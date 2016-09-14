Karşınızda dünyanın en akıllı buzdolabı: Windows 10 ile çalışıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Evimizin vazgeçilmezleri olan beyaz eşyalarımız da teknolojiye ayak uyduruyor ve akıllanıyor. Bu videomuzda sınıfındaki en akıllı buzdolabına ve sahip olduğu özelliklere yakından bakıyoruz.
LG dünyanın en akıllı buzdolabını geliştirdi. Üstelik devasa bir ekran var ve Windows 10 işletim sistemiyle çalışıyor. Buzdolabına ait tüm detaylar özel videomuzda.
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Eskiden 3 programlı makineler, dolaplar 15 yıl tık demezdi şimdi alıyorum 1500 lira varip çamaşır makinesi 5 yıl sonra takır tukur. Aklı karışıyor zaten arada. Akıllı almıcan böyle şeyleri en güzeli mekanik programlı.