BTK'dan referandum açıklaması: Sosyal ağları yalan haber konusunda uyardık!

Barselona’da devam eden ve birçok yeni cihaz ile teknolojinin tanıtıldığı Mobil Dünya Kongresi’nde açıklamalarda bulunan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ö.Fatih Sayan, referandum süreciyle ilgili sosyal paylaşım siteleri, operatörler ve firma yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Ayrıca Bkz.

"Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki ikinci pist 2018'de açılacak"

Hükümetler yalan haberlere karşı özel birimler kuruyor

Diğer taraftan referandum için daha önceki seçimlerde de olduğu gibi kriz merkezi kurulacağı, haberleşmenin kesintisiz bir şekilde sağlanması için operatörlerle çalışmaların sürdürüldüğü ve bir problemin beklenmediği ifade ediliyor. Bildiğiniz gibi yalan haberler konusunda diğer ülkelerin oldukça önemli girişimleri mevcut. Örneğin Rusya hükümeti sahte olduğu düşünülen haberleri ifşa etmek için bakanlığın web sitesinde yeni bir sayfa oluşturdu.

Diğer taraftan İngiltere parlamentosu kasıtlı şekilde bu tür haber yapanlar hakkında soruşturma başlatırken, Almanya da özellikle Facebook kaynaklı sahte haberlere karşı mücadele başlattı. Avrupa Birliği ise sahte haberlere karşı "East Stratcom" adlı birimin güçlendirilmesine karar verdi. Yanlış bilgilerin engellenmesi adına gerçekleştirilen düzenlemeler, halkın doğru ve tarafsız habere ulaşması açısından kritik önem taşıyor.

https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Kurumdan-Haberler/SAYANDAN-SOSYAL-MEDYA-SIRKETLERINE-REFERANDUM-UYARISI

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Referandumda iletişim altyapısının kesintisiz sağlanmasının oldukça önemli olduğunu söyleyen Sayan, sosyal paylaşım sitelerinin Türkiye ile iş birliğine devam etmesi,araştırılması vekonusunda önlemlerin alınması için ilgilidile getirdi. Hangi platform yöneticileriyle bir araya gelindiği belirtilmeyen BTK, sosyal ağların sürece hassasiyetle yaklaşacağını ve ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.