Kanada'daki havaalanları yolcuların konuşmalarını kaydedecek

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ottowa Citizen sitesinin haberine göre Kanada'daki havaalanları yakında çalışanları ve yolcuları video/ses cihazları ile takip altına alacak, konuşmalarını kaydedecek. Tahmin edilebileceği üzere ulusal güvenliği arttırmaya yönelik bir adım olarak gösterilen bu önlem çerçevesinde, havaalanlarındaki organize suçlar ve gümrük kaçakçılığının engellenmesi ayrıca sınırlardaki sağlık/güvenlik seviyesinin arttırılması amaçlanıyor.
Ses ve video cihazları ülkedeki havaalanlarına kurulmuş olmakla birlikte henüz kayıt tuşuna basılmış değil. Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı şu anda bağlayıcı olmayan kişisel haklar etki değerlendirmesi ile yeni güvenlik önleminin yolcu mahremiyeti üzerindeki yansımalarını araştırıyor. Sistem devreye girdiğinde yolculara konuyla ilgili daha fazla bilgi almalarını sağlayacak özel bir bilgi hattı numarası da sağlanacak.
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Neden ulkemi kucumsuyorsun ki.
Yurtdisindan gelen telefonlara 100 tl gibi farkli bir vergi turu cikarir hemen bir yerinden hemen gider elaleme topladigi paralari cuvalla verir alir getirir kurar havaalanlarina.
Vatan sagolsun nede olsa. Bizi dinlese bile :)
Katiliyorum.
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Ha Kanada duyurmayı tercih etmiş kendi seçimi
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