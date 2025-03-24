Yeni ses teknolojisi, kalabalık içinde tek bir kişinin duyacağı bir ses üretebiliyor

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi insan kulağı sadece belli bir frekans aralığındaki sesleri duyabiliyor. 20 Hz'nin altındaki infrasonik frekanslar ve 20 kHz'nin üstündeki ultrasonik frekanslar insan kulağıyla duyulmuyor. Yıllardır bilinen bu gerçekten hareketle yola çıkan bilim insanları, bu kısıtlamayı kullanarak dikkat çekici bir teknoloji geliştirdiler. Bu teknoloji sayesinde ses dalgaları sadece belli bir noktada belli bir kişinin duyabileceği şekilde gönderilebiliyor. O sırada çevresinde koca bir kalabalık olsa da başka hiç kimse bu sesi duyamıyor. Çünkü ses dalgaları, ulaşacakları noktaya varana kadar ultrasonik frekanslarda gidecek şekilde ayarlanıyor.

Penn State Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar tarafından geliştirilen bu teknoloji, çevresinden izole edilmiş "ses alanları" oluşturabiliyor. Böylece ses belli bir bölgeye kadar izole hâlde gidebiliyor. Bu da teorik olarak koca bir kalabalığın içinde tek bir insanın duyabileceği bir sesin gönderilmesini mümkün hâle getiriyor.

Araştırmacılar, Bu Yeni Ses Teknolojisini Bir Nevi Sanal Kulaklık Olarak Tanımlıyor

Bu "ses alanları"nı yaratmak için kullanılan ultrason dalgaları, geçtikleri yoldaki kişiler tarafından duyulamıyorlar. Sadece istikametlerine vardıklarında insan kulağı tarafından duyulabilecek frekansa geçiyorlar. Üstelik araştırmacılar, bu ultrason dalgalarının doğrusal tek bir istikamette gitmek zorunda olmadığını, önündeki engelleri aşacak şekilde bükülebileceklerini belirtiliyor.

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Ses dalgaları normalde yol aldıkça ayrışır ve yayılırlar. Özellikle de düşük frekanslarda. Penn State'teki araştrımacılar, bu sorunu aşabilmek için insan kulağının duyamayacağı kadar yüksek frekansta iki ultrason dalgası kullanıyorlar. Biri 40.000 Hz'de, diğeri 39.500 Hz'de olan bu dalgalar ses alanına ulaşana kadar sadece taşıyıcı görevi görüyorlar. Bu iki dalga istikamet noktasında ilk kez kesişiyorlar ve bu kesişme sırasında ikisi arasındaki farka (500 Hz) eşit yeni bir ses dalgası ortaya çıkıyor. 500 Hz'lik bu ses, insan kulağı tarafından net bir şekilde duyulabiliyor.

Sesin önündeki engellerin etrafından dolacanak şekilde bükülmesi içinse mikroskobik boyutlardaki meta-yüzeyler kullanılıyor. Mikroskobik ölçeklerde düzenlenmiş bu yapılar, ses dalgalarının istendiği gibi yönlendirilmesini sağlıyor. Araştırmanın başındaki isim olan Jiaxin Zhong, bunu ışığın mercekte kırılmasına benzetiyor.

Jiaxin Zhong, "aslında bir nevi sanal kulaklık yarattık" diyor. Zhong, ses alanının içindeki birinin kulaklık takmadığı hâlde sanki kulaklık takmışçasına başkalarının duyamadığı bir sesi duyabileceğini belirtiyor.

Araştırmacılar şu anda bu teknolojiyi kullanarak, konuşma sesinin yaklaşık seviyesi olan 60 desibeldeki bir sesi 90 cm öteye iletebiliyor. Bu mesafeyi arttırmak için çalışmalar sürüyor. Araştırmacılar, bu çalışmanın henüz yolun başında olduğunu ama hayata geçirildiği takdirde pek çok farklı alanda kullanılabileceğini belirtiyorlar.

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Kalabalık içinde tek bir kişinin duyabileceği ses geliştirildi