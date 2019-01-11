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Redmi Note 7 kamerası ne kadar iyi?

48MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL GM1 sensörü ile gelen Redmi Note 7 modeli fotoğraf konusunda oldukça başarılı ancak Sony IMX586 sensörden daha iyi sonuçlar verebilecek mi?
4 ay
7,6b
2
6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarının çok beğenilen Redmi serisini ayrı bir marka haline getiren Xiaomi, bugün ilk modelin tanıtımını yapmıştı. Redmi Note 7 rekabetçi bir fiyata dikkat çekici özellikler sunarken kamera tarafında soru işaretleri var.

Redmi Note 7 kamerası ne kadar iyi?

Redmi Note 7 modeli 48MP çözünürlüğünde bir kamera kullanıyor ancak bu sensör Sony imzalı değil. Samsung’un Kasım ayında tanıttığı 48MP çözünürlüğündeki ISOCELL GM1 sensörüne yer verilmiş. Peki Sony ve Samsung arasında ne fark var?

Samsung ISOCELL GM1 ve Sony IMX586 sensörleri dışarıdan bakıldığında benzer özelliklere sahip. İkisi de 0.8 mikron metre piksel büyüklüğü barındırıyor ve 48MP çözünürlükte. Bununla birlikte piksellerin çalışma şekli kaliteyi farklılaştırıyor.

Ayrıca Bkz. "Thermaltake resmen bellek pazarında"

Sony IMX586 sensörü Quad-Bayer denilen dörtlü filtre ile 4 pikseli bir araya getiriyor ve çok kaliteli 12MP fotoğraflar ortaya çıkıyor. Dijital yakınlaştırma da yapılabilen sensör bununla birlikte efektif 48MP çözünürlüğe sahip.

Samsung ISOCELL GM1 ise efektif olarak 12MP ve yukarı ölçeklendirme yoluyla 48MP çözünürlüğe ulaşıyor. Normalde 12MP çözünürlükte en iyi kalite elde edilirken ölçeklendirme yapıldığında haliyle kalite biraz düşüyor.

Kısaca 48MP çözünürlükte çekilmiş bir fotoğrafta Sony IMX586 sensörü ile alacağınız detaylar Samsung ISOCELL GM1 sensörü ile alacağınız detaylardan daha fazla. Bu da Sony IMX586 sensörünü bir adım öne çıkarıyor.

Sony IMX586 sensörü Redmi Note 7 Pro adındaki yeni bir versiyonda kullanılacak ve bahar aylarında piyasaya çıkacak. Redmi Note 7 ile tüm özellikleri aynı ancak kaynaklar sensörün daha verimli desteklenebilmesi açısından daha güçlü bir yonga setine yer verilebileceğini ifade ediyor.

 

https://www.gizmochina.com/2019/01/10/redmi-note-7-pro-48mp-sony-imx586-launch-after-spring-festival/ Yorum Yaz
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Dwarwendwarfy 4 ay
Bu telefonun ve diğer telefonların tanıtımı ile fiyatlarının az çok belirlenmesi üzerine diğer telefon fiyatlarında düşüş ne zaman yaşanır? bu modeller pazara sunulduğunda mı?
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THECERN 4 ay Dwarwendwarfy
evet
hatta daha da doğrusu, diğer telefonlara talep azaldığında düşüş başlar
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drserk 4 ay
her zaman pro beklenmeli yenisi eskisinin fiyatını da düşürebilir ama usd bazında düşürür..TL bazında ne olur kim bilir
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mhrUca 4 ay
Beklesmmi yoksa alimmi bunu
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OverClocK1ng 4 ay mhrUca
Al. Bi daha mı gelecen Dünyaya..
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Spider_hip 4 ay mhrUca
Sony IMX586 sensörü Redmi Note 7 Pro adındaki yeni bir versiyonda kullanılacak ve bahar aylarında piyasaya çıkacak.

Yani sanırım iki türlü de beklemeniz gerekiyor. Bu da henüz çıkmamış.
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