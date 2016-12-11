Kan zehirlenmeleri için önemli gelişme

Kan zehirlenmesi günümüzde halen önemli bir sorun zira bu durumdaki insanların yarısının sonu morgda bitiyor. Araştırmacıların yeni yöntemi ise içinde metal yer alan sentetik bir antikor üretmek şeklinde. Bu sayede kandaki bakteriye antikor tutunuyor ve sonra diyaliz makinesine bağlanan hastanın kanından manyetik ortamda antikorla birlikte zararlı madde de uzaklaştırılıyor.

Zararı yok mu?

Her denenen yöntemde araştırmacıların sorguladığı yönlerden birisi olan yeni çözümün vücuda faydasının yanında zararı da var mı veya ne ölçüde zararlı sorusu yeni yöntem için de araştırılmış. Çalışmada yeni antikorun başka bakterileri de bağlayıp bağlamadığının yanısıra demirin doğası gereği vücuda zararlı etkilerinin olup olmadığı da araştırılmış. Gözlemlere göre daha küçük parçalar halinde bölünen demir parçalarının daha büyük kümeler halinde toplanması yani mıknatısa olan duyarlılığın arttırılmasıyla demirin vücutta kalması, sorunu büyük ölçüde çözmüş. Geri kalan demir parçalarını ise in vitro (hücre içi) koşullarda test eden bilim adamları, artıkların 5 gün içerisinde tamamen yok olduğunu görmüş.

‘’Umut verici’’

Öte yandan şu anda üretilen antikor, yalnızca tek tip bakteriye karşı duyarlı lakin Harvard Tıp Fakültesi’ndeki araştırmacılar şu anda bütün bakterilere karşı duyarlı bir antikor üzerinde çalışıyor. Bununla birlikte gelişme, yalnızca zararlı maddelerin henüz organlara da ulaşmadığı ilk aşamada etkili olabiliyor. Hasta henüz ilk aşamadaysa böylesi bir acil durumda antibiyotik çeşidi belirlemek gibi bir çözümün yerine bu alternatif oldukça büyük bir zaman kazandıracağa benziyor. Ayrıca uzmanlar gelişmeyi ‘’umut verici’’ olarak nitelendiriyor. Son olarak çalışma henüz insanlar üzerinde uygulanmış değil yine de araştırmacılar kan zehirlenmesinin tedavisine bir adım daha yaklaşmaktan oldukça mutlu.

https://www.empa.ch/web/s604/magnetic-blood-purification