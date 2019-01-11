Killer E3000 ethernet kontrolcüsü duyuruldu

Performans odaklı WiFi yongalarının ve ağ kontrolcülerinin lider ismi Rivet Networks, Killer markası altında ilk çoklu Gb kontrolcüsünü duyurdu. Killer E3000 kontrolcüsü en verimli bağlantılara odaklanıyor.

Killer E3000 özellikleri

Kontrolcü 2.5Gb, 1Gb ve 100Mb bağlantı hızlarını destekliyor. Gelişmiş akış kontrol teknolojisi veri yayınlarını algılıyor ve 1000 uygulamalık öncelik listesine göre öne çıkarıyor. Olmayanları ise arka plana atıyor.

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GameFast özelliği ise arka planda çalışan indeksleme veya güncelleme gibi döngüleri oyun esnasında kesiyor ve işlemciye yük binmesini engelliyor. Rivet bu teknolojinin yüzde 10-20 arasında işlemci gücünden tasarruf sağladığını ifade ediyor.

Killer Control Center 2.0 kullanıcının ağ önceliklerini kendisinin ayarlamasına izin verirken Killer Intelligence Engine ise ağın daha verimli hale gelmesi adında kullanıcıya tavsiyelerde bulunuyor.

Killer E3000 kontrolcüsü Acer Predator Triton 900 ve Triton 500 dizüstü modellerinde yerini aldı. Yıl içerisinde daha çok modele de gelecek. Şimdilik piyasada 2.5GbE ürünü olmadığı için kontrolcüyü en üst seviyede test etmek pek mümkün değil.