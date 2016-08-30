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Kim Dotcom: Mahkeme YouTube’dan canlı yayınlansın

Sinema ve müzik sektörünü milyonlarca dolar zarar uğratan Megaupload yüzünden yargılanacak olan Kim Dotcom, mahkemeye yaptığı başvuru ile davanın canlı olarak YouTube üzerinden yayınlanmasını istedi.
2 yıl
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Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Kim Dotcom: Mahkeme YouTube’dan canlı yayınlansın
 
Sanal dünyanın efsane isimlerinden Kim Dotcom’un günümüzdeki üne ve zenginliğe kavuşmasında önemli bir rol üstlenen dosya paylaşım servisi Megaupload davası yakın zamanda görülmeye başlanacak. Kendi tabiriyle Amerika’ya karşı hukuk savaşı verdiğini dile getiren Dotcom, avukatı Ron Mansfield aracılığıyla yaptığı başvuruda davanın YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanmasını talep etti.
Yeni Zelanda’nın Auckland kentindeki Yüksek Mahkeme’ye yapılan başvuruda bugüne kadar birçok davanın canlı yayınlandığını dile getiren Mansfield, kamunun merakının giderilmesi ve şeffaflık ilkesi gereği müvekkilinin davasının da YouTube platformundan yayınlanmasını istedi.

Megaupload 2017'de küllerinden doğacak

Kulislerde konuşulanlara göre 42 yaşındaki Kim Dotcom’un adil yargılanmanın korunması için herkesin gözü önünde mahkemeye çıkmak istediği, böylelikle yanlış bir kararın özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandıracağını düşündüğü ifade ediliyor.
Megaupload ile film sektörünü 500 milyon dolar zarara uğrattığı ve kendisinin ise 175 milyon dolar kar elde ettiği tahmin edilen Dotcom’un FBI tarafından el konulan web sitesinde şu sıralar cinsel içerikli reklamların yer alması da dikkatlerden kaçmadı. Hatırlayacağınız üzere Kim Dotcom, Twitter’dan yaptığı paylaşımla Megaupload’ın 20 Ocak 2017'de, yani kapanmasının 5. yıl dönümünde tekrar açılacağını duyurmuştu. 

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V4LKyR 2 yıl en beğenilen
Aynen şeffaf olsunlar.
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takip1 2 yıl
Haber kaldırılsın
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GreyParrot 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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wolf silver 2 yıl
Amerika Özelikle konu para konusuysa hiç bir zaman affetmez... Bunun suçuda galiba bizim reza ya benziyor.
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DH Misafiri 2 yıl
Kim Dotcom başbakan olucak adam vesselam reyiz reyiz.
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BekirHan 2 yıl
Şişko zengin Alman Kim, önce yeni Zelanda vatandaşlığına geçmişti şimdide artislik yapıp soyadını dotcom şeklinde gayet tirbünlere oynayacak bir soyadı ile değiştirmiş. İlk okuduğumda Schmitz değil miydi bunun soyadı dedim ve haberi okuyunca hiç şaşırmadım, güldüm. Tam ondan beklenecek bir hareket doğrusu.Hahaha hatta kim.com sitesinide almış domain olarak kendisine. İlahi ya...
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Virinom 2 yıl BekirHan
BekirHan
Şişko zengin Alman Kim, önce yeni Zelanda vatandaşlığına geçmişti şimdide artislik yapıp soyadını dotcom şeklinde gayet tirbünlere oynayacak bir soyadı ile değiştirmiş. İlk okuduğumda Schmitz değil miydi bunun soyadı dedim ve haberi okuyunca hiç şaşırmadım, güldüm. Tam ondan beklenecek bir hareket doğrusu.Hahaha hatta kim.com sitesinide almış domain olarak kendisine. İlahi ya...

Nedendir bilmiyorum ama tanıdığım ilk günden beri bu adama sempatim var. Aynı Cem Uzan gibi.
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V4LKyR 2 yıl en beğenilen
Aynen şeffaf olsunlar.
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