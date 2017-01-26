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Facebook Messenger'da reklam dönemi başlıyor

Uzun bir süredir yeni gelir yolları arayan Facebook, Messenger üzerinden yayınlanacak reklamları Tayland ve Avustralya’da test etmeye başlayacağını duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Facebook Messenger'da reklam dönemi başlıyor
 

Daha önce, yayınlanan videoların ortasına kısa reklamlar ekleyerek ve Messenger platformu için reklam yayınlarına başlayarak kazancını arttıracağı söylenen Facebook ilk hamlesini bugün yaptı. Şirket önümüzdeki haftadan itibaren Tayland ve Avustralya'daki Facebook Messenger kullanıcılarına yönelik reklam denemelerine başlayacağını duyurdu.
Şirketin ürün müdürü Eddie Zhang, Facebook hesabından yaptığı duyuruyla işletmelerin uzun süredir Messenger platformunu müşterilerle kolayca iletişime geçebilmek ve satışlarını arttırmak için kullanmayı istediğini söylerken bu yeni uygulamayla şirketlerin müşterilerle, onları sıkmadan, ortak bir noktada buluşacağını belirtti. Tabi şirketler de bu yeni durumdan oldukça memnun gözükürken kullanıcıların bu yeni uygulamaya tepkisi ne yönde olacak henüz bilinmiyor.

Halihazırda Facebook’un haber akışında fazlasıyla ''sponsor içerik'' adı altında reklamlarla karşı karşıya gelen kullanıcılar Messenger’da favoriler kısmının altında çevrimiçi kişiler kısmının ise üstünde olacak bu reklamlara şu an için onları pek rahatsız etmediği için sessiz kalabilirler zira reklamlar sadece ana ekranda görünecek ve konuşma ya da mesajlaşma esnasında ortaya çıkmayacak. Facebook yine de kullanıcıları rahatsız etmemek adına ekranlarda büyük yer kaplayacak olan bu reklamların kullanıcıların profilleri göz önünde bulundurularak onların tercih ve zevklerine yönelik olacağının da altını çizdi. 

Şu an için sadece test aşamasında olan bu uygulamanın denendikten sonra Facebook’un bir parçası haline gelip gelmeyeceği ya da başka ülkelerde de kullanılıp kullanılmayacağı henüz belli değil. Tabi Messenger’in bu tarz reklamlarla aylık 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaşabileceğini de hesaba katarsak platformda yer almak isteyen şirketler bu uygulamanın Facebook’un bir parçası haline gelmesi için oldukça istekli görüneceklerdir. 


https://techcrunch.com/2017/01/25/facebook-messenger-begins-testing-ads-and-theyre-big/ Yorum Yaz
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silver0021 2 yıl en beğenilen
Messenger ve facebooku telefonun kendi tarayıcısından bildirimler açık bir sekilde kullanıyorum. Dünyanın belkide en gereksiz programını kullanmanin hic bir gereği kalmadi. Messengerda görüntülü görüşme devri whatsappa gectiginden beri telefonumda bir daha asla yer edemeyecek iki programı sonsuza kadar kaldırdım. Cihazim ister inanin ister inanmayin 8 saat ekran süresi veriyorken 11 saat ekran süresi vermeye başladı. +3 saat ciddi bir değer. Ne kadar ölücü ve boş programlar kullandığınızı kaldırdıktan sonra daha iyi anliyorsunuz. Üstüne telefonun kullanim ömrünü iyileştirdiğini farkediyorsunuz. Iphone yada android eko sistemi farketmez bu programlar veri kullanim grafiginin ve bataryanin tek düşmanları.
Messenger ve facebooku telefonun kendi tarayıcısından bildirimler açık bir sekilde kullanıyorum. Dünyanın belkide en gereksiz programını kullanmanin hic bir ger...
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merveyanar 2 yıl
reklamınızların caney cehennemey
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Hasannnkkk 2 yıl
Facebook bu sayfa kapatmalarının ardından reklam verecek markayı nasıl bulacak merak ediyorum. twitter.com/...
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bkaakco 2 yıl
Git gide saçmalıyorlar. Messenger'ı daima beğenmişimdir fakat bu gerçekleşirse Messenger dönemi benim için biter muhtemelen.
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atilasat 2 yıl
facebook uygulamasını hiç kullannadım. telefona büyük yük getiriyordu. messenger zorunlu gibi bişey olmuştu çünkü gelen mesajları messenger olmadan açmıyordu. zaten uyuz olduğum bir uygulamaydı artık bahanesiyle kaldırabilirsiniz.
eğer browserdan facebook'a girdiğinizde mesajlara tıkladığınızda messengeri yüklemeye yönlediriyorsa browser ayarlarından pc görünümü iste'yi tıklayın.
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aygunn 2 yıl
WhatsApp karşısında beyaz bayrak çekti reklam nedir millet reklam görmek istemiyor
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silver0021 2 yıl en beğenilen
Messenger ve facebooku telefonun kendi tarayıcısından bildirimler açık bir sekilde kullanıyorum. Dünyanın belkide en gereksiz programını kullanmanin hic bir gereği kalmadi. Messengerda görüntülü görüşme devri whatsappa gectiginden beri telefonumda bir daha asla yer edemeyecek iki programı sonsuza kadar kaldırdım. Cihazim ister inanin ister inanmayin 8 saat ekran süresi veriyorken 11 saat ekran süresi vermeye başladı. +3 saat ciddi bir değer. Ne kadar ölücü ve boş programlar kullandığınızı kaldırdıktan sonra daha iyi anliyorsunuz. Üstüne telefonun kullanim ömrünü iyileştirdiğini farkediyorsunuz. Iphone yada android eko sistemi farketmez bu programlar veri kullanim grafiginin ve bataryanin tek düşmanları.
1 Yanıt Yanıtla +13
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kadirirdem 2 yıl silver0021
silver0021

Messenger ve facebooku telefonun kendi tarayıcısından bildirimler açık bir sekilde kullanıyorum. Dünyanın belkide en gereksiz programını kullanmanin hic bir gereği kalmadi. Messengerda görüntülü görüşme devri whatsappa gectiginden beri telefonumda bir daha asla yer edemeyecek iki programı sonsuza kadar kaldırdım. Cihazim ister inanin ister inanmayin 8 saat ekran süresi veriyorken 11 saat ekran süresi vermeye başladı. +3 saat ciddi bir değer. Ne kadar ölücü ve boş programlar kullandığınızı kaldırdıktan sonra daha iyi anliyorsunuz. Üstüne telefonun kullanim ömrünü iyileştirdiğini farkediyorsunuz. Iphone yada android eko sistemi farketmez bu programlar veri kullanim grafiginin ve bataryanin tek düşmanları.

Haklısın Kardeş , bende de benzer olay olmuştu.
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enja 2 yıl
kulanmadım için sorun değil gereksiz bir program
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buraxus 2 yıl
O zaman Facebook messengerda buraxus dönemi bitiyor...
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