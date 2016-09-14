Karşınızda dünyanın en akıllı buzdolabı: Windows 10 ile çalışıyor

Evimizin vazgeçilmezleri olan beyaz eşyalarımız da teknolojiye ayak uyduruyor ve akıllanıyor. Bu videomuzda sınıfındaki en akıllı buzdolabına ve sahip olduğu özelliklere yakından bakıyoruz.

LG dünyanın en akıllı buzdolabını geliştirdi. Üstelik devasa bir ekran var ve Windows 10 işletim sistemiyle çalışıyor. Buzdolabına ait tüm detaylar özel videomuzda.