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Karşınızda geleceğin anakartı | Asus Prime Utopia

4 gün
4,9b
3
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geleceğin anakartı nasıl olmalı sorusuna, Asus radikal bir model ile cevap veriyor. şirketin 30. kuruluş yıl dönümü için hazırlamış olduğu Prime Utopia isimli anakartın heyecan verici özellikleri var.
Bugün dünyanın en büyük teknoloji markalarından biri olan Asus, faaliyetlerien 30 yıl önce 1989 yılında anakart üreterek başlamıştı. 30. kuruluş yıldönümünü kutlayan Tayvanlı şirket, geleceğin anakartlarına ışık tutacak yepyeni bir anakart konsepti hazırladı. Karşınızda Prime Utopia anakartı ve detayları. 

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DH Misafiri 4 gün en beğenilen
video oynatıcınız bozuk ünlem işareti çıkıyor.
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huzzeyin 4 gün
Gelecekte bir gün gelecek.
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` quaD. 4 gün
Bunu almayi dusunurken dolar kac olur acaba
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SequentiaL 4 gün
Erdi on numara, anakart b.k gibi. Zengin oyuncağı olmaktan öteye geçemez.
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DH Misafiri 4 gün en beğenilen
video oynatıcınız bozuk ünlem işareti çıkıyor.
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