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    Apple'ın gizlilik özelliği başını ağrıttı: 2,7 milyar dolarlık dava açıldı

    Apple, App Tracking Transparency politikası nedeniyle Birleşik Krallık'ta 2 milyar sterlinlik davayla karşı karşıya. Uygulama geliştiricileri, şirketin avantajlı kurallar uyguladığını iddia ediyor.

    Apple'ın takip özelliği başını ağrıttı: Dev davayla karşı karşıya Tam Boyutta Gör
    Apple'ın 2021 yılında kullanıma sunduğu App Tracking Transparency (ATT) sistemi yeni bir hukuk mücadelesine taşınıyor. Birleşik Krallık'ta açılan toplu dava kapsamında Apple'dan 2 milyar sterlin, yani yaklaşık 2,7 milyar dolar tazminat talep ediliyor. Davada, Apple'ın kendi uygulamalarını kayırdığı iddia edildi

    Apple'a 2,7 milyar dolarlık dev dava

    Dava, Birleşik Krallık'ın rekabet kurumu CMA'nın eski bir yetkilisi tarafından uygulama geliştiricileri adına açıldı. İddialara göre Apple, ATT kapsamında üçüncü taraf uygulamalara kendi hizmetlerinden daha katı kurallar uygulayarak şirketin reklam ekosistemine avantaj sağladı. Apple ise Reuters'a yaptığı açıklamada, kendi uygulamalarının da diğer geliştiricilerle aynı gerekliliklere tabi olduğunu belirtti.

    Kaçıranlar için App Tracking Transparency, 2021 yılında iOS kullanıcılarına uygulamaların farklı uygulama ve internet sitelerindeki etkinliklerini takip edip edemeyeceğini seçme imkânı sunmak amacıyla kullanıma açılmıştı. Sistem, uygulamaların kullanıcı takibi için açık izin istemesini zorunlu hale getirmişti.

    Ancak ATT politikası yalnızca İngiltere'de değil, Avrupa'nın farklı ülkelerinde de rekabet tartışmalarına neden oldu. Fransa, İtalya ve Polonya'daki düzenleyici kurumlar da geçmişte sistemle ilgili incelemeler yürüttü. Almanya Federal Kartel Ofisi ise geçen ay Apple'ın kendi uygulamalarına yönelik ATT bildirimlerinin kullanıcıları izin vermeye teşvik edebilecek şekilde tasarlandığını belirledi.

    Düzenleyici kuruma göre üçüncü taraf uygulamalarda kullanılan bildirimler ise kullanıcıların izin vermesini caydırabilecek bir etki yaratabiliyordu. Apple'ın bu değerlendirmelerin ardından Avrupa Birliği'nde ATT sisteminin çalışma biçiminde bazı değişiklikler yapmayı kabul ettiği bildiriliyor. Şirket daha önce Fransa Rekabet Kurumu tarafından da ATT politikası nedeniyle 150 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin davayı nasıl değerlendireceği ve Apple'ın geliştiricilere karşı tazminat sorumluluğu doğup doğmayacağı ise ilerleyen süreçte belli olacak.

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