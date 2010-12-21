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Jetway'den AMD Fusion işlemcili Mini-ITX anakart

8 yıl
9,6b
1
15
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Anakart üreticisi Jetway, AMD'nin merakla beklenen Fusion işlemcili Brazos platformunu esas alan Mini-ITX anakartını gösterdi. Endüstriyel uygulamalar için hazırlanan NF81-LF isimli anakart, AMD Hudson-M1 çipsetini kullanıyor. Ontario kod adını taşıyan ve Bobcat mimarisini temel alan tek çekirdekli Fusion E-240 (1.5GHz) veya Fusion C-30 (1.2GHz) işlemcileriyle tercih edilebilen anakart üzerinde, işlemciye entegre olarak gelen ve hem 3D hem de HD video hızlandırabilen DX11 destekli Radeon HD 6250 IGP'sine yer veriliyor.

Üzerinde iki adet DDR3-1333MHz SO-DIMM bellek slotu yer alan anakart, beş adet SATA portu ile birlikte dahili donanımlar için bir adet PCI slotuna sahip. Diğer özellikleri arasında çift Gigabit Ethernet, 5.1 kanal ses ve görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer verilen anakartın yeni yılda satışa sunulması bekleniyor.


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El_domingo 8 yıl
yok öyle bir şey 3 tane kart yana yana ana kartın yarısını kaplar,
resimlere iyi bakın
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exeter 8 yıl
arkadasim mini pci-e diyorum pci-e demiyorum. kart zaten laptop ici gibi . ramleri so-dimm herseyi ona gore bir tek pci port var uzerinde. adamlar wireless takilir baska birsey takilir diye(tv karti , ready boost memory, ssd gibi) mini pci-e koymuslar cokta iyi dusunmusler
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exeter 8 yıl
2 ADET Mini pci-e yuvasını yazmayı unutmuşsunuz hocam...
Birde bu anakartta acc veya nvcc varsa cift cekirdektir :)
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Chembond 8 yıl
exeter

2 ADET Mini pci-e yuvasını yazmayı unutmuşsunuz hocam...
Birde bu anakartta acc veya nvcc varsa cift cekirdektir :)


Hangisi onlar?
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darkaura 8 yıl
exeter

2 ADET Mini pci-e yuvasını yazmayı unutmuşsunuz hocam...
Birde bu anakartta acc veya nvcc varsa cift cekirdektir :)


onlar sodimm ram slotlari. laptop rami kullaniyor.
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zeoharuka 8 yıl

exeter

2 ADET Mini pci-e yuvasını yazmayı unutmuşsunuz hocam...
Birde bu anakartta acc veya nvcc varsa cift cekirdektir :)


arkadasim anakartin uzerinde ram yuvalarini goruyormusun ?

onlar mini pci-e yuvalari degil ram yuvalari farkindaysan !

anakart laptop rami ile calisiyor farkindaysan !
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