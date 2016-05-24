Pebble Core: Adı Pebble ama akıllı saat değil

Yıllardır piyasaya sürdüğü akıllı saatleri ile tanıdığımız Pebble, yeni nesil akıllı saatlerinin yanında ilginç bir ürüne daha imza attı. Pebble Core adındaki bir yeni ürün, tam donanımlı bir fitness takip cihazı. Tam donanımlı diyoruz, zira yeni nesil Pebble saatlerden çok daha yetenekli.

Firma, telefona bağımlı olmadan rahat bir şekilde spor faaliyetlerinizi icra etmenizi ve bunları kaydetmenizi sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca yine telefona bağımlı olmadan doğrudan internet üzerinden müzik akış hizmetlerine bağlanmanız da mümkün oluyor.

Pebble Core

Pebble Core, oldukça küçük yapıda geliştirilmiş. Üzerinde programlanabilir iki adet düğme mevcut. İçerisinde ise Android 5.0 işletim sistemi üzerinde çalışan giriş seviyesi bir donanım yer alıyor. Elbette ekranı yok ancak GPS, Bluetooth, WiFi ve 3G kablosuz bağlantı teknolojileri ile eksikliğini hissettirmiyor.

Cihazı Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlayarak veri alışverişi yapabiliyor ve fitness istatistiklerinizi görebiliyorsunuz. Ayrıca Pebble akıllı saatlerine bağlanma özelliği de mevcut. Telefona bağlamak istemiyorsanız, o zaman devreye diğer bağlantı seçenekleri giriyor.

Spotify ile yapılan özel bir anlaşma kapsamında, 3G üzerinden müzik akışlarını dinleyebiliyorsunuz. Bunun için, 3.5mm kulaklık girişi unutulmamış. Ayrıca Bluetooth üzerinden de kablosuz kulaklık bağlayabiliyorsunuz. 3G olmadığı zamanlarda WiFi üzerinden 4GB depolama alanına çevrimdışı Spotify listenizi veya kendi müzik arşivinizi atabiliyorsunuz. 3G bağlantısı bunun haricinde acil durum mesajları gönderebilmek için de kullanılıyor.

GPS yongası ile kat ettiğiniz mesafe ve konumunuz akıcı bir şekilde hesap ediliyor ve bellekte tutuluyor. WiFi ağı olan ev veya ofisinize geçtiğinizde ise, cihaz otomatik olarak bu verileri Strava, RunKeeper, Google Fit gibi platformlarla senkronize ediyor. Tüm bunların akıllı telefon uygulaması içerisinde önceden ayarlanmış olması gerekiyor.

Pebble Core, iki versiyon halinde sunulacak. Hacker versiyonunda çeşitli programlama arayüzleri, bir genişleme portu, butonları programlayabilme gibi özellikler bulunuyor. Aslında Pebble, Nesnelerin İnterneti sektörüne adım atmış diyebiliriz zira Hacker versiyonu ile akıllı ev sistemlerini kontrol etme gibi işlemler yapılabiliyor veya buna uygun eklentiler genişleme portu üzerinden takılabiliyor.

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"Yeni nesil Pebble saatleri ile tanışın"

Pebble Core orijinal versiyonu ise yukarıda bahsettiğimiz şekilde, müdahaleye kapalı ve standart kullanıma açık bir şekilde gelecek. Bunca özellik, elbette bataryayı bir hayli yoruyor. Tek şarjda, farklı kullanım senaryolarına göre 9-10 saatlik bir kullanım süresi söz konusu. Kickstarter üzerinde 69$ olan ürün, nihai satışta 99$ olacak. Dağıtıma ise Ocak 2017 tarihinde başlanıyor.