Kim Dotcom: Mahkeme YouTube’dan canlı yayınlansın

Sanal dünyanın efsane isimlerinden Kim Dotcom’un günümüzdeki üne ve zenginliğe kavuşmasında önemli bir rol üstlenen dosya paylaşım servisi Megaupload davası yakın zamanda görülmeye başlanacak. Kendi tabiriyle Amerika’ya karşı hukuk savaşı verdiğini dile getiren Dotcom, avukatı Ron Mansfield aracılığıyla yaptığı başvuruda davanın YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanmasını talep etti.

Yeni Zelanda’nın Auckland kentindeki Yüksek Mahkeme’ye yapılan başvuruda bugüne kadar birçok davanın canlı yayınlandığını dile getiren Mansfield, kamunun merakının giderilmesi ve şeffaflık ilkesi gereği müvekkilinin davasının da YouTube platformundan yayınlanmasını istedi.

Megaupload 2017'de küllerinden doğacak

Kulislerde konuşulanlara göre 42 yaşındaki Kim Dotcom’un adil yargılanmanın korunması için herkesin gözü önünde mahkemeye çıkmak istediği, böylelikle yanlış bir kararın özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandıracağını düşündüğü ifade ediliyor.

500 milyon dolar zarara uğrattığı ve kendisinin ise 175 milyon dolar kar elde ettiği tahmin edilen Dotcom’un FBI tarafından el konulan web sitesinde şu sıralar cinsel içerikli reklamların yer alması da dikkatlerden kaçmadı. Hatırlayacağınız üzere Kim Dotcom, Twitter’dan yaptığı paylaşımla Megaupload’ın 20 Ocak 2017'de, yani kapanmasının 5. yıl dönümünde Megaupload ile film sektörünüzarara uğrattığı ve kendisinin isekar elde ettiği tahmin edilen Dotcom’un FBI tarafından el konulan web sitesinde şu sıralar cinsel içerikli reklamların yer alması da dikkatlerden kaçmadı. Hatırlayacağınız üzere Kim Dotcom, Twitter’dan yaptığı paylaşımla Megaupload’ın'de, yani kapanmasının 5. yıl dönümünde tekrar açılacağını duyurmuştu.