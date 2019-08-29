Kim Nerede? 38 Bir Fransız girişimci, benzinli ve dizel araçları elektrikli hale getirmenin ucuz bir yöntemini buldu 37 Apple etkinliği 10 Eylül tarihinde yapılacak 26 2020 Volkswagen Golf'ün (Mk8) test aşamalarında sona gelindi
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

KFC'nin 'bitkisel tavukları' saatler içerisinde tükendi

KFC'nin bitkisel vegan tavukları büyük rağbet gördü. ABD'nin Atlanta eyaletinde gerçekleştirilen test satışlarında bitkisel tavuklar saatler içerisinde tükendi.
3 sa.
1,6b
15
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Burger King'in ardından KFC de bitkisel et satışlarına resmen başladı. Fast food zincirinin ABD'nin Atlanta eyaletindeki bir şubesinde gerçekleştirdiği deneme satışları büyük rağbet gördü. Konuyla ilgili açıklama yapan KFC, sadece beş saat içerisinde tüm bitkisel tavuklarının tükendiğini söyledi.

KFC'nin bitki tabanlı yapay tavukları Beyond Meat isimli şirket tarafından üretiliyor. Beyond Meat bildiğiniz gibi yapay et sektörünün şu anda önde gelen şirketlerinden birisi. Ancak Beyond Meat'i genelde yapay kırmızı etleriyle tanıyorduk. KFC ile önemli bir anlaşmaya varan şirket şimdi tavuk eti üretimine de başladı. Yeni ürünün ismi ise Beyond Fried Chicken olarak belirlenmiş.

Ayrıca Bkz. "'Yapay et üreticisi' Impossible Foods, ABD Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı"
Atlanta eyaletinde gerçekleştirilen test satışları büyük bir başarıya ulaşmış gibi görünüyor. KFC şimdi muhtemelen diğer şubelerinde de yavaş yavaş bitkisel tavuk satışlarına başlayacak. Beyon Fried Chicken, ABD dışındaki ülkelere de gelir mi şu an için belli değil.

"Tadını beğenmedim"


Insider'dan Ni'Kesia Pannell, Atlanta eyaletindeki test satışlarına katılan isimlerden birisiydi. Beyond Fried Chicken ile ilgili düşüncelerini paylaşan Pannell,"Yapay tavuklar tıpkı gerçek tavuk gibi görünüyor, kokuları da aynı. Ancak tatları konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Beyond Fried Chicken'ların hiçbirisi gerçek tavukların tadına sahip değildi." şeklinde konuştu. Test satışlarına katılan diğer kişiler de hemen hemen aynı şeyleri söyledi. 


https://www.engadget.com/2019/08/27/kfc-beyond-fried-chicken-popular/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
orientem 3 sa. en beğenilen
Yapaylığı çevrecilik maskesinin altına saklamaktan başka bir şey değil. GDO'ya etik değerler üzerinden karşı çıkılınca bu sefer propagandaya önem veriyorlar.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pizza Steve 1 sa.
Şu anda yediğimiz tavuklar zaten gerçek tavuk değil, tamamen çakmasını üretmişler birde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orientem 3 sa. en beğenilen
Yapaylığı çevrecilik maskesinin altına saklamaktan başka bir şey değil. GDO'ya etik değerler üzerinden karşı çıkılınca bu sefer propagandaya önem veriyorlar.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 51 dk. Apple etkinliği 10 Eylül tarihinde yapılacak 2 sa. Siber saldırıların yeni hedefi “bağlı arabalar” 3 sa. 2 günü rahatlıkla deviren telefon "Casper VIA F3 incelemesi" 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN KFC'nin 'bitkisel tavukları' saatler içerisinde tükendi Sonraki 3 boyutlu yazıcılar ile saç üretimi yapıldı 4 sa. Google Hire servisi 2020 yılında kapatılıyor 4 sa. Tesla, kendi müşterilerine özel trafik sigortası hizmeti başlattı 5 sa. Gigabyte Türkiye yeni ekran kartları, SSD ve anakartlarını İstanbul’da tanıttı 5 sa. Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro duyuruldu: İşte detaylar 6 sa. İlk Redmi televizyonu duyuruldu 6 sa. OLED ekranlı sıvı soğutucu?? "Asus ROG Ryujin 240 incelemesi" 6 sa. 10. Nesil Intel işlemcili RedmiBook 14 Enhanced Edition duyuruldu 7 sa. LG'den yuvarlak buz yapabilen akıllı buzdolabı 7 sa. Elektrikli araçların şarj süresini 6 dakikaya indirecek yeni batarya geliştiriliyor 8 sa. Huawei MediaPad M6 Turbo Edition resmen tanıtıldı 8 sa. Microsoft Office'in iOS ve Android versiyonuna karanlık mod geliyor 9 sa. Mercedes-AMG GLB 35 tanıtıldı: Yedi koltuklu performans 9 sa. LG'nin geliştirdiği yapay zeka, cihazlar arızalanmadan önce haber verecek 10 sa. Pokemon Masters, Android ve iOS için yayınlandı 11 sa. Huawei Mate 30 için Google’dan kötü haber 11 sa. HoloLens 2, önümüzdeki ay piyasaya çıkıyor 12 sa. James Webb Uzay Teleskobu önemli bir kilometre taşını geride bıraktı 12 sa. 2020 Volkswagen Golf'ün (Mk8) test aşamalarında sona gelindi 13 sa. Siri kontrolleri için Apple’dan özür geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2020 Volkswagen Passat GTE, daha uzun menziliyle Avrupa'da sat...
DonanımHaber
Türk astronot 2023'te uzaya çıkıyor!
DonanımHaber
Apple, iPhone'lar için telsiz özelliğini rafa kaldırdı
DonanımHaber
Little Nightmares 2 Daha Uzun ve Daha Büyük Olacak
Bölüm Sonu Canavarı
Life is Strange 2'nin Dördüncü Bölümü Çıktı
Bölüm Sonu Canavarı
İBB, TÜRGEV ve Ensar protokollerini feshetti
DH Forum
Sarayın maliyetini eleştirenlere atfolunur
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim