına devretti.
2 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelecek yıllarda büyük bir potansiyele sahip olacağı düşünülen giyilebilir cihaz pazarı, her zaman başarı hikayelerine konu olmuyor. Giyilebilir cihaz pazarının ilk oyuncularından olan ve Up fitness bilekliği ile kendisini sektöre tanıtan Jawbone, ne yazık ki bu avantajını iyi kullanamadı. Firmanın giyilebilir cihaz sektöründen çekileceği konuşuluyor.

2011 yılında Up adında bir fitness bilekliği satışa sunan Jawbone, sektörün ilk ürünlerinden birisine imza atmıştı. Gerçi ilk üründe bazı arızalar ortaya çıktı ve büyük bir iade fiyaskosu yaşandı ancak sonraki yıllarda daha iyi ürünler karşımıza çıktı.

Jawbone Up, 2, 3, 4 gibi ürünlerinde yanısıra Up 24 gibi farklı versiyonlar da piyasaya sürüldü. Hatta bunların bazıları ülkemizde de boy gösterdi. Son dönemde firma, bilekliklerine mobil ödeme desteği entegre etmeye başlamıştı.

Ayrıca Bkz. "Pebble Core: Adı Pebble ama akıllı saat değil"

Gelen bilgilere göre Jawbone, stoklarındaki tüm Up bilekliklerini sattı ve satamadıklarını da iyi bir fiyat indirimi ile üçüncü taraf bir perakende mağazasına devretti. Firmanın bundan sonra herhangi bir Up bileklik üretmeyeceği iddia ediliyor.

Pazara erken girmesine rağmen büyük bir kitle yakalayamayan firma, satış konusunda hayal kırıklıkları yaşıyordu. Yaklaşık bir yıldır yeni bir Up cihazı üretilmiyor. Ayrıca son dönemde bazı işten çıkarma olayları da yaşanmıştı.

Diğer bir kötü haber ise ses sistemleri tarafında. Bilindiği gibi Jawbone hoparlörleri de oldukça popüler ancak firmanın Bluetooth hoparlör bölümünü taliplilere satmak istediği konuşuluyor. Firma bu pazardan da çekilecek. Peki faaliyette olduğu tüm alanlardan çekilince geriye ne kalacak?

Aslında bu sorunun cevabı, firmanın patronu Hüseyin Rahman’ın açıklamalarında gizli. Ocak ayında 165 milyon dolar civarında fon elde etmeyi başaran Rahman, yakın dönemde sağlık sektörüne hitap edecek fitness cihazları üreteceklerini açıklamıştı. Bu bakımdan, firmanın tamamen kurumsal giyilebilir cihaz segmentine odaklanacağı tahmin ediliyor. 

 

http://www.techinsider.io/jawbone-stops-production-of-fitness-trackers-2016-5 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Emre Kocakaya 2 yıl
10$ mi daha iyisini yaparken kimse almaz zaten bu pahali ve bicimsiz seyi.
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BekirHan 2 yıl
En iyisini yapıyorlar. Eşşek yükü para verdiğimiz JawBone MiBand kadar performans veremiyorsa oturup düşünmeleri gerek...
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