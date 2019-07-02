Johny Ive Apple’dan neden ayrıldı?

Geçtiğimiz hafta Apple’a 30 yılın veren efsane tasarımcı Jonathan Ive’ın ayrılış haberini almıştık. Johny Ive’ın kendi tasarım firmasını kurmak için firmadan ayrıldığı şeklinde kısa bir açıklama yapılmıştı ancak dedikodu kazanı kaynamaya başladı.

Aradığını bulamadı

İddialar aslında Ive’ın yıllar önce söylediği bir söze dayanıyor. Ive bir soru üzerine Apple’dan ayrıldığı günün tasarım konusunda artık bir umut vermediği gün olacağını belirtmişti. Bugün ise bunu doğrular şekilde firmasından ayrıldı.

Ayrıca Bkz.

"Netflix reklam destekli bir abonelik üzerinde çalışıyor"

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Apple’ın son dönemde tasarım odaklı çalışmaktan ziyade faaliyet odaklı çalışmaya başlaması Johny Ive’ın ayrılışındaki en büyük neden. Tim Cook’un tasarım projelerine Steve Jobs kadar ilgi göstermemesi Ive’ın sinerjisini kırdı. Oysa ki firmadaki tasarım odaklı anlayışı bizzat Johny Ive ve Steve Jobs inşa etmişti.

Özellikle firmada tasarım şefi olduktan sonra Ive’ın ofise daha az gelmeye başladığı, toplantıları evinde veya evine yakın otellere kaydırmaya başladığı ifade ediliyor. Apple Watch ürününü bir moda aksesuarı mı yoksa iPhone aksesuarı mı olarak konumlandıracakları konusunda Apple yöneticileri tartıştığı da gelen bilgiler arasında.

Diğer taraftan Apple yönetim kurulunun eskiye oranla tecrübesi olmayan yöneticilerden oluşmaya başlaması da Ive’ın canını sıkan nedenlerden birisi. Ive kurulun aldığı kararların Apple’ı ileriye götüremediğini düşünüyor.

Ive yeni firmasında artık daha özgür bir şekilde çalışacak. Hem istediği tasarımları Apple’a pazarlayacak hem de şirketin iç politika kavgalarından da uzak durmuş olacak.