Joshua Hill: iOS 7 için jailbreak çözümü beklenenden önce gelebilir

Apple'ın iOS 7 ile mobil cihazlarına neler getireceği tartışıla dursun jailbreak camiası, işletim siteminin merakla beklenen yeni sürümü için çalışmalara başlamış durumda. Ancak, şu an için bu çalışmalarla ilgili olarak geliştiricilerin açıklamalarından başka somut bir delil olmadığını da belirtelim.





iOS 6 ve iOS 6.1 için geliştirilen Jailbreak aracı Evasi0n'un geliştirici ekibi Evad3rs'den David Wang'ın(Planetbeing) yapmış olduğu açıklamaya göre, iOS 7'nin açıklarını bulmanın biraz zaman alacak. Ancak, Greenposi0n ekibinden tanıdığımız Joshua Hill'e(p0sixninja) yaptığı açıklamayla iOS 7'nin jailbreak çözümünün beklenenden daha kısa bir sürede karşımıza çıkabileceğini ifade etti.





Hill, iOS 7'nin jailbreak çözümünün tamamen kendisi tarafından yayınlanabileceğini bile belirtirken, geçtiğimiz aylarda çözüm için gerekli tüm açıkları bulduğunu dile getirdi. Hill'in öne sürdüğü bu durum ne kadar doğru bilinmez. Ancak, Apple'ın da söz konusu açıkları kapatmak için çalışacağı kesin. Jailbreak geliştiricilerinin iddialarının ne denli doğru olduğunu iOS 7'nin yayınlanmasıyla hep birlikte göreceğiz.

http://www.slashgear.com/evad3rs-member-planetbeing-talks-ios-7-jailbreaking-14269412/