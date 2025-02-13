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    VPN ile alışveriş deneyiminizi nasıl zenginleştirebilirsiniz?

    Kış mevsimi soğuk geçse de, özellikle Sevgililer Günü’nünde etkisiyle, alışveriş tutkunları için yılın en hareketli ve en sıcak zamanlarından biri oluyor.                               
    VPN ile alışveriş deneyiminizi nasıl zenginleştirebilirsiniz? Tam Boyutta Gör
    Kış mevsimi soğuk geçse de, özellikle Sevgililer Günü’nün de etkisiyle, alışveriş tutkunları için yılın en hareketli ve en sıcak zamanlarından biri oluyor. Cazip indirimler ve promosyonlar, bu dönemi alışveriş için ideal kılarken, beraberinde bir risk de getiriyor: Birçok kişi dikkatini kaybederek gardını düşürürken siber suçluların hedefi haline gelebiliyor.

    Alışverişi daha güvenli ve daha özel hale getirmek

    VPN'in kişisel verilerin gizliliğini artırmak için kullanıldığını herkes bilir. VPN'ler kullanıcıların konumunu gizler ve IP adreslerini sunucunun bulunduğu ülkeye değiştirir. Aynı zamanda sitelerde kullanıcının fiziksel olarak seçilen ülkede bulunduğu izlenimini yaratır. Böylece interneti o bölgenin sakinleriymiş gibi kullanmalarını sağlar.

    Bununla birlikte VPN'lerin yalnızca kişisel verileri gizli tutmakla kalmayıp, aynı zamanda ek avantajlar da sağlayabileceği başka senaryolar da vardır. Örneğin, bir VPN çevrimiçi alışveriş için de çok yararlı olabilir. Özellikle paradan tasarruf etmenize, en uygun ürünleri seçmenize ve finansal verileri bilgisayar korsanlığına, izinsiz müdahaleye ve hatta hırsızlığa karşı korumanıza yardımcı olur. 

    Dilerseniz bunlara biraz daha yakından bakalım.

    Her şeyden önce VPN, kullanıcıların halka açık Wi-Fi ağları üzerinden güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarına yardımcı olur. Bu tür halka açık ağların ek olarak şifrelenmediği bilinen bir şeydir. Bu da onları saldırılara karşı savunmasız hale getirir. Bu tür ağlar üzerinden iletilen verilerin elde edilmesi kolaydır. Örneğin bir saldırgan bu yolla çerezleri ele geçirebilir ve hesabınıza erişim sağlayabilir. Bu, banka kartı veya hesap verilerinin, sosyal ağlardan şifrelerin veya e-postaya erişimin kaybedilmesine neden olabilir.

    VPN kullanmak, ek bir şifreleme katmanı sağlayarak bilgisayar korsanlarının verilerinize erişmesini engeller. Kaspersky, bu noktada mevcut en hızlı ve özel VPN protokollerinden biri olarak tasarlanan Catapult Hydra'yı kullanıyor. Güvenlik araştırmacıları Catapult Hydra'nın gizliliği hakkında araştırmalar yaparken, yakın zamanda kaynak kodunda yapılan bir denetimde kritik güvenlik açığı bulunmadı. Ayrıca, bağımsız test laboratuvarı AV-TEST tarafından gerçekleştirilen tam ölçekli VPN testinde, Kaspersky VPN hiçbir test kategorisinde veri sızıntısı göstermedi.

    VPN kullanmanın bir diğer faydası da verilerinizin korumasız ağlara maruz kalması durumunda olası veri sızıntılarına karşı da koruma sağlamasıdır. Hassas verilerin bu şekilde açığa çıkması, gelecekteki veri ihlallerinin daha hızlı gerçekleşmesi için kullanılabilir. Herhangi bir veri ihlali, bilgilerin size karşı kullanılması durumunda sizi kimlik ve para hırsızlığı riski altında bırakabilir. VPN kişisel verileri çevrimiçi olarak gizleyip şifrelediğinden, böyle bir senaryoya karşı güvenilir bir koruma sağlar.

    Dünya genelinde daha iyi fırsatlara erişin

    Uluslararası markaların tüm bölgelerdeki mağazaları için tek tip indirim ve promosyonlar düzenlemediği artık bir sır değil. Her bölgenin promosyonlar, indirimler ve diğer avantajlı tekliflerle ilgili kendi politikası vardır. Ayrıca ürünün fiyatı bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak değişebilir.

    Ayrıca bir ürünün fiyatı kullanıcı hakkında toplanan bilgilere bağlı olarak değişebilir. Satın alma alışkanlıkları, satın alma sıklığı, ortalama fatura, yaş, bölge gibi.

    VPN, tüm bu koşulları atlamanıza, dünyanın dört bir yanındaki indirimlere doğrudan ulaşmanıza ve en ilginç teklifleri bulmanıza yardımcı olur. Kaspersky VPN'in dünya çapında bağlanması kolay 100'den fazla konumu vardır.

    Ayrıca sunduğu yüksek hız ve performans, 10Gbps sunucular aracılığıyla gecikme veya bağlantı kaybı olmadan dünya çapındaki web sitelerinin keyfini çıkarmanıza ve keşfetmenize olanak tanır. AV-TEST tarafından yapılan bağımsız performans testine göre Kaspersky, birden fazla cihaz ve platformda hızlı ve güvenli bağlantı sağlayan lider sağlayıcı olarak onaylandı.

    VPN çeşitli görevler için yararlı olabilir. Bu nedenle hizmet seçimine dikkat etmek önemlidir. VPN sağlayıcısı güvenilir ve hızlı bir hizmet sağlayıcı olmalıdır. Çalışmalarının kalitesi bağımsız kuruluşlar tarafından onaylanmalıdır. Özellikle, Kaspersky VPN yürürlükteki tüm yasalara uymaktadır ve Küresel Şeffaflık Girişimi'ne dahildir.

    VPN ile alışveriş yapmak gerçekten daha rahat, güvenli ve çeşitli hale gelebilir. 

    Şimdi ve Şubat 2025'in sonuna kadar okuyucular, VPN25 kodunu kullanarak Kaspersky VPN aboneliğinde %25 indirim kazanabilir.

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    BYD, paralel parkı çocuk oyuncağına çeviriyor

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    Sempron 3200 18 saat önce

    Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.

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    ioz 1 gün önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

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