K009 model numaralı bir Asus tablet Bluetooth sertifikasında ortaya çıktı





MeMo Pad serisi ile tablet pazarındaki macerasına devam eden Asus, üst seviye bir tablet modeli üzerinde daha çalışıyor. Firmanın Bluetooth sertifikası için yaptığı başvuruda yeni bir tablet modeli ortaya çıktı.





Başvuruya göre K009 adlı tablette 7 inçlik LED ekrana kullanılıyor ve Qualcomm tasarımı Snapdragon 600 çözümüne yer veriliyor. Model bölge ayrımı olmaksızın global olarak satışa sunulacak. Ayrıca modele ait küçük bir tanıtım fotoğrafı da başvuruya eklenmiş.





Bunun dışında model ile ilgili başka bir detay verilmiyor. Görsele bakarak modelin Nexus 7 devamı veya MeMo Pad serisine eklenecek bir üye olacağı tahmin ediliyor.





https://www.bluetooth.org/tpg/EPL_Detail.cfm?ProductID=30096