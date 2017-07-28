Kendi kendine konuşmak faydalı olabilir mi?

Kişinin yaşadığı stresli bir gelişme karşısında kendi kendine konuşması zihinsel olarak kişide sanki olayı yaşayan farklı bir kişiyle konuşuyormuş hissi uyandırdığı için kişi o anda içinde bulunduğu ortamdan uzaklaşabiliyor ve bu sayede daha doğru kararlar verilebiliyor.

Süre kısalıyor

Üstelik bu davranış bireyin kendini o olayın içinde hissederek yatıştırmasına nazaran daha az efor sarfetmesini sağlıyor. Moser Klinik Psikofizyoloji Laboratuvar’ında yapılan deneyde katılımcılara rahatsız edici görüntüler gösterilmiş. Bunlardan birisinde bir insanın kafasına silah doğrultan bir şahıs gösterilmiş. Elektroensefalograf ile yapılan ölçümlerde deneye katılanlar 3. şahıs üzerinden kendilerine seslendiklerinde bu tablo karşısındaki beyin faaliyetlerinin 1 saniye içinde azaldığı saptanmış.

Duygu kontrolü daha etkili olabilir

http://bgr.com/2017/07/26/science-news-talking-to-yourself-stress/

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Çoğu toplumda kendi kendine konuşan insanlar yadırganır.bu davranışın etkilerini araştırdıklarında oldukçasonuçlar elde etmiş. Rapora göre kendi kendine konuşmak birey için oldukçabir etkiye sahip.araştırmacıları tarafından yapılan deney sonucunda bir olay karşısında bireyin kendi kendine konuşmasının olay karşısında duyguların kontrolü açısından oldukça etkili bir yöntem olduğu kanıtlandı.Konu ile ilgili olarak üniversitenineğer çalışma planlandığı gibi sonuçlanırsa irade mekanizmamızın daha iyi anlaşılabileceğini ve böylece bilimin insanlara günlük hayattakonusunda daha iyiolabileceğini aktardı. Son olarak çalışmanın ne zaman ilk hastalarda uygulanacağına dair bir bilgi henüz mevcut değil.