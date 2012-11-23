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Jolla'dan MeeGo'lu Nokia N9'a kötü haber

6 yıl
1,6b
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde detayları açıklanan MeeGo tabanlı işletim sistemi Sailfish için Jolla'dan Nokia N9 kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratacak bir açıklama geldi.

Jolla'nın Twitter üzerin yapmış olduğu açıklamaya göre Sailfish, Nokia N9'u resmen desteklemeyecek. Bu açıklamayla birlikte Jolla'nın MeeGo'lu Nokia N9'a herhangi bir güncelleme veya teknik desteği vermeyeceği ortaya çıkmış oldu. Ancak, N9 kullanıcıları cihazlarının garanti kapsamı dışında kalması sorumluluğunu üstlenerek Android'in rom yükleme mantığında olduğu gibi Jolla'nın Sailfish'ini cihazlarına yükleyebilirler.

Jolla'nın MeeGo tabanlı işletim sistemi Sailfish'in Android ve iOS gibi güçlü rakiplerle dolu mobil işletim sistemi arenasında neler yapabileceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

https://twitter.com/JollaMobile/status/271569046229639169 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
buyurun yükleyin yüklemek çok koLAY
youtube.com/...
wiki.merproject.org/... n9.araya.su/...
nokians.fr/...
jollausers.com/...
BENDEN BU KADAR GERİSİ SİZE KALMIŞ UNUTMAYIN TELEFON GARANTİ DIŞI KALIYOR
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OverClocK1ng 6 yıl
İyi olmuş Nokia'ya. Uyuz oluyorum. Sen git mis gibi sistemi bırak. Hem de Android'den çok daha hızlı ve onun uygulamalarını bile çalıştırabilecek sistemi.
Valla. Samsung veya HTC ya da Sony falan şunu satın alsa ve onlar geliştirse. Bir de çok iyi donanımlı cihazlar çıkartsalar ne süper olur.
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SystemApps 6 yıl
Zaten jpllayı gördüğüm kadarıyla kimse yüklemek istemeyecektir. :d
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FERFEROS 6 yıl
N9'a resmi destek veremezler zaten.
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Mr. Jingles 6 yıl
Niye destek versin ki? N9 onların değil Nokia'nın cihazı. Resmi olarak verilmese de kullanıcıları kendileri yükleyebilecekler. Zaten Sailfish'in ilk denendiği cihaz da N950.
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Burak1916 6 yıl
nokia her geçen gün dibe çöküyor, windows phone meegodan kötü hiç hoş bir işletim sistemi değil. birçok eksik, var android karışık diyorlardı windows phone labirent gibi. nokia androide geçmediği için daha çok dövünecek bunlar başlangıç. nokia ms anlaşarak meegoyu bıraktı bide n9u meegolu yaptı :) destek gelmeyeceği belliydi.
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Tr@mmler 6 yıl
beray07

Custom olarak yuklenebiliyorsa resmi yapsaniza yeni cihaz aldirmak icin telefonlari yazilimsiz surucekler yakinda piyasaya


Adamların resmi olarak destek verme gibi bir şansları yok. N9, Nokia' ya ait bir telefon, resmi desteği sadece Nokia verebilir. Ancak stabil bir şekilde çalışacak, resmi olmayan bir sailfish sürümü muhtemelen sunacaklardır N9 için.
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Krone 6 yıl
n9 iyiydi
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bozcan 6 yıl
senatorlines
N9 kullanıyorum android aklımdan bile geçmiyor, aratmıyor yani, tak tıklamayla ekran açılıyor, kapalıyken ekranda saat ve tarih+şarz bilgisi gösteriyor, swipe kullanımı başka bir zevk, Meego yu bitirenlere çok kızıyorum, yalnız JOLLA nın sitesinde MEEGO ölmedi devam edecek diyorlar, JOLLA telefon işine girsin ve organize etsin hangi ise N9zu satıp JOLLA-Sailfishli olanı gidip alacam. Bir de NOKIAnın B planında WP tutmazsa bakalom ne yapacak belki JOLLAnın programıyla da telefon çıkartır ki bu da çok İYİ OLUR!

dostum peki market ihtiyacını nasıl gideriyorsun meego'da ? (gerçekten merak ettiğim için soruyorum amacım dalga geçmek falan değil)
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Raikirin 6 yıl
N9 sahiplerini Android evrenine bekliyoruz.
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senatorlines 6 yıl
N9 kullanıyorum android aklımdan bile geçmiyor, aratmıyor yani, tak tıklamayla ekran açılıyor, kapalıyken ekranda saat ve tarih+şarz bilgisi gösteriyor, swipe kullanımı başka bir zevk, Meego yu bitirenlere çok kızıyorum, yalnız JOLLA nın sitesinde MEEGO ölmedi devam edecek diyorlar, JOLLA telefon işine girsin ve organize etsin hangi ise N9'zu satıp JOLLA-Sailfish'li olanı gidip alacam. Bir de NOKIA'nın B planında WP tutmazsa bakalom ne yapacak belki JOLLA'nın programıyla da telefon çıkartır ki bu da çok İYİ OLUR!
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