Kaspersky Lab’ın güvenlik araştırmacısı tutuklandı

Rus bilgisayar ve internet güvenliği şirketi Kaspersky Lab’ın önemli araştırmacılarından Ruslan Stoyanov geçtiğimiz aralık ayında vatana ihanet soruşturması kapsamında tutuklandı. Konuyla ilgili olarak henüz pek bir bilgi mevcut değil. Olaya dair Kaspersky Lab, Stoyanov’un kendilerinde çalışmasından önceki dönemdeki bir olaydan ötürü tutuklandığını belirtirken duruma dair henüz ayrıntılı bir bilginin ellerine ulaşmadığını aktardı.
Bilgisayar Olayları Araştırma Ekibi’nde başkanlık görevini yürüten Stoyanov’un tutuklanmasına konu olan 275. madde ise kısaca vatana ihaneti, casusluk, devlet sırrını ifşa ve dışarıya aktarma şeklinde tanımlıyor. İlgili kararın ihlali halinde ise 12 yıldan 20 yıla kadar bir hapis cezası verilebiliyor. Kaynağa göre bu geniş bir şekilde uygulanabilir. Örneğin bir botnet ile ilgili FBI’a bilgi vermek ihanet anlamına gelebilir.
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Bilgisayar Olayları Araştırma Ekibi’nde başkanlık görevini yürüten Stoyanov’un tutuklanmasına konu olan 275. madde ise kısaca vatana ihaneti, casusluk, devlet sırrını ifşa ve dışarıya aktarma şeklinde tanımlıyor. İlgili kararın ihlali halinde ise 12 yıldan 20 yıla kadar bir hapis cezası verilebiliyor. Kaynağa göre bu geniş bir şekilde uygulanabilir. Örneğin bir botnet ile ilgili FBI’a bilgi vermek ihanet anlamına gelebilir.
Başarılı Bir Geçmişi Var
Sağda siyah t-shirt giyen kişi
İşin ilginç yanı ise Stoyanov’un daha önce İngiliz bahis dükkanlarının 4 milyon dolarını gaspeden soyguncu üçlüden tutun bir çok siber suçlunun yakalanmasına bir çok olayda büyük yardımı dokunmuş. Ayrıca 2012’de Kaspersky Lab’taki görevine başlamadan önce 2000-2006 yılları arasında da İçişleri Bakanlığının Siber Suçlar Birliği’nde görev yaptığı da gelen diğer bilgiler arasında.
Ayrıca gelen haberlere göre Siber İstihbarat Departmanında görev yapan üst düzey bir yetkili de ihanet suçlamalarıyla Moskova’da tutuklanmış bulunmakta. Son olarak tutuklamanın sonucunun ne olacağını şimdiden kestirmek zor, ilerleyen günlerde gelişmeleri birlikte takip ediyor olacağız.
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Almanya'da olurdu