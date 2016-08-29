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Microsoft yeni reklamında şimdi de MacBook’la alay etti

Eline geçen her fırsatta Apple’a sataşmaktan geri durmayan Microsoft bu kez Surface Pro 4 ile MacBook Air’ı karşı karşıya getirdiği yeni reklam filmini yayınladı.
2 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Teknoloji üreticileri arasında yaşanan rekabet hazırlanan reklam ve tanıtım filmlerinde de kendini göstermeye devam ediyor. Özellikle Apple ve Microsoft arasında fazlasıyla hissedilen bu durum, paylaşılan yeni video ile giderek daha şiddetli bir hale gelmeye başlıyor.
Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce yayınladığı son reklamında -Siri ve Cortana üzerinden- iPad Pro ile dalga geçerek sorularıyla cihazı köşeye sıkıştıran Microsoft, benzer bir hamleyi bu kez MacBook Air için tekrarladı. YouTube’da paylaşılan müzikal tadındaki videoda Surface Pro 4 ile MacBook Air’ı karşı karşıya getiren Microsoft, cihazın çıkarılabilir klavye, dokunmatik ekran ve gelişmiş kalem gibi özelliklerini ön plana çıkarıyor.
iPad Pro modelini ise ağır, yavaş ve basit olarak nitelendiren teknoloji devi, Mac’lerin kedi şapkaları gibi kullanışsız olduklarını belirterek Apple’ı alaycı bir dille eleştiriyor. Okulların açılacağı bu dönemlerde özellikle öğrencilerin ve dışarıda aktif olarak çalışan kişilerin dikkatini çekmeye çalışan Microsoft’un yeni reklamını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Rahmetli Nokia'da Apple ve Android ile alay edip duruyordu. Sonu malum...
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pranis 2 yıl
İstediği kadar satsın veya satmasın, satışla kalite-kullanışın bir alakası yok.
Her şey alenen ortada, microsoft tablete PC deneyimini getirdi ve nokta.
Geriye avuç kadar devre kartına milyarlar bayılanların yedirememezlikleri kaldı..
İstediği kadar satsın veya satmasın, satışla kalite-kullanışın bir alakası yok.Her şey alenen ortada, microsoft tablete PC deneyimini getirdi ve nokta....
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Crashlone 2 yıl
Aynısını Windows Mobile 10 telefonları içinde yapsın
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gs09gs09 2 yıl
Bence urun guzel olmsda fiyatida iyi o nolcak ;))
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foreveriphone 2 yıl
Dalga geçtiği Mac serisi Surface serisinden belki 500 kat fazla satıyor Apple PC pazarının 5.si durumunda sadece iş olsun diye yapılmış bir video.20 yıldan fazladır sadece lisans satarak ayakta durmaya çalışan w7 gibi oturmuş bir sistemi nasıl berbat ederiz diye AR-GE çalışması yapan bunu da başaran,yazdığı mobil işletim sistemini ilk çıkardığı notebook'a koyup exe dosyalarını kurmaya izin vermeyen milleti kanser edip kazıklayan,mobil işletim sistemi beşpara etmeyen bir firma yazılım ve donanımın mükemmel karışımını sunan diğer tüm üreticilere referans tasarım hazırlayan ürettiği cihazları birbiriyle konuşan ekosistem sahibi Apple'a sataşıyor.Mac'ın trackpad'ini Surface 4'e değişmem ben.Bir MacBook iPhone ve iPad'i birlikte kullanmayan bana OS X muhabbeti yapmasın.
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vamp 2 yıl
Hevesle macbook alıp kazık yedikten sonra ne kadar işlevsiz ve işe yaramaz bir ürün olduğu anlaşılınca duvara çarpmak isteyen azımsanmayacak bir kitlede var. Bunu samimi olan bütün macbook kullanıcılarından duyabilirsiniz. Microsoft işlevsiz vurgusunda sonuna kadar haklıdır. Kendi ürünleri için birşey diyemem. Alıp test etmedim.
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Alpha Centauri 2 yıl
alma mazlumun ahını....
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clb12 2 yıl vamp
vamp

Hevesle macbook alıp kazık yedikten sonra ne kadar işlevsiz ve işe yaramaz bir ürün olduğu anlaşılınca duvara çarpmak isteyen azımsanmayacak bir kitlede var. Bunu samimi olan bütün macbook kullanıcılarından duyabilirsiniz. Microsoft işlevsiz vurgusunda sonuna kadar haklıdır. Kendi ürünleri için birşey diyemem. Alıp test etmedim.

Neresi işlevsiz merak ettim (macbook pro için soruyorum) sadece merakımdan daha önce hiç kullanmadım ve almayı düşünüyorum gerçekten açıklarsanız kafamdaki soru işareleri gider.
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CaSsErDoDo 2 yıl
Harika reklam gideyim de bir Surface alayım aaaa o da ne ! Ülkemizde sadece mac satılıyormuş. Şansına küs MS.
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caneycaney 2 yıl
elmacıların zoruna gitmiş gerçekler
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DH Misafiri 2 yıl
linux kde gnome win ve mac kullanmış biri olarak,
okadar berbat bir işletim sistemiki osx..
işletim sistemi neki donanımı ne olası..
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pUnduli 2 yıl
Microsoft un "sorunu" birkaç ülke haricinde ortada olmaması yoksa Surface serisi varken Macbook/iPad alacak casual tipler zaten belli , hadi Amerikalının alım gücü ve hizmet gereksinimine uyuyor Apple burada laf olsun diye binlerce lirayı gömenlere ne demek lazım?
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mcrew 2 yıl
Microsoft bir on sene sonra sadece patentlerle gelir saglayan bir sirket olarak kalacak sanirim.
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Takeshi Kovacs 2 yıl
Yahu kardeşim bu Microsoft'u kimler yönetiyor, kimler bunların çalışanlarını işe alıyor aklım ermiyor. Bir hafta ipadle bir hafta macle dalga geçtiklerini sanıyorlar yazık cidden.
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Infinitum 2 yıl
Yine aynı hatayı yaptım böyle bir haberin yorumlarını okudum.
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Krone 2 yıl
Meyve veren ağaç taşlanır. Ne gerek var böyle reklamlara ?
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