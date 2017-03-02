KDV’ye düzenleme geliyor: Maliye Bakanı’ndan resmî açıklama!

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Katma Değer Vergisi (KDV), 1985 yılında Avrupa Birliği’ndeki yapı esas alınarak ülkemize kazandırılmış bir düzenleme. Zaman içerisinde çeşitli evrimlere uğrayıp yeni vergiler ile verginin vergisi gibi bir hale gelmiş olsa da bu noktada yeni bir düzenleme yapılacağına dair bakandan resmi açıklama geldi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı açıklamalarda KDV Kanunu ile ilgili olarak geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldığını söyledi. Değişen dönemde bu kanunun önemli sıkıntılar yaratmaya başladığını belirten bakan, özellikle uygulamada hem vatandaşların hem de işletmelerin zorlandığı noktaların çözülmesinin amaçlandığını belirtiyor.

KDV’nin özellikle yerli üretimi cezalandırdığı durumlar olduğunu, yerli üretime ek maliyetler yüklediğini söyleyen Maliye Bakanı, tüm bu sorunların aşılması, üretimin yerlileştirilmesi noktasında da KDV’nin bir araç olarak kullanılabilirliği adına düzenlemelerin detaylarının çok yakında kamuoyu ile paylaşılacağı belirtiliyor.