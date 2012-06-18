Kanada'daki havaalanları yolcuların konuşmalarını kaydedecek

Ottowa Citizen sitesinin haberine göre Kanada'daki havaalanları yakında çalışanları ve yolcuları video/ses cihazları ile takip altına alacak, konuşmalarını kaydedecek. Tahmin edilebileceği üzere ulusal güvenliği arttırmaya yönelik bir adım olarak gösterilen bu önlem çerçevesinde, havaalanlarındaki organize suçlar ve gümrük kaçakçılığının engellenmesi ayrıca sınırlardaki sağlık/güvenlik seviyesinin arttırılması amaçlanıyor.

Ses ve video cihazları ülkedeki havaalanlarına kurulmuş olmakla birlikte henüz kayıt tuşuna basılmış değil. Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı şu anda bağlayıcı olmayan kişisel haklar etki değerlendirmesi ile yeni güvenlik önleminin yolcu mahremiyeti üzerindeki yansımalarını araştırıyor. Sistem devreye girdiğinde yolculara konuyla ilgili daha fazla bilgi almalarını sağlayacak özel bir bilgi hattı numarası da sağlanacak.



