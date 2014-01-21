Kim Dotcom çevrimiçi müzik hizmetinin testlerine başladı





İnternet aleminin en büyük dosya paylaşım platformlarından birinin sahibiyken baskın ve tutuklamalarla geçen bir maceradan sonra Mega adlı bulut depolama hizmetini yayına sokan Kim Dotcom, bu kez bir müzik hizmeti ile karşımızda.





Baboom adını taşıyan çevrimiçi müzik hizmeti Spotify veya Deezer gibi bir sisteme sahip. Kullanıcılar pek çok sanatçının albümünü dinleme imkanı bulurken, ilgili fotoğraf ve videolar arasında da gezinti yapabiliyor.





Baboom şu an önizleme modunda çalışıyor ve sadece Kim Dotcom'un albümünü barındırıyor. Ücretsiz olan bu albüm şimdiden yüzbinlerce dinleme oranına ulaşmış durumda.





Baboom'un gelir modeli ise tarayıcınıza kurduğunuz reklam eklentisi ile ücretsiz müzik dinleyebilme şeklinde olacak. Ayrıca indirilen müzikler için belirli bir ücret ödenmesi de sözkonusu. Hizmet FLAC ve 320Kpbs desteği de sunuyor.

http://baboom.com/