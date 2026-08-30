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    M6 alacak Apple cihazlar ortaya çıktı: İşte liste

    Apple'ın M6 çip stratejisi netleşiyor. Yeni nesil işlemci yalnızca belirli Mac modellerine gelecek; M6 Pro ve M6 Max ise geliştirilmeyecek.                     

    M6 alacak Apple cihazlar ortaya çıktı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Apple'ın M6 dönemi, önceki nesillerden farklı bir şekilde ilerleyecek. Şirket, yeni Mac mini ile M6 çipini kullanmaya başlarken, tüm Mac modellerinin aynı nesle geçmesi beklenmiyor. Ayrıca Apple, M6 Pro ve M6 Max çiplerini piyasaya sürmeyecek.

    M6 çipi alacak Apple cihazlar

    MacRumors'ın aktardığı bilgilere göre Apple'ın M6 çipine geçmesi beklenen modeller şöyle:

    • Mac mini: M6 çipini alan ilk Mac modeli oldu.
    • MacBook Pro: Giriş seviyesi 14 inç modelin Ekim 2026'da M6 çiple güncellenmesi bekleniyor.
    • iMac: 24 inç modelin, MacBook Pro güncellemesine yakın bir dönemde M6 çipe geçmesi bekleniyor.
    • MacBook Air: M6 çipli modelin 2027'nin başlarında gelmesi bekleniyor.
    • iPad Pro: Gelecek nesil iPad Pro’nun M6 çip kullanması bekleniyor.
    • iPad Air: Gelecekteki bir iPad Air modelinin M6 çipe geçmesi bekleniyor.

    Buna karşılık M6 Pro ve M6 Max üretilmeyecek. Bu nedenle üst düzey Mac modellerinin M7 Pro ve M7 Max çipleri hazır olana kadar M5 Pro ve M5 Max ile yoluna devam etmesi bekleniyor. Apple'ın M7 ailesine daha hızlı geçiş yapmayı planladığı belirtiliyor.

    Apple'ın bu stratejisi, M6 neslinin önceki çip nesillerine kıyasla daha kısa ömürlü olacağı anlamına geliyor. M7 çiplerinin ise özellikle cihaz üzerinde yapay zekâ işlemlerine yönelik optimizasyonlarla gelmesi bekleniyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 2 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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