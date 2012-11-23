Jolla'dan MeeGo'lu Nokia N9'a kötü haber

Haber Editörü
Geçtiğimiz günlerde detayları açıklanan MeeGo tabanlı işletim sistemi Sailfish için Jolla'dan Nokia N9 kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratacak bir açıklama geldi.
Jolla'nın Twitter üzerin yapmış olduğu açıklamaya göre Sailfish, Nokia N9'u resmen desteklemeyecek. Bu açıklamayla birlikte Jolla'nın MeeGo'lu Nokia N9'a herhangi bir güncelleme veya teknik desteği vermeyeceği ortaya çıkmış oldu. Ancak, N9 kullanıcıları cihazlarının garanti kapsamı dışında kalması sorumluluğunu üstlenerek Android'in rom yükleme mantığında olduğu gibi Jolla'nın Sailfish'ini cihazlarına yükleyebilirler.
Jolla'nın MeeGo tabanlı işletim sistemi Sailfish'in Android ve iOS gibi güçlü rakiplerle dolu mobil işletim sistemi arenasında neler yapabileceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.
https://twitter.com/JollaMobile/status/271569046229639169 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
youtube.com/...
wiki.merproject.org/... n9.araya.su/...
nokians.fr/...
jollausers.com/...
BENDEN BU KADAR GERİSİ SİZE KALMIŞ UNUTMAYIN TELEFON GARANTİ DIŞI KALIYOR
Valla. Samsung veya HTC ya da Sony falan şunu satın alsa ve onlar geliştirse. Bir de çok iyi donanımlı cihazlar çıkartsalar ne süper olur.
Adamların resmi olarak destek verme gibi bir şansları yok. N9, Nokia' ya ait bir telefon, resmi desteği sadece Nokia verebilir. Ancak stabil bir şekilde çalışacak, resmi olmayan bir sailfish sürümü muhtemelen sunacaklardır N9 için.
dostum peki market ihtiyacını nasıl gideriyorsun meego'da ? (gerçekten merak ettiğim için soruyorum amacım dalga geçmek falan değil)