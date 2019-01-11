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Killer E3000 ethernet kontrolcüsü duyuruldu

2.5Gb bağlantılar için geliştirilen Killer E3000 kontrolcüsü bağlantıları en verimli şekilde yönetmesinin yanında işlemci üzerinde yükü de önemli oranda azaltmaya çalışıyor.
4 ay
7,2b
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7
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Killer E3000 ethernet kontrolcüsü duyuruldu

Performans odaklı WiFi yongalarının ve ağ kontrolcülerinin lider ismi Rivet Networks, Killer markası altında ilk çoklu Gb kontrolcüsünü duyurdu. Killer E3000 kontrolcüsü en verimli bağlantılara odaklanıyor.

Killer E3000 özellikleri

Kontrolcü 2.5Gb, 1Gb ve 100Mb bağlantı hızlarını destekliyor. Gelişmiş akış kontrol teknolojisi veri yayınlarını algılıyor ve 1000 uygulamalık öncelik listesine göre öne çıkarıyor. Olmayanları ise arka plana atıyor.

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GameFast özelliği ise arka planda çalışan indeksleme veya güncelleme gibi döngüleri oyun esnasında kesiyor ve işlemciye yük binmesini engelliyor. Rivet bu teknolojinin yüzde 10-20 arasında işlemci gücünden tasarruf sağladığını ifade ediyor.

Killer Control Center 2.0 kullanıcının ağ önceliklerini kendisinin ayarlamasına izin verirken Killer Intelligence Engine ise ağın daha verimli hale gelmesi adında kullanıcıya tavsiyelerde bulunuyor.

Killer E3000 kontrolcüsü Acer Predator Triton 900 ve Triton 500 dizüstü modellerinde yerini aldı. Yıl içerisinde daha çok modele de gelecek. Şimdilik piyasada 2.5GbE ürünü olmadığı için kontrolcüyü en üst seviyede test etmek pek mümkün değil.

 

https://www.anandtech.com/show/13773/ces-2019-rivet-networks-killer-e3000-a-25-gbe-controller Yorum Yaz
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YesimCirakli 4 ay en beğenilen
"Şimdilik piyasada 2.5GbE ürünü olmadığı için kontrolcüyü en üst seviyede test etmek pek mümkün değil."
Yahu RJ45 bakır teller üzerinden 10 GbE destekli anakartlar yıllardır var. Hatta X58 anakar zamanından beridir varlar. 2.5 GbE yenilik mi şimdi?
Neyse bu kadar yeter...
"Şimdilik piyasada 2.5GbE ürünü olmadığı için kontrolcüyü en üst seviyede test etmek pek mümkün değil."Yahu RJ45 bakır teller üzerinden 10 GbE destekli ana...
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DH Misafiri 4 ay
tamamen para tuzağı hiçbir işe yaramıyor e2400 kullanıyorum. killer control center denen yazılımın yaptığı trafiği sınıflandırıyor o da routera kadar. windowsta bunu yapan tonla yazılım var zaten. yazılımda sistem kaynaklarını tüketiyor gereksiz bir iş. zaten arada router (dsl modem) vs var şimdi ki routerlarda bunu çok rahat yapabiliyor.
yeni yazılımı çıkarıyor ama sadece yeni çıkan donanıma özel oluyor. mesela bende e2400 vardı 1 sene sonra e2500 çıktı yazılımı kullanamadım donanımsal özellikleri aynı sadece yazılıma yeni dedikleri birkaç birşey eklemişler ama update yapamadım.
Killer Intelligence Engine, gamefast engine, Advanced Stream Detect,
Killer DoubleShot, Lag and Latency Reduction Technology
süslü püslü isimler hepsi yazılımsal işe yaramayan şeyler.
ben sadece driverini kuruyorum o kadar 2 ayda kendi yazılımını silmiştim yukarıdaki sebeplerden.
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SEO-Uzmanı 4 ay
daha hassas hata düzeltme dışından pek bir artısı olmaz !
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Hyperchondriac 4 ay
Arada bir arkadaşlarla LAN Party yapıyoruz arkadaşımda E2400 var diğerlerinde Realtek bende de Intel I219-V oyunlarda pinglerimize bakıyorum +-3-5 ms fark ediyor ben bunların pazarlama stratejisi oldugunu dusunuyorum ethernet ethernettir pek bi farkı yok.
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YesimCirakli 4 ay en beğenilen
"Şimdilik piyasada 2.5GbE ürünü olmadığı için kontrolcüyü en üst seviyede test etmek pek mümkün değil."
Yahu RJ45 bakır teller üzerinden 10 GbE destekli anakartlar yıllardır var. Hatta X58 anakar zamanından beridir varlar. 2.5 GbE yenilik mi şimdi?
Neyse bu kadar yeter...
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tanerss 4 ay
Killer E2200 var benim anakartta. Beş para etmez çöp. İyi ki ayrıyeten intel eth'de bulunuyor anakartımda bunu direk iptal edip onu kullanıyorum.
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sniper23 4 ay tanerss
Killer E2400 var. Şuana kadar her hangi derdi olmadı. Ayrıca Alienware laptop kullanıyorum, onda da Killer gene problem çıkarmadı.
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