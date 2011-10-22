Kinect için Susam Sokağı ve National Geographic TV hareket kontrolünü eğlenceli hale getiriyor

Hareket algılayıcı sistemi Kinect ile yeni bir devri başlatan Microsoft, Xbox 360 oyun konsolu için eğlenceli yapımlarla eğitime yönelik yatırımlarına devam ediyor.





Microsoft yeni yapimları için Susam Sokağı, National Geographic ve Disney firmalarıyla işbirliğine gidiyor. Yapımlardan ikisi Kinect Nat Geo TV ve Kinect Sesame Street TV adında Microsoft için özel olarak üretilmiş Xbox Live eğitici şovları. Çocuklar bu sayede vahşi yaşamı öğrenirken Elmo ile noktaları birleştirme oyunu oynayabiliyorlar.





Diğer yapımlar çocukları okumaya teşvik eden sanal hikaye kitabı Project Columbia ve Pixar'ın sanal dünyalarına gençleri yolculuğa çıkaran Rush video oyunu.





Bu oyunlar ve şovlar bahar aylarında raflardaki yerini alacak.