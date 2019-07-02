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Johny Ive Apple’dan neden ayrıldı?

Steve Jobs sonrasında Apple’ın tasarım ve yenilik anlamında gerilemeye başladığı pek çok kişi tarafından dile getiriliyor. Bunun son örneği Ive’ın ayrılması ile görüldü.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Johny Ive Apple’dan neden ayrıldı?

Geçtiğimiz hafta Apple’a 30 yılın veren efsane tasarımcı Jonathan Ive’ın ayrılış haberini almıştık. Johny Ive’ın kendi tasarım firmasını kurmak için firmadan ayrıldığı şeklinde kısa bir açıklama yapılmıştı ancak dedikodu kazanı kaynamaya başladı.

Aradığını bulamadı

İddialar aslında Ive’ın yıllar önce söylediği bir söze dayanıyor. Ive bir soru üzerine Apple’dan ayrıldığı günün tasarım konusunda artık bir umut vermediği gün olacağını belirtmişti. Bugün ise bunu doğrular şekilde firmasından ayrıldı.

Ayrıca Bkz. "Netflix reklam destekli bir abonelik üzerinde çalışıyor"

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Apple’ın son dönemde tasarım odaklı çalışmaktan ziyade faaliyet odaklı çalışmaya başlaması Johny Ive’ın ayrılışındaki en büyük neden. Tim Cook’un tasarım projelerine Steve Jobs kadar ilgi göstermemesi Ive’ın sinerjisini kırdı. Oysa ki firmadaki tasarım odaklı anlayışı bizzat Johny Ive ve Steve Jobs inşa etmişti.

Özellikle firmada tasarım şefi olduktan sonra Ive’ın ofise daha az gelmeye başladığı, toplantıları evinde veya evine yakın otellere kaydırmaya başladığı ifade ediliyor. Apple Watch ürününü bir moda aksesuarı mı yoksa iPhone aksesuarı mı olarak konumlandıracakları konusunda Apple yöneticileri tartıştığı da gelen bilgiler arasında.

Diğer taraftan Apple yönetim kurulunun eskiye oranla tecrübesi olmayan yöneticilerden oluşmaya başlaması da Ive’ın canını sıkan nedenlerden birisi. Ive kurulun aldığı kararların Apple’ı ileriye götüremediğini düşünüyor.

Ive yeni firmasında artık daha özgür bir şekilde çalışacak. Hem istediği tasarımları Apple’a pazarlayacak hem de şirketin iç politika kavgalarından da uzak durmuş olacak.

 

https://www.engadget.com/2019/07/01/jony-ive-dispirited-apple-design-culture Yorum Yaz
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mehmetg 5 gün en beğenilen
90' ların sonundan itibaren Steve Jobs ile başlayan o yaratıcı süreç şu an tamamen bitmiş durumda. Apple' da diğerleri gibi 'sıradan' bir firma artık.
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津波 4 gün
Adamın aklında bir ton tasarım fikri var, uygulayamıyor ya da uygulasa bile 3-4 sene de bir uygulatıyorlar ne yapsın adam. Bari yer açayım da diğer şirketlere satarım demiş. Apple isterse aradan çeker bir tane verir işte :)
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The souls migration 4 gün 津波
ilk etapta insanın aklına gelen, tasarımcılık hizmetinin herkese ulaşılabilirliği oluyor. bu noktada tasarımcı açısından ve tasarımcının bağlı olduğu şirket açısından iki değerlendirme yapmak gerekiyor. bir tasarımcının kendi şirketinden ayrılarak, özel sektörde genele de hizmet vermeye başlayacak olması tasarımcının ayrıldığı şirket için ne gibi bir avantaj veya dezavantaj sunabilir? hızlı bir deyişle şirketin kayba uğrayacağını belirtmek yanlış olmaz sanırım. en azından tasarımcı elindeki tasarımları kendi adına lisans ettirir. aslında demek istediğim bu değildi. bu iş tasarımcı ve şirket arasında danışıklı dövüş de olabilir. bence bu yüksek ihtimal diye düşünüyorum. apple' ın daha çok kazanalım politikasına benziyor.
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DH Misafiri 4 gün
Ayfon sitiv abiden sonra düşüşte, işini hevesle sürekli yeni şeyler arayan kimse kalmadı.
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edwinnarc 5 gün

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Alin okuyun arkadaslar ben yeniden basladim uzun süre olmustı okuyali. Ama bu adam hakkinda tek diyebilecegim; gerçekten özel biri...
not: fotograf bana aittir biraz önce cektim
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10ff 5 gün
iPhone'ların en son tasarımını bu yaptıysa, kovulmuştur...
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mvn_ 5 gün
İğrenç ötesi çentikli tasarım ile yeni bir iPhone tanıtıldığı gün Apple bitti. Eski haline geri dönebilir mi ? Neden olmasın.. Ama bu vizyonsuzluk ile imkansız.
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Virtual Reality 5 gün
Dikdörtgen geometrik bir şeklin daha ne kadar tasarımında değişiklik yapılabilir ki? Son noktaya geldi işte. Onun için, telefon üreticileri yok çentikmiş, yok çentiksizmiş, yok 3-4-6 kamera gibi saçma sapan şeylerle uğraşıyorlar. Dikdörtgen telefon, ele yüze en uygun şekilde oturan ve göze en güzel gözüken son şekline geldi. Son 2-3 yıldır tasarımcılar boş işlerle uğraşıyor. Onlarında bir suçu yok, çünkü geometrik cisimlerinde bir sınırı var ve sona gelindi. Üçgen telefonda yapmayacaklarına göre tasarımcılara çok iş düşmüyor artık ve dolayısıyla telefon üreticileri tarafından çokta ihtiyaç duyulmuyorlar.
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mrunseen 5 gün Virtual Reality
teknoloji doyum noktasına geldi, herkesin elindeki telefon onlara yetiyor, kimse yeni telefon almayınca böyle cambazlıklar oluyor tabii
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WB 5 gün
Adam hakli beyler..
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grafiker 5 gün
yahu ne sıkıcı form oldu burası tasarımın T sinden anlamayan adamlar yok kopyaydı yok taklitti adamlar çığır açtı Ive nin tasarım olarak neler yaptığına bir bakın isterseniz. Bu arada Ive de diğerlerin den esinlendi fakat bu samsung huawei vs değil direk Dieter Rams dan evet ilber ortaylının dediği gibi cahiller keşke ölseniz az biraz araştırma yapın artık teknolojide tek tipe döndü bence son yapılan telefonlrın hepsi bir birbinden kötü benim yorumum
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Serdar 5 gün
Tasarım umut vermemiş de falan da filan da alafortanfoni...
Para az geldi desene şuna arkadaş...
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tempestatem 5 gün
Çinliler harika ui-ux tasarımları ve çentiksiz tasarımlarla pazarda agresif pay kaptılar.
Apple ise 2 cm çentikle 2020 ye hazırlanıyor.
Olacağı buydu, apple geri kalmaya başladı. İnovasyon bitti, adam motorlu mekanizmayla çentigi çözdü senden önce ve sen çözemedin. Bittin.
12 yıllık ios kullanıcısı olarak söylüyorum, bir dahaki telefonum ios olmaz
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