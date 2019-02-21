Yeni Peugeot 508 Sport Engineered konsepti tanıtıldı: Yüksek performanslı hibrit

Tam Boyutta Gör

Fransız üreticinin büyük beğeni toplayan yeni Peugeot 508 modeli üzerindeki çalışmaları devam ediyor. Şirket, Peugeot 508 Sport Engineered adını verdiği yeni bir konseptin tanıtımını gerçekleştirdi. Sportif görünümü ve performansıyla dikkat çeken araç, dünya prömiyerini 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirecek. Peugeot 508 Sport Engineered konsepti, Fransız markanın gelecekteki elektrikli ve performans odaklı araçlarına ışık tutacak.

Bu şık konsept için yeni 508 hibrit üzerinde çalışmayı tercih eden Peugeot Sport ekibi; aracın tasarımı, performansı ve verimliliğine odaklanmış. Peugeot 508 Sport Engineered konseptinin kalbine, ön tekerleklere güç veren 110 beygirlik elektrik motoru ile eşlenen PureTech 200 motor yerleştirilmiş. Arka tekerleklere güç vermek için de 200 beygirlik başka bir elektrik motoru kullanılmış. Bu sayede toplam 400 beygir güç ve 500 Nm tork değeri elde edilirken, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 4.3 saniyede tamamlaması sağlanmış. Son hızı da 250 km/s ile sınırlanmış. Bünyesinde 11.8 kWh batarya bulunduran aracın yalnızca elektrikli menzili ise 50 km civarında.

Peugeot 508 Sport Engineered konseptinin motor tarafındaki güncellemeleri desteklemek adına süspansiyonu alçaltılmış. Ayrıca öndeki iz genişliği 24 mm, arkadaki iz genişliği ise 12 mm kadar arttırılmış. Direksiyon sistemi de geliştirilen araçta Michelin Pilot Sport 4S lastikler kullanılmış. 3D yazıcıyla üretilen parçaların kullanıldığı yeni ön tampon ve arka difüzör ile daha sportif bir görünüm sağlanmış. Ayrıca belirli noktalara küçük kanatçıklar yerleştirilerek hava direnci azaltılmış. Aracın gövdesinde Selenium Grey rengi kullanılırken, bazı noktalar yeşil detaylarla süslenmiş.

Peugeot 508 Sport Engineered konseptinin kabin tarafı da güncellenmiş. Yeni konfor odaklı koltuklarda deri ve Alcantara kullanılırken, direksiyonda Alcantara ve karbon fiber kullanımına yer verilmiş. Alcantara kullanımı tavanda ve A sütununda da devam etmiş. Ayrıca kabinde Peugeot Sport birimine özel detaylara da yer verilmiş.

Peugeot 508 Sport Engineered konseptinin dünya prömiyerini 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirmesi bekleniyor. Üretim bandına çıkıp çıkmayacağı ise henüz açıklanmadı.

http://www.peugeotpress.co.uk/releases/1724