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Kara savaşları için son teknoloji sistem: KORHAN

2 yıl
35,5b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Samet Yurtsever
Yazar
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ASELSAN tarafından geliştirilen ve ilk kez IDEF 2017 fuarında sergilenen yeni nesil kara savunma sistemi KORHAN, üstün özellikleriyle kara savaşlarına yeni bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor.
 
ASELSAN tarafından geliştirilen ve ilk kez IDEF 2017 fuarında sergilenen KORHAN hakkındaki her şeyi Donanimhaber.com olarak sizler için ASELSAN mühendislerinden dinledik.
 
Modüler insansız tarete sahip olan KORHAN, 35 mm ana silahı, 7.62lik eş eksenli makineli tüfeği ve uzaktan komuta edilebilen insansız silah sistemi ile üstün bir vuruş gücüne sahip.
 
Ateşlenmeye hazır 4 adet rokete sahip olan Aktif Koruma Sistemi AKKOR'u üzerinde bulunduran KORHAN bu sistem sayesinde, kendisine atılan mühimmatları havada imha edebiliyor.
 
 
Yine üzerinde bulunan mini İHA ile artırılmış çevre gözetlemesi icra edebilen sistem, bu özellik sayesinde özellikle meskun mahalde ve sutre gerisinden keşifte büyük imkanlar sağlıyor.
 
Yeni nesil nişancı ve komutan görüş sistemleri ile fark yaratan KORHAN, 360 derecelik panoramik kamera sistemi ile personelin aracın her açısını görmesine olanak sağlıyor. Aynı zamanda öz savunma için Lazer Tespit İkaz Sistemine de sahip olan sistem, modüler zırh yapısı ile hasar aldıktan kısa bir süre sonra görevine geri dönebiliyor.

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