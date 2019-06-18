Karşınızda geleceğin anakartı | Asus Prime Utopia

Geleceğin anakartı nasıl olmalı sorusuna, Asus radikal bir model ile cevap veriyor. şirketin 30. kuruluş yıl dönümü için hazırlamış olduğu Prime Utopia isimli anakartın heyecan verici özellikleri var.

Bugün dünyanın en büyük teknoloji markalarından biri olan Asus, faaliyetlerien 30 yıl önce 1989 yılında anakart üreterek başlamıştı. 30. kuruluş yıldönümünü kutlayan Tayvanlı şirket, geleceğin anakartlarına ışık tutacak yepyeni bir anakart konsepti hazırladı. Karşınızda Prime Utopia anakartı ve detayları.