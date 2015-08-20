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Kim Dotcom çevrimiçi müzik sektörüne de el attı

3 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Kim Dotcom çevrimiçi müzik sektörüne de el attı

Megaupload paylaşım platformunun sahibi olarak tanıdığımız ve uzun süre hukuk mücadelelerine konu olan hayatını izlediğimiz Kim Dotcom, şimdi de çevrimiçi müzik sektörüne adım atıyor. 

Mega adındaki kişisel depolama platformunu Yeni Zelanda hükümetine kaptıran ve geçtiğimiz günlerde kullanıcıları bu konuda uyaran Kim Dotcom, BABOOM adındaki yeni çevrimiçi müzik hizmetini tanıttı.

BABOOM geçen yıldan bu yana deneme sürecindeydi. BABOOM veritabanında yer alacak sanatçılara ve bestecilere gelirin yüzde 90’ını vaad ediyor. Rakiplerinde bu şekilde farklılaşmayı planlayan BABOOM ücretli ve ücretsiz aboneliklerin yanısıra premium bir hesap hizmeti de sunacak. 

BABOOM sanatçılara adil bir rekabet ortamı sunmayı amaçlıyor. Sanatçılar eserlerini kimler dinliyor ve kimler ne kadar ödeme yapıyor görebilecek. Ayrıca sanatçılar yanında bağımsız müzisyenler de kendi müziklerini paylaşabilecek. 

Müziğin yanında sanatçıların fotoğraf ve videoları ile sosyal bir ağ kuruluyor ve kullanıcılar bu ağ içerisinde birbiri ile etkileşime geçiyor. Premium kullanıcıları ise daha fazla içeriğe erişim hakkına sahip oluyor. BABOOM web yanında mobil uygulamalarıyla da hizmet veriyor.  

https://baboom.com/discover Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl
Dotcom Kim ?
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admix 3 yıl
steam in sahibinin kardeşi gibi montofon inegi
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Batuist 3 yıl
bir tane şarkıya 1,10$ görünce çıktım hemen..
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Virinom 3 yıl
Kim Dotcom'ın parmağı varsa kullanılır. Spotify'a her ay 10 Tl vereceğime aynı parayı buna veririm. Tabi makul bir fiyatla çıkarsa.
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