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Karşınızda dünyanın en akıllı buzdolabı: Windows 10 ile çalışıyor

2 yıl
37,6b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Evimizin vazgeçilmezleri olan beyaz eşyalarımız da teknolojiye ayak uyduruyor ve akıllanıyor. Bu videomuzda sınıfındaki en akıllı buzdolabına ve sahip olduğu özelliklere yakından bakıyoruz.
LG dünyanın en akıllı buzdolabını geliştirdi. Üstelik devasa bir ekran var ve Windows 10 işletim sistemiyle çalışıyor. Buzdolabına ait tüm detaylar özel videomuzda. 

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umitlik 2 yıl en beğenilen
Rahat oc yapilir zira isinma sorunu olmaz
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Intouchable 2 yıl
yeni gelen güncellemeyle beraber buzdolabım çok ısınıyor.
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gcb1903 2 yıl
Yok ya arkadaş ne kadar akıllı o kadar pahalı ve o kadar çok dayanıksız.
Eskiden 3 programlı makineler, dolaplar 15 yıl tık demezdi şimdi alıyorum 1500 lira varip çamaşır makinesi 5 yıl sonra takır tukur. Aklı karışıyor zaten arada. Akıllı almıcan böyle şeyleri en güzeli mekanik programlı.
Yok ya arkadaş ne kadar akıllı o kadar pahalı ve o kadar çok dayanıksız.Eskiden 3 programlı makineler, dolaplar 15 yıl tık demezdi şimdi alıyorum 1500 lira...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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Barış Manço 2 yıl
Günü gelecek bizi ele geçirecekler
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sdc55 2 yıl
süper bişe olmuş
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beter.böcek 2 yıl
Webos yazilimi kullanmasini dilerdim
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Glorfindel1907 2 yıl
Ulan benim lumia 1020 telefonum bile 8.1 kullaniyor yaziklar olsun ms sana, bana vermedigi guncellemeyi buzdolabina vermisler

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Hubalahubhub 2 yıl
Guven vermiyor microsoft windows phonelardaki rezaleti hepimiz gorduk daha sattigi malin arkasinda durmayan bir sirket.
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Barerkican 2 yıl
içerdeki kameralar istediğimiz görüntüyü veriyorsa kullanışlı olmuş, gerisi pek bişey ifade etmedi açıkçası.
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fnxcoder 2 yıl
bu işin sonu pek hayırlı olmaz rakip leri gtx 1080 lisini yapar derin dondurucu rezistansınıda GPU ya bağlar fabrikasyon O.C li 4K 60 FPS lik buzdolabı çıkar.
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Captain_Ivy 2 yıl
Evin hanımı oyun yükler buna, oyuna kaptırır kendini, yemek yanar, kocayla kavga başlar, buzdolabı 2. el olarak satılır.
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murdocklawless 2 yıl
normal dolabın üzerine 150 dolar gibi bir maliyeti vardı o ekran, işlemci ve window'un. ama iş fiyatlandırmaya gelince normal dolabın on katından fazla fiyatı vardır.
koy bir ekran birde işlemci, yasla fiyatı, silkele kerizleri.
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DH Misafiri 2 yıl
artık buzdolabını da formata götürürüz :))
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mustiabi 2 yıl
Ekran yatay olsaymış bari en azından tv falan izlerdik mutfakta tv için yerden tasarruf etmiş olurduk.
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Tensi 2 yıl
Deep Freeze programina gerek yok. Kendinden var bu modelde. :D
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