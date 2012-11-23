Jolla'dan MeeGo'lu Nokia N9'a kötü haber

Geçtiğimiz günlerde detayları açıklanan MeeGo tabanlı işletim sistemi Sailfish için Jolla'dan Nokia N9 kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratacak bir açıklama geldi.





Jolla'nın Twitter üzerin yapmış olduğu açıklamaya göre Sailfish, Nokia N9'u resmen desteklemeyecek. Bu açıklamayla birlikte Jolla'nın MeeGo'lu Nokia N9'a herhangi bir güncelleme veya teknik desteği vermeyeceği ortaya çıkmış oldu. Ancak, N9 kullanıcıları cihazlarının garanti kapsamı dışında kalması sorumluluğunu üstlenerek Android'in rom yükleme mantığında olduğu gibi Jolla'nın Sailfish'ini cihazlarına yükleyebilirler.





Jolla'nın MeeGo tabanlı işletim sistemi Sailfish'in Android ve iOS gibi güçlü rakiplerle dolu mobil işletim sistemi arenasında neler yapabileceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

https://twitter.com/JollaMobile/status/271569046229639169