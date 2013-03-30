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Joshua Hill: iOS 7 için jailbreak çözümü beklenenden önce gelebilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Joshua Hill: iOS 7 için jailbreak çözümü beklenenden önce gelebilir
Apple'ın iOS 7 ile mobil cihazlarına neler getireceği tartışıla dursun jailbreak camiası, işletim siteminin merakla beklenen yeni sürümü için çalışmalara başlamış durumda. Ancak, şu an için bu çalışmalarla ilgili olarak geliştiricilerin açıklamalarından başka somut bir delil olmadığını da belirtelim.

iOS 6 ve iOS 6.1 için geliştirilen Jailbreak aracı Evasi0n'un geliştirici ekibi Evad3rs'den David Wang'ın(Planetbeing) yapmış olduğu açıklamaya göre, iOS 7'nin açıklarını bulmanın biraz zaman alacak. Ancak, Greenposi0n ekibinden tanıdığımız Joshua Hill'e(p0sixninja) yaptığı açıklamayla iOS 7'nin jailbreak çözümünün beklenenden daha kısa bir sürede karşımıza çıkabileceğini ifade etti.

Hill, iOS 7'nin jailbreak çözümünün tamamen kendisi tarafından yayınlanabileceğini bile belirtirken, geçtiğimiz aylarda çözüm için gerekli tüm açıkları bulduğunu dile getirdi. Hill'in öne sürdüğü bu durum ne kadar doğru bilinmez. Ancak, Apple'ın da söz konusu açıkları kapatmak için çalışacağı kesin. Jailbreak geliştiricilerinin iddialarının ne denli doğru olduğunu iOS 7'nin yayınlanmasıyla hep birlikte göreceğiz. 

http://www.slashgear.com/evad3rs-member-planetbeing-talks-ios-7-jailbreaking-14269412/ Yorum Yaz
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Zımparasız Pinokyo 6 yıl
Bu ne saçma bir tahmindir Allah aşkına.
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yaki83 6 yıl
Eleştirilerin doğruluğu silinmelerinden belli..! Böyle bir haber olmaz.,

Siliverin gitsin
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cibicibi 6 yıl
donanımhaber resmen haber yayınlama yarışına girdi.
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gduman 6 yıl
Ne bu zaytung haberi mi :P daha ios 7 nin cikmasina aylar var, beklendigi gibi koklu degisiklikler ile gelirse o buldugu aciklardan ancak kolye yapar :) ama yok gene sistem temelinde degisiklikler yapmayacak ise o zaman dedigi ancak dogru olabilir.
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