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Netflix reklam destekli bir abonelik üzerinde çalışıyor

Yüksek abonelik ücretleri nedeniyle eleştirilmeye başlanan Netflix reklamlı ve ucuz bir seçenek üzerinde çalışıyor. Bu sayede yıllık 1 milyar dolar ek gelir elde edebilecek.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Haber Editörü
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Çevrim içi içerik sektörünün lideri durumundaki Netflix ilk günden bu yana reklamsız ücretli abonelik yaklaşımını belirlemişti. Bununla birlikte yüksek seyreden abonelik fiyatları eleştirileri de beraberinde getirdi. Netflix şimdi düşük ücretli abonelik seçeneğini masaya yatırdı.

Gelir modeli sıkıntılı

Sektörün lideri olmasına rağmen Netflix’in borcu yaklaşık 10 milyar dolar ve artı olarak orijinal içeriklere yapılan masraflar da var. Çevrim içi hizmet sektöründe geleneksel olduğu üzere kısa sürede masrafları karşılamak ve kara geçmek pek mümkün olmuyor.

Ayrıca Bkz. "Cube Escape: Paradox indirmeye sunuldu"

Netflix bu yüzden daha düşük fiyatlı ancak reklam destekli abonelik hizmeti üzerinde duruyor. Böylece yüksek fiyatlar nedeniyle platformdan uzak kalanları da hedeflemiş olacak. Analizler 2021 yılında toplam abone sayısının yüzde 25’inin reklamlı abonelerden oluşacağını ve yıllık 1 milyar dolar ek gelir bırakacağını tahmin ediyor.

Bununla birlikte reklamlı abonelik platformun stratejisini kökten değiştirebilir. Yüksek ücretli aboneliklere girmiş olanlar iptal ederek yeni aboneliğe geçiş yapabilir. Bu durumda Netflix’in reklama olan bağımlılığı artar. Bunun sonucunda da tüketici odaklı içerikten reklam odaklı içeriğe geçme zaruriyeti ortaya çıkar.

Bununla birlikte Hulu gibi platformlar reklamlı abonelik seçeneğini hali hazırda sunuyor. Ayrıca haftada bir bölüm yayınlayarak kullanıcıları daha fazla platformda tutmaya çalışıyor. Netflix’in ilk etapta bir deneme süreci başlatabileceği ve kararını buna göre vereceği konuşuluyor.

 

https://www.slashgear.com/netflix-ad-supported-plan-could-rake-in-1-billion-every-year-29582304/ Yorum Yaz
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zaomss 6 gün en beğenilen
15dklik tv reklamı yerine 2dklik netflix reklamlarını tercih ederim. hem platform kazansın hem de kullanıcı.
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Jowiyaga 6 gün
Reklam olan versiyonunda fiyatlar %50 indirimli olsun ve reklamlar sitede değil de dizinin bölümünün veya filmin başlangıcında 30 saniyelik reklam olsun. Çok iyi olur ama gidip saçma sapan göze batacak yerlere reklam koyarlarsa veya bölümün ortasında reklam girerse hiç olmaz.
Reklam olan versiyonunda fiyatlar %50 indirimli olsun ve reklamlar sitede değil de dizinin bölümünün veya filmin başlangıcında 30 saniyelik reklam olsun. Çok iy...
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SEO-Uzmanı 6 gün
forumlardan birine yıllar yıllar önce şöyle bir şey yazmıştım !
"bir gün gelecek filmler, müzikler, oyunlar bedava olacak !
ama içlerinde ticari ürün içeren reklam senaryoları olacak."
forumlardan birine yıllar yıllar önce şöyle bir şey yazmıştım !"bir gün gelecek filmler, müzikler, oyunlar bedava olacak !ama içlerinde ticari ürün içe...
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Rouvax 1 gün
Yakında türkiyeden çıkar merak etmeyin.
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İlke Kurtlutepe 2 gün yeni yorumcu
Crunchyroll gibi reklamlı abonelik seçeneği olmasında bir problem yok. Ama beleş olmalı ve reklamların bir şey izlerken ortada çıkmaması gerekiyor. Arayüzde ve bölümün başında olacaksa sorun olmaz. Bu şekilde olursa kullanılır.
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armyoflovers 4 gün
Yüksek fiyatlar mı? Olm sizin piyasadan haberiniz yok herhalde 17tl para mı?
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baya77 5 gün
Gayet mantıklı %50 fiyat indirimiyle hem netflix reklamlar üzerinden çok iyi gelir elde edip kaliteli yapımlara daha çok para verir hemde abone sayısı artabilir mesela 50 dakikalık bir dizide 5 dakika reklam olabilir yada 2 saatlik bir Netflix Filminde film arası gibi 10 dakika reklam olabilir diye düşünüyorum amaç daha çok aboneye ulaşmak ve kaliteli yapımları artırmak olmalı
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AMC 5 gün
Netflix nedir yaa
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Askaparta 6 gün
Reklam pahası, olacak o kadar.
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0MG90 6 gün
Sinema salonunda gibi film başlamadan reklam göstereceklerse alırım ama dizinin filmin ortasında 2-3 kez reklam girerse can sıkıcı olur.
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DH Misafiri 6 gün
4 kişilik paket 40 lira zaten. Aşırı ucuz bence. 80 lira dahi olmaz yine de tercih ederim. Başka uygulamalarda reklam görmekten bıktık zaten. Ayrıca aylık 10 lira bile veremeyecek insanlar varsa gitsinler ben bilmem eşim bilir falan izlesinler..
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darkfriairs 5 gün DH Misafiri
Türk şirketi olsaydı İnternet ücretleri gibi olurdu.
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CON VAYNE 6 gün
Bilgisayar ve tablette Spotify ı yıllardır reklamlı olarak kullanıyorum, hiç bir şikayetim olmadı, hem de mp3 indirip arşivleme derdinden kurtuldum. Netflix de benzer bir sisteme geçip dizi ve filmleri indirme derdinden kurtarırsa şahane olur.
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Noctivagant 6 gün
Kimse kolay kolay geçmez reklamlı pakete. Reklamlı ile reklamsız arasında çok ciddi fark olmalı ki o kadar ciddi fark olacağını sanmıyorum. Ayrıca apartıldığı kadar palı bir platforma değil. Siz amazon'un platformunun fiyatlarına galiba hiç bakmadınız.
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