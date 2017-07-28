Kendi kendine konuşmak faydalı olabilir mi?

Çoğu toplumda kendi kendine konuşan insanlar yadırganır. Bilim adamları bu davranışın etkilerini araştırdıklarında oldukça ilgi çekici sonuçlar elde etmiş. Rapora göre kendi kendine konuşmak birey için oldukça faydalı bir etkiye sahip.
Michigan Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan deney sonucunda bir olay karşısında bireyin kendi kendine konuşmasının olay karşısında duyguların kontrolü açısından oldukça etkili bir yöntem olduğu kanıtlandı.
Kişinin yaşadığı stresli bir gelişme karşısında kendi kendine konuşması zihinsel olarak kişide sanki olayı yaşayan farklı bir kişiyle konuşuyormuş hissi uyandırdığı için kişi o anda içinde bulunduğu ortamdan uzaklaşabiliyor ve bu sayede daha doğru kararlar verilebiliyor.
Süre kısalıyor
Üstelik bu davranış bireyin kendini o olayın içinde hissederek yatıştırmasına nazaran daha az efor sarfetmesini sağlıyor. Moser Klinik Psikofizyoloji Laboratuvar’ında yapılan deneyde katılımcılara rahatsız edici görüntüler gösterilmiş. Bunlardan birisinde bir insanın kafasına silah doğrultan bir şahıs gösterilmiş. Elektroensefalograf ile yapılan ölçümlerde deneye katılanlar 3. şahıs üzerinden kendilerine seslendiklerinde bu tablo karşısındaki beyin faaliyetlerinin 1 saniye içinde azaldığı saptanmış.
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Konu ile ilgili olarak üniversitenin Psikoloji Profesörü Ethan Kross eğer çalışma planlandığı gibi sonuçlanırsa irade mekanizmamızın daha iyi anlaşılabileceğini ve böylece bilimin insanlara günlük hayatta duygularını kontrol edebilmeleri konusunda daha iyi yardımcı olabileceğini aktardı. Son olarak çalışmanın ne zaman ilk hastalarda uygulanacağına dair bir bilgi henüz mevcut değil.
Duygu kontrolü daha etkili olabilir
http://bgr.com/2017/07/26/science-news-talking-to-yourself-stress/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ammmaaa! Konuştuğun sen cevap da veriyorsa sıkıntı büyük.