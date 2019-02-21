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Yeni Peugeot 508 Sport Engineered konsepti tanıtıldı: Yüksek performanslı hibrit

Yeni nesil 508 sedanın hibrit versiyonu üzerinde çalışan Peugeot Sport ekibi 508 Sport Engineered konseptini ortaya çıkardı. Dört tekerlekten çekişli bu hibrit aracın 0-100 hızlanması 4.3 saniye.
2 ay
10,7b
1
41
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Peugeot 508 Sport Engineered konsepti tanıtıldı: Yüksek performanslı hibrit
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Fransız üreticinin büyük beğeni toplayan yeni Peugeot 508 modeli üzerindeki çalışmaları devam ediyor. Şirket, Peugeot 508 Sport Engineered adını verdiği yeni bir konseptin tanıtımını gerçekleştirdi. Sportif görünümü ve performansıyla dikkat çeken araç, dünya prömiyerini 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirecek. Peugeot 508 Sport Engineered konsepti, Fransız markanın gelecekteki elektrikli ve performans odaklı araçlarına ışık tutacak.

Bu şık konsept için yeni 508 hibrit üzerinde çalışmayı tercih eden Peugeot Sport ekibi; aracın tasarımı, performansı ve verimliliğine odaklanmış. Peugeot 508 Sport Engineered konseptinin kalbine, ön tekerleklere güç veren 110 beygirlik elektrik motoru ile eşlenen PureTech 200 motor yerleştirilmiş. Arka tekerleklere güç vermek için de 200 beygirlik başka bir elektrik motoru kullanılmış. Bu sayede toplam 400 beygir güç ve 500 Nm tork değeri elde edilirken, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 4.3 saniyede tamamlaması sağlanmış. Son hızı da 250 km/s ile sınırlanmış. Bünyesinde 11.8 kWh batarya bulunduran aracın yalnızca elektrikli menzili ise 50 km civarında.

Peugeot 508 Sport Engineered konseptinin motor tarafındaki güncellemeleri desteklemek adına süspansiyonu alçaltılmış. Ayrıca öndeki iz genişliği 24 mm, arkadaki iz genişliği ise 12 mm kadar arttırılmış. Direksiyon sistemi de geliştirilen araçta Michelin Pilot Sport 4S lastikler kullanılmış. 3D yazıcıyla üretilen parçaların kullanıldığı yeni ön tampon ve arka difüzör ile daha sportif bir görünüm sağlanmış. Ayrıca belirli noktalara küçük kanatçıklar yerleştirilerek hava direnci azaltılmış. Aracın gövdesinde Selenium Grey rengi kullanılırken, bazı noktalar yeşil detaylarla süslenmiş.

Peugeot 508 Sport Engineered konseptinin kabin tarafı da güncellenmiş. Yeni konfor odaklı koltuklarda deri ve Alcantara kullanılırken, direksiyonda Alcantara ve karbon fiber kullanımına yer verilmiş. Alcantara kullanımı tavanda ve A sütununda da devam etmiş. Ayrıca kabinde Peugeot Sport birimine özel detaylara da yer verilmiş.

Peugeot 508 Sport Engineered konseptinin dünya prömiyerini 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirmesi bekleniyor. Üretim bandına çıkıp çıkmayacağı ise henüz açıklanmadı.


http://www.peugeotpress.co.uk/releases/1724 Yorum Yaz
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Celonfix 2 ay en beğenilen
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Yeni model şöyle değil:
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1 Yanıt Yanıtla +95
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Fiat S.p.A. 2 ay
Araba ateş ediyor

Bazatçılar, 508 e ağzının suyu aka aka bakıp yine bazat alacak

Cüngü kolay satılıyeah
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cnv_58 2 ay
Menzil şehir içi için çok iyi, tip kalite harika bence tutar ülkemizde rakiplerine göre rekabetçi fiyat ile gelirse çok satar
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ramis78 2 ay
o kadar iyi ki kelimeler kifayetsiz artık
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sight 2 ay

Peugot Amerikan pazarına girmeye çalışıyor diye duyuyorum. Bu arabada da ve yeni pek çok Peugot modelinin özellikle arka farlarında Camaroları Mustangleri hatırlatan tasarımlar görüyorum.
Ben tasarımı çok beğendim, bu kasayı tercih edebilirim.
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dreamblue35 2 ay
bu markanın araba konseplerini kesinlikle bayanlar tasarlıyor ! erkek elinden bu kadar zarif ve ince detaylı tasarım çıkması çok zor
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x2yk 2 ay
Tasarım dedin mi Peugeot, o yüzden hep derim Pejo 'ları insanlar tasarlamıyor yokkk yani bunu anlatmanın yolu yok adamlar başka bir boyuttan gelmiş olmalılar. :)
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orcnd 2 ay
ilk başta böyle çıkmalıydı. normal 508 d sınıfı için fazla küçük kalıyordu. bu tasarım ile gerçek kimliğini bulmuş.
bunu alıp uzun yola vurmak lazım fransızlar yine yapmış
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mekatronikçi 2 ay
tasarım mükemmel özellikle direksiyon ve gösterge bölümü müthiş.
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cabriyo 2 ay
şekil güzel ama ergonomi sıfır. o direksiyon kadranları görmeye engel olur. fransızlar şu ergonomi+dizaynı bir arada iyi yapamıyor.
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nightbringer 2 ay cabriyo
Hiç de engel değil, 1 seneyi aşkın 208 aracımı kullanıyorum bana hicbir problem yaratmadı aksine kullanışlı geldi. Hele son çıkan ı cockpit tasarımlar kat kat daha iyi
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teknogs 2 ay
Üretim olup olmayacağı belli değilmiş. O zaman 2025 de biz ülkemizde ancak görürüz. Fakat hybrid menzili 50 km günümüz teknolojisi için çok az bir mesafedir.
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Devridünya 2 ay
Aracın arkası hakikaten çok hoş...
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Tlg3 2 ay
Dehşet olmuş
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peugeot 508, 2019 cenevre otomobil fuarı ve
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