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JINS'den farklı bir akıllı gözlük : Meme

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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JINS'den farklı bir akıllı gözlük : Meme

Genelde akıllı gözlük dendiğinde ekranı olan veya yansıtma ekran kullanarak bir akıllı telefon gibi işlev gören cihazlar akla geliyor. Ancak JINS akıllı gözlük kavramını en geleneksel hale indirgemeye çalışıyor.

Japonya kaynaklı JINS tarafından geliştirilen Meme adlı akıllı gözlük kullanıcının yorgunluk düzeyini algılamak görevini yerine getiriyor. Gözlükte hem göz hem de hareket sensörleri yer alıyor. Sensörler yoluyla kullanıcının yorgunluk düzeyi ölçülüyor ve uyuklama belirtileri başladığında uyumlu uygulama üzerinden kullanıcı uyarılıyor.

Gözlüğün işlevselliği elbette uygulama ile tamamlanıyor. Bluetooth 4.0 üzerinden mobil cihazlarla iletişim kuruluyor ve uygulama gözlükten gelen verileri gerçek zamanlı olarak takip ediyor. Meme akıllı gözlüğün en çok uzun yolculuklara çıkacak şoförler için faydalı olacağı tahmin ediliyor. 

Meme gözlük bunun yanında temel seviyede atılan adım ve yakılan kalori hesaplama gibi fitness takip fonksiyonlarını da yerine getiriyor. 

JINS biri güneş gözlüğü olmak üzere üç farklı tasarımda yeni ürününü satışa sunmayı düşünüyor. 700$-1000$ arasında değişecek fiyatlara sahip Meme gözlüğün muhtemel çıkış tarihi ise 2015 olarak hesaplanıyor.  

https://www.jins-jp.com/jinsmeme/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
brshr 5 yıl en beğenilen
İkizlere gözlük... :)
Yanıtla +30
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The Times 5 yıl
-Gözlüğün markası ne?
-Cicik
Yanıtla +23
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ogioffical 5 yıl
Sloganı da herkes Meme'nize bakacak..
1 Yanıt Yanıtla +19
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bLaxp 4 yıl
Çiplak gosterio sandim telefon almaktan vazgectim hemen ama hayal kirikligi :,(
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navolta 4 yıl



Böyle isim verirsen böyle yorumlar gelir
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Critos 4 yıl
ikizlere gözlük camı :)
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MxFxOx 5 yıl
adamlar tarz yapmış ama herkese hitap gerekmez mi ?
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Piêr Dé Sans 5 yıl
JINS meme yapmış.
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DH Misafiri 5 yıl
İsmi biraz enteresan. Bir insan niyetini bu kadar belli eder mi ? :D
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Umutcan 5 yıl
Gözlük meme yapmış.
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andrOnur 5 yıl
Meme'ler baş kaldırmış
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bkaakco 5 yıl
Biz yazsak ban yerik
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pastadanadam 5 yıl
Yok daha memeler
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ProsesMuhendisi 5 yıl
-Kanka
-He kanka
-2 dakika Meme'ni versene bi takayım.
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The Times 5 yıl
Her an gözünüzün önünde Meme olsun ister misiniz?
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