Facebook Messenger'da reklam dönemi başlıyor

Daha önce, yayınlanan videoların ortasına kısa reklamlar ekleyerek ve Messenger platformu için reklam yayınlarına başlayarak kazancını arttıracağı söylenen Facebook ilk hamlesini bugün yaptı. Şirket önümüzdeki haftadan itibaren Tayland ve Avustralya'daki Facebook Messenger kullanıcılarına yönelik reklam denemelerine başlayacağını duyurdu.

Şirketin ürün müdürü Eddie Zhang, Facebook hesabından yaptığı duyuruyla işletmelerin uzun süredir Messenger platformunu müşterilerle kolayca iletişime geçebilmek ve satışlarını arttırmak için kullanmayı istediğini söylerken bu yeni uygulamayla şirketlerin müşterilerle, onları sıkmadan, ortak bir noktada buluşacağını belirtti. Tabi şirketler de bu yeni durumdan oldukça memnun gözükürken kullanıcıların bu yeni uygulamaya tepkisi ne yönde olacak henüz bilinmiyor.

Halihazırda Facebook’un haber akışında fazlasıyla ''sponsor içerik'' adı altında reklamlarla karşı karşıya gelen kullanıcılar Messenger’da favoriler kısmının altında çevrimiçi kişiler kısmının ise üstünde olacak bu reklamlara şu an için onları pek rahatsız etmediği için sessiz kalabilirler zira reklamlar sadece ana ekranda görünecek ve konuşma ya da mesajlaşma esnasında ortaya çıkmayacak. Facebook yine de kullanıcıları rahatsız etmemek adına ekranlarda büyük yer kaplayacak olan bu reklamların kullanıcıların profilleri göz önünde bulundurularak onların tercih ve zevklerine yönelik olacağının da altını çizdi.

Şu an için sadece test aşamasında olan bu uygulamanın denendikten sonra Facebook’un bir parçası haline gelip gelmeyeceği ya da başka ülkelerde de kullanılıp kullanılmayacağı henüz belli değil. Tabi Messenger’in bu tarz reklamlarla aylık 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaşabileceğini de hesaba katarsak platformda yer almak isteyen şirketler bu uygulamanın Facebook’un bir parçası haline gelmesi için oldukça istekli görüneceklerdir.

https://techcrunch.com/2017/01/25/facebook-messenger-begins-testing-ads-and-theyre-big/