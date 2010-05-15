Karşınızda altın ve elmaslarla hazırlanmış Apple iPad

Bilindiği üzere bugüne kadar Apple'ın birçok ürünü özel yapım ve sayılı üretim ile altın ve elmaslara bürünmüştü. Apple'ın teknoloji dünyasına sunduğu son ürün olan iPad'in böyle bir modelininin yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuşken, beklenen tasarım gün yüzüne çıktı. İngiltere'de Stuart Hughes tarafından hazırlanan tasarım ile Apple iPad, altın ve elmaslara büründü. 2100 gram 22 ayar altın ve 22.5 karatlık elmaslardan oluşan iPad 10 adet üretilecek. Stuart Hughes, bu tasarımda iPad'in 64 GB kapasiteli WiFi + 3G modelini kullanmış.

Altın ve elmaslara bürünen Apple iPad'in fiyatı ise yürek hoplatacak türden zira 64 GB WiFi + 3G iPad'in fiyatı 189.000$ olarak belirlendi. Stok sayısı 10 adetle sınırlı kalacak olan özel yapım iPad'i kimlerin alacağı şimdiden merak konusu oldu.