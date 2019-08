KFC'nin 'bitkisel tavukları' saatler içerisinde tükendi

Ayrıca Bkz.

"'Yapay et üreticisi' Impossible Foods, ABD Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı"

"Tadını beğenmedim"

Burger King'in ardından KFC de bitkisel et satışlarına resmen başladı. Fast food zincirinin ABD'nin Atlanta eyaletindeki bir şubesinde gerçekleştirdiği deneme satışları büyük rağbet gördü. Konuyla ilgili açıklama yapan KFC, sadece beş saat içerisinde tüm bitkisel tavuklarının tükendiğini söyledi.KFC'nin bitki tabanlı yapay tavuklarıisimli şirket tarafından üretiliyor. Beyond Meat bildiğiniz gibi yapay et sektörünün şu anda önde gelen şirketlerinden birisi. Ancak Beyond Meat'i genelde yapay kırmızı etleriyle tanıyorduk. KFC ile önemli bir anlaşmaya varan şirket şimdi tavuk eti üretimine de başladı. Yeni ürünün ismi iseolarak belirlenmiş.Atlanta eyaletinde gerçekleştirilen test satışları büyük bir başarıya ulaşmış gibi görünüyor. KFC şimdi muhtemelen diğer şubelerinde de yavaş yavaş bitkisel tavuk satışlarına başlayacak. Beyon Fried Chicken, ABD dışındaki ülkelere de gelir mi şu an için belli değil. Insider'dan Ni'Kesia Pannell , Atlanta eyaletindeki test satışlarına katılan isimlerden birisiydi. Beyond Fried Chicken ile ilgili düşüncelerini paylaşan Pannell,"Yapay tavuklar tıpkı gerçek tavuk gibi görünüyor, kokuları da aynı. Ancak tatları konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Beyond Fried Chicken'ların hiçbirisi gerçek tavukların tadına sahip değildi." şeklinde konuştu. Test satışlarına katılan diğer kişiler de hemen hemen aynı şeyleri söyledi.