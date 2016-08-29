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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Surface Book 2'ye ait yeni görsel yayınladı

Microsoft’un geçtiğimiz sene tanıtılan hibrit bilgisayarı Surface Book’un merakla beklenen yeni modeli Surface Book 2, yayınlanan Instagram fotoğrafında görücüye çıktı.
2 yıl
4,3b
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz sene ekim ayında tanıtılan ve gerek donanım özellikleri gerek kullanım kolaylığıyla büyük beğeni toplayan Surface Book’un yeni modeli için heyecanlı bekleyiş tüm hızıyla devam ediyor. Tasarım cephesinde meydana gelen sorunlar nedeniyle yaşanan erteleme neticesinde çalışmalarda artık sona gelinmek üzere. Surface Instagram hesabından "Başarının anahtarı" mesajıyla paylaşılan fotoğrafta ile kısmen gün yüzüne çıkan ikisi bir arada cihazda yeni bağlantı noktaları dikkatlerden kaçmıyor.
Menteşe olarak tabir edilen, klavye ile ekran arasındaki bağlantı bölümlerinin yenilendiği Surface Book 2'nin daha estetik bir görünüme kavuştuğunu söylemek mümkün. Zira ilk modelde yer alan ve bakıldığında direkt görülebilen çıkıntılı, katmanlı bağlantı noktaları Surface Book 2'de ortadan kaldırılmış. Bu ufak tasarım dokunuşuyla ekranın klavyeye aynı dizüstü bilgisayarlardaki gibi direkt oturacağı ve daha kolay sökülüp takılacağı ifade ediliyor.
Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen cihaza ait görsellerin şimdiden yayınlanmaya başlaması ise lansman tarihinin öne çekilebileceği dedikodularını başlattı. Surface Book ile tam anlamıyla istediği başarıyı yakalayamayan Microsoft bakalım Surface Book 2'de neler yapacak...

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alemburda34 2 yıl en beğenilen
İmrenerek bakıp alamayacağımız ürünlerden biri daha
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*siteci* 2 yıl
Geleceğin ürünleri bunlar. Fakat o paraya öküz alınır.
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kadirirdem 2 yıl
süper duruyor ama alamayacağız...
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emin616 2 yıl
ilgilenen olursa 3300 TL surface book satiyorum.
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koyunsavar 2 yıl
Microsoft telefonu yiyecek içecek marketinde satilmaya başladı
[separator]
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pUnduli 2 yıl koyunsavar
osdorp

Microsoft telefonu yiyecek içecek marketinde satilmaya başladı
[separator]
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Ne alaka? ALDI Almanya'nın BİM'i , daha doğrusu BİM Türkiye'nin ALDI'si.

BİM'e Asus Phone gelince, koskoca Asus BİM'e düştü mü diyoruz?
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simbolmina 2 yıl
Surface Book donanım olarak değil, yazılım olarak çok sorunlu çıktı. Çok fazla uyumsuzluk sorunları, düşük pil ömrü gibi sorunlar yaşandı. Adamlar tüm hataları çok uzun sürede halledebildiler maalesef, bu yüzden olması gereken ilgiyi görmedi. Eh tabii, fiyatı da pahalı epey.
Parası olana her şey mümkün, Türkiye'de de satan birileri var nihayetinde ama oyuncu bilgisayarına vermeyeceğimiz paralar isteniyor haklı olarak.
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eric13 2 yıl
Surface Book guzel basari grafigi mi ? Agdgddg sorun yumagi gibi birseydi o alet amazonda suan 3 yildizda debelenip duruyor
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*siteci* 2 yıl
Geleceğin ürünleri bunlar. Fakat o paraya öküz alınır.
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alemburda34 2 yıl en beğenilen
İmrenerek bakıp alamayacağımız ürünlerden biri daha
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microsoft, surface book ve
5 etiket daha hibrit surface book 2 Taşınabilir Bilgisayarlar Mobil Teknolojiler Cihan Pehlivan
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