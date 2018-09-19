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Kia'nın elektrikli SUV modeli 485 km menziliyle Avrupa pazarına giriyor

Kia e-Niro adıyla Avrupa'da satışa sunulacak elektrikli SUV'un menzili WLTP döngüsüne göre 485 km olarak belirlendi. Aracın şehir içi kullanımda tek şarjla 615 km gidebildiği belirtiliyor.
8 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Kia'nın elektrikli SUV modeli 485 km menziliyle Avrupa pazarına giriyor
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Güney Koreli üretici Kia, e-Niro ismiyle Avrupa’da satışa sunmaya hazırlandığı elektrikli SUV modelinin teknik detaylarını açıkladı. Paris Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirecek ve 2018 yılı bitmeden satışa çıkacak Kia e-Niro’nun kullanıcısına neler vaat ettiğine gelin hep birlikte bakalım.

Türkiye’de hibrit olarak satılan Kia Niro’nun tamamen elektrikli versiyonunda iki farklı batarya seçeneği bulunuyor. Bunlardan ilki olan 39.2 kWh kapasiteli batarya paketi WLTP sürüş döngüsüne göre 312 kilometre menzil sunuyor. 64 kWh’lık versiyonda ise bu değer 485 kilometreye kadar yükseliyor. Kia e-Niro’nun şehir içi kullanımda tek şarjla 615 kilometre gidebildiği de verilen bilgiler arasında. 64 kWh’lık batarya, 100 kW hızlı şarj cihazı ile 54 dakikada yüzde 80 doluma ulaşabiliyor.

Kia e-Niro motor seçenekleri 

Kia e-Niro’da kullanılan elektrik motorları da batarya paketine göre farklılık gösteriyor. 64 kWh’lık versiyonda 150 kW (204 PS) güç ve 395 Nm tork üreten bir motor bulunuyor. Bu değerler Kia e-Niro’nun 0-100 km/s hızlanmasını 7.8 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Standart olarak sunulan 39.2 kWh’lık versiyonda bulunan motor ise 100 kW (136 PS) güç ve 395 Nm tork üretiyor. Bu kombinasyonda e-Niro’nun 0-100 km/s hızlanması 9.8 saniyeye yükseliyor. Hibrit versiyonda olduğu gibi elektrikli Kia Niro’da da yalnızca önden çekiş seçeneği bulunuyor.

Kia e-Niro, üzerinde bulunan bataryanın verimliliğini arttırmak ve menzili olabildiğince yükseltmek için çeşitli teknolojilerden faydalanıyor. Bu teknolojiler arasında rejeneratif fren sistemi, tahmini enerji kontrolü (PEC), ve boşta sürüş (coasting) kontrolü yer alıyor. Aracın bilgi-eğlence sistemine bağlı olan bu teknolojiler, sürücünün enerji geri kazanımı yapılabilecek durumlarda uyarılmasını sağlıyor. Kia e-Niro, elektrik motoru ve batarya paketini de kapsayan 7 yıl veya 160 bin km garanti ile satışa sunuluyor.


https://press.kia.com/eu/en/home/media-resouces/press-releases/2018/The_new_Kia_Niro_EV.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
erdem552 8 ay en beğenilen
Araba haberleri gördükçe canım sıkılıyor arkadaş. 40.000? ile bile 2.elde olsa düzgün araba piyasada bulamıyorsun artık. Ağır hasarlı komple boyalı araçlara bile 45-50.000? diyorlar. Halimize acıyorum...
Öyle lüks araçlar da değil hani. Bildiğin Clio, Megane-3 eski kasa i20'den falan bahsediyorum...
E sıfır zaten hayal olmuş. Ne bilim ya içimi dökeyim dedim DH ailesi...
Araba haberleri gördükçe canım sıkılıyor arkadaş. 40.000? ile bile 2.elde olsa düzgün araba piyasada bulamıyorsun artık. Ağır hasarlı komple boyalı araçlara bil...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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Teterboro 8 ay erdem552
yol yaptılar ya. ne nankörsünüz..


1 Yanıt Yanıtla +11
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sistemli adam 8 ay
Kia ve Hyundai gibi markalara dair haberleri okudukça moralim bozuluyor.
Adamlar çalışarak nerelere geldiler biz nelerle uğraşıyoruz, neredeyiz.
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Sawasson 8 ay
Eyyyyy güney koree, sen kimsin yaa
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sistemli adam 8 ay
Kia ve Hyundai gibi markalara dair haberleri okudukça moralim bozuluyor.
Adamlar çalışarak nerelere geldiler biz nelerle uğraşıyoruz, neredeyiz.
Yanıtla +5
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showstopper41 8 ay
64kWh lık model 4x4 mü? 4x4 olsa bile yine yaklaşma açısı yok ve ince yanak lastikler var. Ayrılma açısı iyi gözüküyor.
235/70/R16 lastikli, 30 cm yerden yükselik ve şöyle 40 derece ve üzeri yaklaşma uzaklaşma açıları olan elektrikli 4x4 arazi aracı istiyoruz. 0-100 hızlanma önemli değil. Menzil biraz düşse de olur.
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pspoor 8 ay
Buyuk batarya paketi ile 30.000 € civarina girebilrse piyasaya, etkili olur baya.
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bulentcandan 8 ay
Oldu ya; bir uzaylı geldi, Dünya'nın haline acır ama en çok bizim vatandaşın haline acır.
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erdem552 8 ay en beğenilen
Araba haberleri gördükçe canım sıkılıyor arkadaş. 40.000? ile bile 2.elde olsa düzgün araba piyasada bulamıyorsun artık. Ağır hasarlı komple boyalı araçlara bile 45-50.000? diyorlar. Halimize acıyorum...
Öyle lüks araçlar da değil hani. Bildiğin Clio, Megane-3 eski kasa i20'den falan bahsediyorum...
E sıfır zaten hayal olmuş. Ne bilim ya içimi dökeyim dedim DH ailesi...
1 Yanıt Yanıtla +21
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Teterboro 8 ay erdem552
yol yaptılar ya. ne nankörsünüz..


1 Yanıt Yanıtla +11
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