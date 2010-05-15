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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Karşınızda altın ve elmaslarla hazırlanmış Apple iPad

Apple'ın bir ürünü daha altın ve elmaslara büründü
9 yıl
11,3b
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19
iPad
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bilindiği üzere bugüne kadar Apple'ın birçok ürünü özel yapım ve sayılı üretim ile altın ve elmaslara bürünmüştü. Apple'ın teknoloji dünyasına sunduğu son ürün olan iPad'in böyle bir modelininin yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuşken, beklenen tasarım gün yüzüne çıktı. İngiltere'de Stuart Hughes tarafından hazırlanan tasarım ile Apple iPad, altın ve elmaslara büründü. 2100 gram 22 ayar altın ve 22.5 karatlık elmaslardan oluşan iPad 10 adet üretilecek. Stuart Hughes, bu tasarımda iPad'in 64 GB kapasiteli WiFi + 3G modelini kullanmış.

Altın ve elmaslara bürünen Apple iPad'in fiyatı ise yürek hoplatacak türden zira 64 GB WiFi + 3G iPad'in fiyatı 189.000$ olarak belirlendi. Stok sayısı 10 adetle sınırlı kalacak olan özel yapım iPad'i kimlerin alacağı şimdiden merak konusu oldu.


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DH Misafiri 8 yıl
Türkiye'de de GoldenTouch firması bu yakınlarda altın kaplama teknoloji ürünlerinin satışına başladı. Bir çok ünlünün tercih ettiği altın kaplama ipad, ipod, iphone gibi ürünleri var. Hepsi de 24 ayar altın kaplama.Ayrıca iPhone 4, Nokia, Samsung, gibi bir çok cep telefonu markasının da altın kaplama versiyonları var. Bu lüks ürünlerini www.goldentouchturkey.com adresinden inceleyebilirsiniz.
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homebird 9 yıl
Görgüsüzlükte sınır tanımayanların işine yarar.
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Fashionality 9 yıl
bunu alabilecek kadar zengin olsam da almam.. tasarim betbat..
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fulldepo 9 yıl
bülent ersoy görmesin
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rainhard 9 yıl
Param olsa alırım ben valla
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Cem 9 yıl
Bu adamlar bunu kaplamak için cihazı açmışlardır. Kaplamadan sonra tekrar toplamışlardır. İçi açılmış cihazı niye alayım ki.
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wox 9 yıl
bunu alabilmem için arap şeyhlerinden birinin damadı olmam gerek
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şeytanın avukatı 9 yıl
çok saçma kim alır bunu ya
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