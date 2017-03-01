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BTK'dan referandum açıklaması: Sosyal ağları yalan haber konusunda uyardık!

Mobil Dünya Kongresi’nde konuşan BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, referandum sürecinde yalan haber ve manipülasyon konusunda sosyal ağ şirketlerini uyardıklarını açıkladı.
2 yıl
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Barselona’da devam eden ve birçok yeni cihaz ile teknolojinin tanıtıldığı Mobil Dünya Kongresi’nde açıklamalarda bulunan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ö.Fatih Sayan, referandum süreciyle ilgili sosyal paylaşım siteleri, operatörler ve firma yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini dile getirdi.
Ayrıca Bkz. "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki ikinci pist 2018'de açılacak"
Referandumda iletişim altyapısının kesintisiz sağlanmasının oldukça önemli olduğunu söyleyen Sayan, sosyal paylaşım sitelerinin Türkiye ile iş birliğine devam etmesi, yalan haberlerin araştırılması ve manipülasyon konusunda önlemlerin alınması için ilgili siteleri uyardıklarını dile getirdi. Hangi platform yöneticileriyle bir araya gelindiği belirtilmeyen BTK, sosyal ağların sürece hassasiyetle yaklaşacağını ve ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

Hükümetler yalan haberlere karşı özel birimler kuruyor


Diğer taraftan referandum için daha önceki seçimlerde de olduğu gibi kriz merkezi kurulacağı, haberleşmenin kesintisiz bir şekilde sağlanması için operatörlerle çalışmaların sürdürüldüğü ve bir problemin beklenmediği ifade ediliyor. Bildiğiniz gibi yalan haberler konusunda diğer ülkelerin oldukça önemli girişimleri mevcut. Örneğin Rusya hükümeti sahte olduğu düşünülen haberleri ifşa etmek için bakanlığın web sitesinde yeni bir sayfa oluşturdu.
Diğer taraftan İngiltere parlamentosu kasıtlı şekilde bu tür haber yapanlar hakkında soruşturma başlatırken, Almanya da özellikle Facebook kaynaklı sahte haberlere karşı mücadele başlattı. Avrupa Birliği ise sahte haberlere karşı "East Stratcom" adlı birimin güçlendirilmesine karar verdi. Yanlış bilgilerin engellenmesi adına gerçekleştirilen düzenlemeler, halkın doğru ve tarafsız habere ulaşması açısından kritik önem taşıyor.

https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Kurumdan-Haberler/SAYANDAN-SOSYAL-MEDYA-SIRKETLERINE-REFERANDUM-UYARISI Yorum Yaz
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Ambarad 2 yıl en beğenilen
Düzeltme; "Sosyal ağları Hayır propagandasına karşı uyardık."
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Angel of the Lord 2 yıl
"hayır diyen teröristtir" ve "nikah masasında hayır deseydi böyle olmazdı" tarzı açıklamaları yapanlara söylesinler bunları.
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Guest-9D2914531 2 yıl
-Suçum ne?
-Nitelikli HAYIR propagandası.
Yanıtla +8
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adam olun 2 yıl
şimdi ne olacak peki bir kısım muhalafetin tek argümanı yalan dolan onuda ellerinden alırsanız nasıl muhalefetlik yapacaklar :)
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DH Misafiri 2 yıl
ben inanmıyorum bunlara şahsen
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Kartal Göz 2 yıl
Yalan yanlış Evet propagandası yapanlar da buna dahil olacak mı? Yoksa bu yine tek taraflı bir adalet anlayışı mı?
Adamlar oy pusulasının Hayır kısmını bile koyu, kahverengimsi, sıkıcı bir renk yapmış. Sanki hiçbir fikri olmayan kişiye "mührü buna basma bence ama sen bilirsin" der gibi. (Yeni görmedim, yeni yazıyorum.)

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Jeopol 2 yıl
HAYIRlara vesile olsun
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kadirirdem 2 yıl
Başta Donanım haber Forum ve Diğer Tüm Form siteleri de uyarılmalıdır,Bu sitelerin Sosyal Medyalardan farkı yok.
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Guest-9D2914531 2 yıl
-Suçum ne?
-Nitelikli HAYIR propagandası.
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Kygo2 2 yıl
16 Nisan günü bütün aile fertleriyle sosyal platformlardan referandumu takip edeceğiz, AKK yi kaldır mısınız?
not:Evetçiyim
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SigSauer6 2 yıl
Aga bi ara başçrtüsü gelicek LAİKLİK gidicek diyorlardı.Başörtüsü geldi,LAİKLİK gitti mi?
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Zuko 2 yıl SigSauer6
SigSauer6

Aga bi ara başçrtüsü gelicek LAİKLİK gidicek diyorlardı.Başörtüsü geldi,LAİKLİK gitti mi?

Camiye gitmiyor musun canim din kardesim?
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infom@n 2 yıl SigSauer6
SigSauer6

Aga bi ara başçrtüsü gelicek LAİKLİK gidicek diyorlardı.Başörtüsü geldi,LAİKLİK gitti mi?

Devlet kurumlarında Laiklik bitti artık. Başını örtmeyene mobbing uygulanıyor. Namaz kılmayana mobbing uygulanıyor. Terfi ve rahat için sahte dindarlar, yalakalar çoğaldı.
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salamander19 2 yıl
gerçekten provokasyon içerikli yalan haberlerin değil de işlerine gelmeyecek haberlerin paylaşımların engelleneceğini düşünen tek ben miyim acaba
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axaxa 2 yıl
Twşekkürler BTK
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