Netflix reklam destekli bir abonelik üzerinde çalışıyor

Çevrim içi içerik sektörünün lideri durumundaki Netflix ilk günden bu yana reklamsız ücretli abonelik yaklaşımını belirlemişti. Bununla birlikte yüksek seyreden abonelik fiyatları eleştirileri de beraberinde getirdi. Netflix şimdi düşük ücretli abonelik seçeneğini masaya yatırdı.

Gelir modeli sıkıntılı

Sektörün lideri olmasına rağmen Netflix’in borcu yaklaşık 10 milyar dolar ve artı olarak orijinal içeriklere yapılan masraflar da var. Çevrim içi hizmet sektöründe geleneksel olduğu üzere kısa sürede masrafları karşılamak ve kara geçmek pek mümkün olmuyor.

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Netflix bu yüzden daha düşük fiyatlı ancak reklam destekli abonelik hizmeti üzerinde duruyor. Böylece yüksek fiyatlar nedeniyle platformdan uzak kalanları da hedeflemiş olacak. Analizler 2021 yılında toplam abone sayısının yüzde 25’inin reklamlı abonelerden oluşacağını ve yıllık 1 milyar dolar ek gelir bırakacağını tahmin ediyor.

Bununla birlikte reklamlı abonelik platformun stratejisini kökten değiştirebilir. Yüksek ücretli aboneliklere girmiş olanlar iptal ederek yeni aboneliğe geçiş yapabilir. Bu durumda Netflix’in reklama olan bağımlılığı artar. Bunun sonucunda da tüketici odaklı içerikten reklam odaklı içeriğe geçme zaruriyeti ortaya çıkar.

Bununla birlikte Hulu gibi platformlar reklamlı abonelik seçeneğini hali hazırda sunuyor. Ayrıca haftada bir bölüm yayınlayarak kullanıcıları daha fazla platformda tutmaya çalışıyor. Netflix’in ilk etapta bir deneme süreci başlatabileceği ve kararını buna göre vereceği konuşuluyor.