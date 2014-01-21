Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kim Dotcom çevrimiçi müzik hizmetinin testlerine başladı

5 yıl
5,1b
1
2
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kim Dotcom çevrimiçi müzik hizmetinin testlerine başladı

İnternet aleminin en büyük dosya paylaşım platformlarından birinin sahibiyken baskın ve tutuklamalarla geçen bir maceradan sonra Mega adlı bulut depolama hizmetini yayına sokan Kim Dotcom, bu kez bir müzik hizmeti ile karşımızda.

Baboom adını taşıyan çevrimiçi müzik hizmeti Spotify veya Deezer gibi bir sisteme sahip. Kullanıcılar pek çok sanatçının albümünü dinleme imkanı bulurken, ilgili fotoğraf ve videolar arasında da gezinti yapabiliyor. 

Baboom şu an önizleme modunda çalışıyor ve sadece Kim Dotcom'un albümünü barındırıyor. Ücretsiz olan bu albüm şimdiden yüzbinlerce dinleme oranına ulaşmış durumda. 

Baboom'un gelir modeli ise tarayıcınıza kurduğunuz reklam eklentisi ile ücretsiz müzik dinleyebilme şeklinde olacak. Ayrıca indirilen müzikler için belirli bir ücret ödenmesi de sözkonusu. Hizmet FLAC ve 320Kpbs desteği de sunuyor.  

http://baboom.com/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmedaltair 5 yıl
Kim dotcom aştı kendini adam her yere el atıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ucantcme 5 yıl
hangi kim, kim kardashian? o zaman genis bir arsiv bizi bekliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1: Xbox One video inceleme bölüm 1 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim