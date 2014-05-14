JINS'den farklı bir akıllı gözlük : Meme





Genelde akıllı gözlük dendiğinde ekranı olan veya yansıtma ekran kullanarak bir akıllı telefon gibi işlev gören cihazlar akla geliyor. Ancak JINS akıllı gözlük kavramını en geleneksel hale indirgemeye çalışıyor.





Japonya kaynaklı JINS tarafından geliştirilen Meme adlı akıllı gözlük kullanıcının yorgunluk düzeyini algılamak görevini yerine getiriyor. Gözlükte hem göz hem de hareket sensörleri yer alıyor. Sensörler yoluyla kullanıcının yorgunluk düzeyi ölçülüyor ve uyuklama belirtileri başladığında uyumlu uygulama üzerinden kullanıcı uyarılıyor.





Gözlüğün işlevselliği elbette uygulama ile tamamlanıyor. Bluetooth 4.0 üzerinden mobil cihazlarla iletişim kuruluyor ve uygulama gözlükten gelen verileri gerçek zamanlı olarak takip ediyor. Meme akıllı gözlüğün en çok uzun yolculuklara çıkacak şoförler için faydalı olacağı tahmin ediliyor.





Meme gözlük bunun yanında temel seviyede atılan adım ve yakılan kalori hesaplama gibi fitness takip fonksiyonlarını da yerine getiriyor.





JINS biri güneş gözlüğü olmak üzere üç farklı tasarımda yeni ürününü satışa sunmayı düşünüyor. 700$-1000$ arasında değişecek fiyatlara sahip Meme gözlüğün muhtemel çıkış tarihi ise 2015 olarak hesaplanıyor.

https://www.jins-jp.com/jinsmeme/