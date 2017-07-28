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Kendi kendine konuşmak faydalı olabilir mi?

Günümüzde toplum tarafından kendi kendine konuşmak yadırgansa da yapılan araştırma ile bu davranışın faydalı olduğu kanıtlandı. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Çoğu toplumda kendi kendine konuşan insanlar yadırganır. Bilim adamları bu davranışın etkilerini araştırdıklarında oldukça ilgi çekici sonuçlar elde etmiş. Rapora göre kendi kendine konuşmak birey için oldukça faydalı bir etkiye sahip.

Michigan Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan deney sonucunda bir olay karşısında bireyin kendi kendine konuşmasının olay karşısında duyguların kontrolü açısından oldukça etkili bir yöntem olduğu kanıtlandı.

Kişinin yaşadığı stresli bir gelişme karşısında kendi kendine konuşması zihinsel olarak kişide sanki olayı yaşayan farklı bir kişiyle konuşuyormuş hissi uyandırdığı için kişi o anda içinde bulunduğu ortamdan uzaklaşabiliyor ve bu sayede daha doğru kararlar verilebiliyor.
Kendi kendine konuşmak faydalı olabilir mi?
 

Süre kısalıyor

Üstelik bu davranış bireyin kendini o olayın içinde hissederek yatıştırmasına nazaran daha az efor sarfetmesini sağlıyor. Moser Klinik Psikofizyoloji Laboratuvar’ında yapılan deneyde katılımcılara rahatsız edici görüntüler gösterilmiş. Bunlardan birisinde bir insanın kafasına silah doğrultan bir şahıs gösterilmiş. Elektroensefalograf ile yapılan ölçümlerde deneye katılanlar 3. şahıs üzerinden kendilerine seslendiklerinde bu tablo karşısındaki beyin faaliyetlerinin 1 saniye içinde azaldığı saptanmış.
Kendi kendine konuşmak faydalı olabilir mi?
 

Duygu kontrolü daha etkili olabilir

Konu ile ilgili olarak üniversitenin Psikoloji Profesörü Ethan Kross eğer çalışma planlandığı gibi sonuçlanırsa irade mekanizmamızın daha iyi anlaşılabileceğini ve böylece bilimin insanlara günlük hayatta duygularını kontrol edebilmeleri konusunda daha iyi yardımcı olabileceğini aktardı. Son olarak çalışmanın ne zaman ilk hastalarda uygulanacağına dair bir bilgi henüz mevcut değil.
http://bgr.com/2017/07/26/science-news-talking-to-yourself-stress/ Yorum Yaz
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kelimam 2 yıl en beğenilen
Buradan benimle dalga geçen abime ilkokulhocama ve sevgili tıp mezunu üst kat komşumuza selam yolluyorum.
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OverClocK1ng 2 yıl
Kendi kendine konuşmakta sıkıntı yoktur. Deli falan değildir.
Ammmaaa! Konuştuğun sen cevap da veriyorsa sıkıntı büyük.


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Kerim5100 2 yıl
Demek ki neymiş her kendi kendine konuşana deli dememeliymişiz.
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aloako 2 yıl
Kendimizle konuşuyoruz kardeşim,olmayan kişilerle konuşmuyoruz ya
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mrerenimooo 2 yıl
Vay be biraz bende de var
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Glorfindel1907 2 yıl
Böyle konularda aklıma hep bu yazı geliyor

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bkaakco 2 yıl
Zaten düşünmek iyidir, bir de sesli düşünmek daha da iyi olsa gerek.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
her insan aslında kendi içinden konuşur !
sen kitap alıp okuduğunda ;
aslında kitabı sen değil o iç sesin okur ki ; senden onu dinliyorsun zaten !
tek sorun, sesli düşünenlerin daha akıllı olduğunu görenler, onları susturmak için ; ellerinden gelen aşağılama ifadelerini kullanmaktan çekinmezler !
burada ana konu ; düşünen insan soru sorar !
cesaretli olan insan ise soruyu yüksek sesle sorar !
susturulmuş toplumlar, istenildiği gibi ses çıkarmayan toplumlar oluşur !
eğer bir toplumu susturmak istiyorsanız ! onları en temel eğitimde susturun !
sus konuşma !
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reshthesucker 2 yıl
Iki bilince sahip oldugumuz, daha anlasilir sekilde iki beyne sahip oldugumuz bilim cevrelerinde uzunca zamandir tartisilan bir konu. Ki dogru olduguna en azindan temelinde bireysel olarak inaniyorum. Ki bilinc akisi edebiyatta uzunca zamandir kullanilan bi teknik. Dis ses olarak olmasa da zaten surekli kendimizle konustugumuzu dusunuyorum. Bkz uyumaya calisirken kafanin icinde lafin lafi acmasi. Zweig'in satranç adlı kitabini tavsiye ederim.
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DH Misafiri 2 yıl
deli olmadığımı öğrenmek değil de işe yarar bişey olduğunu öğrenmek mutlu etti.Teşekkürler biliminsanları..
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OverClocK1ng 2 yıl
Kendi kendine konuşmakta sıkıntı yoktur. Deli falan değildir.
Ammmaaa! Konuştuğun sen cevap da veriyorsa sıkıntı büyük.


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CaSsErDoDo 2 yıl
Kendi kendine konuşan insanı yadırgamam. En azından kendisiyle barışık, kendisiyle iletişime geçebiliyor gözüyle bakarım.
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kıymetli_vatandaş 2 yıl
İnsanlar tarafından yadırganan nice şeyler var illa ki tıp tarafından doğrulanması gerekiyorsa bu konu başlangıç olsun devamı gelir umarım.
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