Kaspersky Lab’ın güvenlik araştırmacısı tutuklandı

Başarılı Bir Geçmişi Var

Sağda siyah t-shirt giyen kişi

İşin ilginç yanı ise Stoyanov’un daha önce İngiliz bahis dükkanlarının 4 milyon dolarını gaspeden soyguncu üçlüden tutun bir çok siber suçlunun yakalanmasına bir çok olayda büyük yardımı dokunmuş. Ayrıca 2012’de Kaspersky Lab’taki görevine başlamadan önce 2000-2006 yılları arasında da İçişleri Bakanlığının Siber Suçlar Birliği’nde görev yaptığı da gelen diğer bilgiler arasında.

Ayrıca gelen haberlere göre Siber İstihbarat Departmanında görev yapan üst düzey bir yetkili de ihanet suçlamalarıyla Moskova’da tutuklanmış bulunmakta. Son olarak tutuklamanın sonucunun ne olacağını şimdiden kestirmek zor, ilerleyen günlerde gelişmeleri birlikte takip ediyor olacağız.

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Rus bilgisayar ve internet güvenliği şirketi’ın önemli araştırmacılarındangeçtiğimiz aralık ayında vatana ihanet soruşturması kapsamında tutuklandı. Konuyla ilgili olarak henüz pek bir bilgi mevcut değil. Olaya dair Kaspersky Lab, Stoyanov’un kendilerinde çalışmasından önceki dönemdeki bir olaydan ötürü tutuklandığını belirtirken duruma dair henüz ayrıntılı bir bilginin ellerine ulaşmadığını aktardı.Bilgisayar Olayları Araştırma Ekibi’nde başkanlık görevini yürüten Stoyanov’un tutuklanmasına konu olanise kısaca vatana ihaneti,veşeklinde tanımlıyor. İlgili kararın ihlali halinde iseverilebiliyor. Kaynağa göre bu geniş bir şekilde uygulanabilir. Örneğin birile ilgiliihanet anlamına gelebilir.