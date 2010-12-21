Jetway'den AMD Fusion işlemcili Mini-ITX anakart

Anakart üreticisi Jetway, AMD'nin merakla beklenen Fusion işlemcili Brazos platformunu esas alan Mini-ITX anakartını gösterdi. Endüstriyel uygulamalar için hazırlanan NF81-LF isimli anakart, AMD Hudson-M1 çipsetini kullanıyor. Ontario kod adını taşıyan ve Bobcat mimarisini temel alan tek çekirdekli Fusion E-240 (1.5GHz) veya Fusion C-30 (1.2GHz) işlemcileriyle tercih edilebilen anakart üzerinde, işlemciye entegre olarak gelen ve hem 3D hem de HD video hızlandırabilen DX11 destekli Radeon HD 6250 IGP'sine yer veriliyor.

Üzerinde iki adet DDR3-1333MHz SO-DIMM bellek slotu yer alan anakart, beş adet SATA portu ile birlikte dahili donanımlar için bir adet PCI slotuna sahip. Diğer özellikleri arasında çift Gigabit Ethernet, 5.1 kanal ses ve görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer verilen anakartın yeni yılda satışa sunulması bekleniyor.