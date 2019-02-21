Kia, yeni elektrikli performans aracının ilk teaser görselini paylaştı

Tam Boyutta Gör

SUV ailesini Ceed tabanlı bir crossover olan XCeed ile genişletmeye hazırlanan Kia’nın Cenevre’deki tek sürprizi bu olmayacak. Koreli şirket, ismi henüz belli olmayan fütüristik bir konsept daha sergileyecek. Kia, fuar öncesi yeni konseptinin önden silüetini gösteren ilk ipucu görselini paylaştı.

Kia’nın deyimiyle “kalp ritminizi hızlandıracak” bir tasarıma sahip olan konsept, Koreli üreticinin elektrikli araç dünyasına atacağı adımın tasarımsal bir göstergesi olacak. Kia’nın gelecekte karşımıza çıkaracağı elektrikli araçlar bu konseptin tasarım dilinden esintiler taşıyacak. Markanın Frankfurt’taki merkezinde tasarlanan konsept, ilgi çekici detaylara ev sahipliği yapıyor.

Bu da XCeed crossover'ın ipucu görseli

İlk ipucu görseliyle karşımızda duran Kia konseptinin ön yüzünde gözlük benzeri LED aydınlatma ilk dikkatimizi çeken detay oluyor. Bu şeridin içerisinde farların bir parçası olduğunu düşündüğümüz bir başka LED aydınlatma yer alıyor. Ayrıca diğer elektrikli konseptlerden alışık olduğumuz şekilde Kia logosunun da aydınlatıldığı göze çarpıyor.

Konseptin dikkat çeken diğer tasarım unsurları arasında yan aynalar yerine kullanılan küçük kameralar, kaslı bir görünüm sağlayan geniş çamurluklar ve gölge oyunları yaratan çizgilere sahip kaput tasarımı yer alıyor. Kia’nın yeni elektrikli konseptinde yer vereceği sistemin teknik detayları henüz bilinmiyor. Tüm detaylar 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda belli olacak.