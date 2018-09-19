Kia'nın elektrikli SUV modeli 485 km menziliyle Avrupa pazarına giriyor

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Güney Koreli üretici Kia, e-Niro ismiyle Avrupa’da satışa sunmaya hazırlandığı elektrikli SUV modelinin teknik detaylarını açıkladı. Paris Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirecek ve 2018 yılı bitmeden satışa çıkacak Kia e-Niro’nun kullanıcısına neler vaat ettiğine gelin hep birlikte bakalım.

Türkiye’de hibrit olarak satılan Kia Niro’nun tamamen elektrikli versiyonunda iki farklı batarya seçeneği bulunuyor. Bunlardan ilki olan 39.2 kWh kapasiteli batarya paketi WLTP sürüş döngüsüne göre 312 kilometre menzil sunuyor. 64 kWh’lık versiyonda ise bu değer 485 kilometreye kadar yükseliyor. Kia e-Niro’nun şehir içi kullanımda tek şarjla 615 kilometre gidebildiği de verilen bilgiler arasında. 64 kWh’lık batarya, 100 kW hızlı şarj cihazı ile 54 dakikada yüzde 80 doluma ulaşabiliyor.

Kia e-Niro motor seçenekleri

Kia e-Niro’da kullanılan elektrik motorları da batarya paketine göre farklılık gösteriyor. 64 kWh’lık versiyonda 150 kW (204 PS) güç ve 395 Nm tork üreten bir motor bulunuyor. Bu değerler Kia e-Niro’nun 0-100 km/s hızlanmasını 7.8 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Standart olarak sunulan 39.2 kWh’lık versiyonda bulunan motor ise 100 kW (136 PS) güç ve 395 Nm tork üretiyor. Bu kombinasyonda e-Niro’nun 0-100 km/s hızlanması 9.8 saniyeye yükseliyor. Hibrit versiyonda olduğu gibi elektrikli Kia Niro’da da yalnızca önden çekiş seçeneği bulunuyor.

Kia e-Niro, üzerinde bulunan bataryanın verimliliğini arttırmak ve menzili olabildiğince yükseltmek için çeşitli teknolojilerden faydalanıyor. Bu teknolojiler arasında rejeneratif fren sistemi, tahmini enerji kontrolü (PEC), ve boşta sürüş (coasting) kontrolü yer alıyor. Aracın bilgi-eğlence sistemine bağlı olan bu teknolojiler, sürücünün enerji geri kazanımı yapılabilecek durumlarda uyarılmasını sağlıyor. Kia e-Niro, elektrik motoru ve batarya paketini de kapsayan 7 yıl veya 160 bin km garanti ile satışa sunuluyor.

https://press.kia.com/eu/en/home/media-resouces/press-releases/2018/The_new_Kia_Niro_EV.html