Microsoft yeni reklamında şimdi de MacBook’la alay etti

Teknoloji üreticileri arasında yaşanan rekabet hazırlanan reklam ve tanıtım filmlerinde de kendini göstermeye devam ediyor. Özellikle Apple ve Microsoft arasında fazlasıyla hissedilen bu durum, paylaşılan yeni video ile giderek daha şiddetli bir hale gelmeye başlıyor.

Surface Pro 4 ile MacBook Air’ı karşı karşıya getiren Microsoft, cihazın çıkarılabilir klavye, dokunmatik ekran ve gelişmiş kalem gibi özelliklerini ön plana çıkarıyor. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce yayınladığı son reklamında -Siri ve Cortana üzerinden- iPad Pro ile dalga geçerek sorularıyla cihazı köşeye sıkıştıran Microsoft, benzer bir hamleyi bu kez MacBook Air için tekrarladı. YouTube’da paylaşılan müzikal tadındaki videodaile’ı karşı karşıya getiren Microsoft, cihazın çıkarılabilir klavye, dokunmatik ekran ve gelişmiş kalem gibi özelliklerini ön plana çıkarıyor.

iPad Pro modelini ise ağır, yavaş ve basit olarak nitelendiren teknoloji devi, Mac’lerin kedi şapkaları gibi kullanışsız olduklarını belirterek Apple’ı alaycı bir dille eleştiriyor. Okulların açılacağı bu dönemlerde özellikle öğrencilerin ve dışarıda aktif olarak çalışan kişilerin dikkatini çekmeye çalışan Microsoft’un yeni reklamını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.