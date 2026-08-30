M6 alacak Apple cihazlar ortaya çıktı: İşte liste

M6 çipi alacak Apple cihazlar
MacRumors'ın aktardığı bilgilere göre Apple'ın M6 çipine geçmesi beklenen modeller şöyle:
- Mac mini: M6 çipini alan ilk Mac modeli oldu.
- MacBook Pro: Giriş seviyesi 14 inç modelin Ekim 2026'da M6 çiple güncellenmesi bekleniyor.
- iMac: 24 inç modelin, MacBook Pro güncellemesine yakın bir dönemde M6 çipe geçmesi bekleniyor.
- MacBook Air: M6 çipli modelin 2027'nin başlarında gelmesi bekleniyor.
- iPad Pro: Gelecek nesil iPad Pro’nun M6 çip kullanması bekleniyor.
- iPad Air: Gelecekteki bir iPad Air modelinin M6 çipe geçmesi bekleniyor.
Buna karşılık M6 Pro ve M6 Max üretilmeyecek. Bu nedenle üst düzey Mac modellerinin M7 Pro ve M7 Max çipleri hazır olana kadar M5 Pro ve M5 Max ile yoluna devam etmesi bekleniyor. Apple'ın M7 ailesine daha hızlı geçiş yapmayı planladığı belirtiliyor.
Apple'ın bu stratejisi, M6 neslinin önceki çip nesillerine kıyasla daha kısa ömürlü olacağı anlamına geliyor. M7 çiplerinin ise özellikle cihaz üzerinde yapay zekâ işlemlerine yönelik optimizasyonlarla gelmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim