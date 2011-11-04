Jawbone'dan hareketlerinizi takip edebileceğiniz bileklik : Up

Son dönemin yükselen trendi fitness takip cihazlarına yeni ve ilginç bir model Aliph firması tarafından eklendi. Firmanın Bluetooth kulaklık serisi Jawbone'a eklenen Up adlı bileklik, aksesuar olarak da kullanılabiliyor.





Up firmanın kulaklık veya mikrofon harici ürettiği ilk cihaz. Kola takılan cihaz gün boyunca hareketlerinizi takip edebiliyor. Spor faaliyetleri, iş yaşamınızdaki hareketleriniz, odalar arasındaki gidiş gelişleriniz dahi kayıt altına alınıyor.





Cihaz antrenman bilgilerinizi ve uyku düzeninizi de takip ederek yemek yedikten sonra hissettiklerinizi belirtmenizi istiyor ve buna göre bir program da hazırlayabiliyor.





Up için iOS uygulaması da mevcut. Android için ise çalışmalar devam ediyor. Cihaz uç kısmındaki ses girişinden iPhone'a bağlanabiliyor. Ancak kapağın çıkarılabilir olması kaybolmalara da sebebiyet verebiliyor. Aynı ucundan cihaz USB'ye bağlanarak şarj olabiliyor. Su geçirmez özelliği farklı ortamlarda da kullanmaya olanak veriyor. Kullanım süresi tek şarjla on gün.





Uykuda hareketlerinizi takip eden Jawbone ne zaman uykuya daldığınızı tespit edebiliyor. İstediğiniz saatte titreşimlerle uyandırıyor.





Aliph Jawbone Up serisiyle sosyal gruplar oluşturmayı amaçlıyor. Aile ve arkadaşlar belirli görevler ve yarışmalar sayesinde sosyal gruplar oluşturabiliyor. Şimdilik Facebook ve Twitter entegrasyonu yok. Sosyal ağlarda paylaşmak mümkün olmuyor.





Cihaz Pazar günü Apple, AT&T, Target ve Best Buy mağazalarında 99$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.