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Kanada'daki havaalanları yolcuların konuşmalarını kaydedecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ottowa Citizen sitesinin haberine göre Kanada'daki havaalanları yakında çalışanları ve yolcuları video/ses cihazları ile takip altına alacak, konuşmalarını kaydedecek. Tahmin edilebileceği üzere ulusal güvenliği arttırmaya yönelik bir adım olarak gösterilen bu önlem çerçevesinde, havaalanlarındaki organize suçlar ve gümrük kaçakçılığının engellenmesi ayrıca sınırlardaki sağlık/güvenlik seviyesinin arttırılması amaçlanıyor.
Ses ve video cihazları ülkedeki havaalanlarına kurulmuş olmakla birlikte henüz kayıt tuşuna basılmış değil. Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı şu anda  bağlayıcı olmayan kişisel haklar etki değerlendirmesi ile yeni güvenlik önleminin yolcu mahremiyeti üzerindeki yansımalarını araştırıyor. Sistem devreye girdiğinde yolculara konuyla ilgili daha fazla bilgi almalarını sağlayacak özel bir bilgi hattı numarası da sağlanacak. 


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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Güvenlik diye diye işin iyice suyu çıktığına göre artık bu kadar kasmasınlar bence, hepimize bir chip taksınlar, nerdeyiz, ne konuşuyoruz, ne düşünüyoruz, ne yiyoruz vs hepsini takip etsinler! Chipinden sinyal kesileni de "ulusal güvenlik" adına imha ederler.. Hatta bir sonraki aşamada sistem topluma yeterince faydası olmadığını düşündüğü bireyleri otomatik olarak imha edebilir.. demokrasi, insan hakları falan derken bütün dünya kurgulanmış korkular üzerine kurulu polis devleti olma yönünde hızla ilerliyor..!
Güvenlik diye diye işin iyice suyu çıktığına göre artık bu kadar kasmasınlar bence, hepimize bir chip taksınlar, nerdeyiz, ne konuşuyoruz, ne düşünüyoruz, ne yi...
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5 Yanıt Yanıtla +6
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Kasatka 7 yıl
HacıTaşlayanŞeytan
imkan olsa bizimkilerde yapar ama bizim teknolojimiz sadece telefonları dinlemeye yetiyor.Yakında o sistemide satın alırlar herşeyden önce vesselam sivil halkın telefonlarını dinlemek terörle mücadeleden önce gelir.

Neden ulkemi kucumsuyorsun ki.
Yurtdisindan gelen telefonlara 100 tl gibi farkli bir vergi turu cikarir hemen bir yerinden hemen gider elaleme topladigi paralari cuvalla verir alir getirir kurar havaalanlarina.
Vatan sagolsun nede olsa. Bizi dinlese bile :)
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StormLight 7 yıl
Kanadanın böyle bir uygulamaya girmesinin amacını anlayamadım doğrusu
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Güvenlik diye diye işin iyice suyu çıktığına göre artık bu kadar kasmasınlar bence, hepimize bir chip taksınlar, nerdeyiz, ne konuşuyoruz, ne düşünüyoruz, ne yiyoruz vs hepsini takip etsinler! Chipinden sinyal kesileni de "ulusal güvenlik" adına imha ederler.. Hatta bir sonraki aşamada sistem topluma yeterince faydası olmadığını düşündüğü bireyleri otomatik olarak imha edebilir.. demokrasi, insan hakları falan derken bütün dünya kurgulanmış korkular üzerine kurulu polis devleti olma yönünde hızla ilerliyor..!
4 Yanıt Yanıtla +6
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Rajeesh 7 yıl
kanada da ne ulusal güvenliğini lan,sonra niye amerikanlar bizle dalga geçiyor diye ağlıyorlar
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Billaben 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Güvenlik diye diye işin iyice suyu çıktığına göre artık bu kadar kasmasınlar bence, hepimize bir chip taksınlar, nerdeyiz, ne konuşuyoruz, ne düşünüyoruz, ne yiyoruz vs hepsini takip etsinler! Chipinden sinyal kesileni de "ulusal güvenlik" adına imha ederler.. Hatta bir sonraki aşamada sistem topluma yeterince faydası olmadığını düşündüğü bireyleri otomatik olarak imha edebilir.. demokrasi, insan hakları falan derken bütün dünya kurgulanmış korkular üzerine kurulu polis devleti olma yönünde hızla ilerliyor..!

Katiliyorum.
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Yakışıklı Kaslı Serseri 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Güvenlik diye diye işin iyice suyu çıktığına göre artık bu kadar kasmasınlar bence, hepimize bir chip taksınlar, nerdeyiz, ne konuşuyoruz, ne düşünüyoruz, ne yiyoruz vs hepsini takip etsinler! Chipinden sinyal kesileni de "ulusal güvenlik" adına imha ederler.. Hatta bir sonraki aşamada sistem topluma yeterince faydası olmadığını düşündüğü bireyleri otomatik olarak imha edebilir.. demokrasi, insan hakları falan derken bütün dünya kurgulanmış korkular üzerine kurulu polis devleti olma yönünde hızla ilerliyor..!

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津波 7 yıl
Millet özgürlükten bahsediyor da düşündüm de özgürlük yok aslında. Teknolojiyi elinde bulunduran istediğini yapar kimse de farkedemez.

Ha Kanada duyurmayı tercih etmiş kendi seçimi
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asdasdqwertyveyaalxyvance 7 yıl
Ottowa Citizen
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