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KDV’ye düzenleme geliyor: Maliye Bakanı’ndan resmî açıklama!

MaliyeBakanı Naci Ağbal, KDV Kanunu’nda düzenlemeye gidileceğini resmen açıkladı. 28. Vergi haftası kapsamında konuşan bakan, kanun ile ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlattıklarını söyledi.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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KDV’ye düzenleme geliyor: Maliye Bakanı’ndan resmî açıklama!
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Katma Değer Vergisi (KDV), 1985 yılında Avrupa Birliği’ndeki yapı esas alınarak ülkemize kazandırılmış bir düzenleme. Zaman içerisinde çeşitli evrimlere uğrayıp yeni vergiler ile verginin vergisi gibi bir hale gelmiş olsa da bu noktada yeni bir düzenleme yapılacağına dair bakandan resmi açıklama geldi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı açıklamalarda KDV Kanunu ile ilgili olarak geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldığını söyledi. Değişen dönemde bu kanunun önemli sıkıntılar yaratmaya başladığını belirten bakan, özellikle uygulamada hem vatandaşların hem de işletmelerin zorlandığı noktaların çözülmesinin amaçlandığını belirtiyor.

KDV’nin özellikle yerli üretimi cezalandırdığı durumlar olduğunu, yerli üretime ek maliyetler yüklediğini söyleyen Maliye Bakanı, tüm bu sorunların aşılması, üretimin yerlileştirilmesi noktasında da KDV’nin bir araç olarak kullanılabilirliği adına düzenlemelerin detaylarının çok yakında kamuoyu ile paylaşılacağı belirtiliyor.


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crazy585858 2 yıl en beğenilen
İşte şimdi bittik.. Ne zaman düzenleme gelse giren bize giriyor :)
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eAkman 2 yıl
İthal ürünlerin vargisi artacak desenize :D
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GreyParrot 2 yıl
Bu istikrar bir başka dostum, bu kafayı başka yerde bulamazsın o yüzden evet diyorum.
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DH Misafiri 2 yıl
elektrik faturamda elektrik tüketimim 75 tl. vergiler ıvır zıvır fatura 155 tl oluyor. almanyada en iyi araba 25bit euro burda fabrikanın kazandıgı kadar kazanıyorlar 55bin euro. araba için bişey demicem ama beni gırtlagımdan yakaladıgı harcamalarımdan kdv yi kaldırsın. normal bir vergi alsın. et e süte ekmege dogalgaz a suya bunlarda yapılırsa helal olsun dicem. yat a kat a pırlantaya yaptıgı indirimler beni kiç ama hiç ilgilendirmiyor. o zaten zengin işi. ne verdiğini bile bilmezler.
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DH Misafiri 2 yıl
Hepiniz bitmişsiniz... Buraya açıkça yazıyorum. Hayattan tek umudunuz kalmamış... Bence ölün kurtulun... Bari şuraya saçma sapan yazılar yazacağınıza gidin çalışın biraz... Kara kara yazılarıza dayanamadım... Eğer çok biliyosanız, ülkenizi seviyorsanız, siyaset yaşı düştü siyasete girin... Girmediğinize göre ya gücünüz yetmiyor, ya ilminiz yok, yada yaşınız tutmuyor...
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Umutcan 2 yıl
Vatandaşın cebinden şu ana göre daha çok para çıkmasına sebep olacağına eminim. Vatandaşın alım gücü her düzenlemede daha çok düşüyor.
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FIRAT_G_ 2 yıl
Kesin vatandaşları çok düşündükleri için düzenleme yapacaklar ve yine kazanan halk olacak hatta halkı
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otodr 2 yıl
Ötv yatta sıfır pırlantada sıfır.Zorunlu ihtiyaçlarda yüzde 100 ü geçiyor. Bu istikrar bir harika.
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otodr 2 yıl
Güncelleme diye yazılır. ZAM diye okunur.
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Blindfire 2 yıl
Vergi düzenlemeleri yada güncellemeri genelde aleyhimize oluyor. Ötv nin kdv sini alan tek ulkeyiz. Verginin vergisi olmaz, ama bizde oluyor.
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dostum kertenkele 2 yıl
Yerli kalitesiz ürünlere indirim ithal kaliteli marka ürünlere bindirim demek oluyor bu.
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Blindfire 2 yıl
Dolar fazla düşmez bence, belki 3,40 ları görebiliriz
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COMODOR45 2 yıl
Bu düzenleme zaten Avrupa birliğinin bize o zamanlar attığı kazıklardan biriydi. Bilen bilir, tartışmaya gerek yok.
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