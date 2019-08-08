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Kekik yağı ve mısır nişastasından yapılan kapsüller, sivrisineklere geçit vermiyor

Brezilya’nın bulunan Campinas Üniversitesinde görev yapan araştırmacılar, tamamen doğal maddelerin kullanıldığı bir sivrisinek ilacı geliştirdiler. İlaç içeriğinde kekik yağı ve mısır nişastası var.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Kekik yağı ve mısır nişastasından yapılan kapsüller, sivrisineklere geçit vermiyor
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Brezilya’da bulunan Campinas Üniversitesinde görev yapan araştırmacılar, sivrisineklerle mücadele kapsamında kullanılan böcek ilaçları yerine içinde doğal maddelerin bulunduğu ve oldukça ucuza mâl edilebilen bir malzeme geliştirdiler. Mikro kapsüller halinde hazırlanan söz konusu malzemenin içeriği kekik yağı ve mısır nişastasından oluşuyor.

Dang ve sarı humma gibi hastalıkların bulaşmasına neden olan Aedes aegypti türü sivrisineğin yumurtlama bölgelerine bırakılan malzeme şaşırtıcı sonuçlara imza atmış.

Kapsüllerin aktif bileşenini kekik bitkisinde bulunan ve doğada çözünebilen bir fenol olan timol (kekik yağının içinde bulunan, kekiğe acımsı tadını ve kuvvetli kokusunu veren fenolik yapıda kimyasal bir maddedir. Kuvvetli antiseptik ve antimikrobiyal etkisi bulunmaktadır) oluşturuyor. Bilim insanları söz konusu kimyasalı suda çözünebilir bir kapsül içinde tutmak için ise mısır nişastası kullanmışlar. Aedes aegypti’nin yumurtladığı yerlere bırakılan kapsüller ıslandıkları zaman içerideki timoli yayıyor. Bahsi geçen madde yumurtalardan çıkan larvaları öldürürken insanlara zarar vermiyor.

Mikro kapsülleri daha da etkili hale getiren olay ise suyla temasa giren kapsüllerin sadece %20 oranında timol yayması. Yani bir kapsül tam beş yağmur sezonunda etkili olabiliyor. Sivrisineklerin timole direnç geliştiremiyor oluşu ise yöntemi bir kat daha değerli kılmış.

Araştırmada görev alan Prof. Ana Silvia Prata yaptığı açıklamada, “Sivrisinek yumurtaları gibi davranan bir madde geliştirmeyi başardık. Kuru sezonda çözünmeyen kapsüller timol salınımının önüne geçiyor. Yağmurlarla birlikte şişmeye başlayan malzeme, larvaların yumurtadan çıkmaya başladıklarında dönemde ölümcül dozda timol salarak hedefini yok ediyor.” ifadelerini kullanmış.

Geliştirilme aşamasının tamamlanmasını müteakip devlet kontrolünde vatandaşlara dağıtılması planlanan kapsüllerin sivrisineklerin üreme alanlarının %50’sine tekabül eden küçük su birikintilerinde kullanılabileceği düşünülüyor.



https://newatlas.com/thyme-oil-corn-starch-mosquitos/60943/ Yorum Yaz
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xenix 4 sa. en beğenilen
Adamlar uçucu bir yağı ucuza ve uzun süre tutup gerekli hallerde salınmasının yolunu bulmuş bizim köyde aynısı vardı demek abes oluyor.
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xenix 4 sa. en beğenilen
Adamlar uçucu bir yağı ucuza ve uzun süre tutup gerekli hallerde salınmasının yolunu bulmuş bizim köyde aynısı vardı demek abes oluyor.
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profecco 6 sa.
Hani derler ya Amerika'yı yeniden mi keşfediyorsun diye. Bundan binlerce yıl önce Anadolu Mimarlığı'nda kapı ve pencerelerdeki ahşap özellikle ardıç ağacından yapılırdı ki böcekler eve giremesin!
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