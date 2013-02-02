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Kanex Dualrole ile USB 3.0 hub ve Gigabit Ethernet birarada sunuluyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Kanex Dualrole ile USB 3.0 hub ve Gigabit Ethernet birarada sunuluyor

Apple ve iOS cihazları için bağlantı çözümleri sunan Kanex, Apple ürünleri ağırlıklı olmak üzere tüm PC ürünlerine yönelik olarak geliştirdiği Dualrole adlı US hub ve Gigabit Ethernet entegre çözümünü tanıttı.

Kanex firmasının MacWorld 2013 etkinliğinde görücüye çıkardığı Dualrole, USB 3.0 desteği sunuyor. Üç adet ekstra USB 3.0 girişi ile farklı cihazlarınızı bilgisayara bağlayabilme imkanı tanıyor. Ayrıca üzerinde bulunan Gigabit Ethernet ile kablosuz yongalara ihtiyaç duymadan internete bağlanabiliyorsunuz.

USB 3.0 hub kısmı enerjisini, taktığınız USB girişinden aldığı için yüksek enerji gerektiren cihazları çalıştırmakta zorluk yaşayabiliyor. Bu bakımdan ürün üzerinde sunulan 5V duvar adaptörü ile gerekli ekstra gücü sağlayabiliyorsunuz.

Taşınabilirlik anlamında da oldukça iddialı olan Kanex Dualrole, belirli perakendeciler tarafından 69 Avro karşılığında satışa sunulmuş durumda. 

http://www.kanexlive.com/dualrole Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dirty_dancer 6 yıl
Kardeşim bak bakalım cihazın üstünde iPhone veya ipad in soketlerine uygun soket var mı? Bu soruyu kendin de cevaplayabilirsin .
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r.caliskan 6 yıl
Merhaba
iPhone yada iPad de bu cihazın ethernet kısmını kullanabilirmiyiz.
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