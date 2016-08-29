Microsoft, Surface Book 2'ye ait yeni görsel yayınladı

Geçtiğimiz sene ekim ayında tanıtılan ve gerek donanım özellikleri gerek kullanım kolaylığıyla büyük beğeni toplayan Surface Book’un yeni modeli için heyecanlı bekleyiş tüm hızıyla devam ediyor. Tasarım cephesinde meydana gelen sorunlar nedeniyle yaşanan erteleme neticesinde çalışmalarda artık sona gelinmek üzere. Surface Instagram hesabından "Başarının anahtarı" mesajıyla paylaşılan fotoğrafta ile kısmen gün yüzüne çıkan ikisi bir arada cihazda yeni bağlantı noktaları dikkatlerden kaçmıyor.

Menteşe olarak tabir edilen, klavye ile ekran arasındaki bağlantı bölümlerinin yenilendiği Surface Book 2'nin daha estetik bir görünüme kavuştuğunu söylemek mümkün. Zira ilk modelde yer alan ve bakıldığında direkt görülebilen çıkıntılı, katmanlı bağlantı noktaları Surface Book 2'de ortadan kaldırılmış. Bu ufak tasarım dokunuşuyla ekranın klavyeye aynı dizüstü bilgisayarlardaki gibi direkt oturacağı ve daha kolay sökülüp takılacağı ifade ediliyor.

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen cihaza ait görsellerin şimdiden yayınlanmaya başlaması ise lansman tarihinin öne çekilebileceği dedikodularını başlattı. Surface Book ile tam anlamıyla istediği başarıyı yakalayamayan Microsoft bakalım Surface Book 2'de neler yapacak...