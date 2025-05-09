Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nintendo doğruladı: İlk nesil Switch desteği sürecek

    Nintendo, Switch 2'nin çıkışına rağmen orijinal Switch için yeni oyunlar sunmaya devam edecek. Peki ilk nesil Switch ne kadar daha destek alacak? İşte detaylar...

    Nintendo doğruladı: İlk nesil Switch desteği sürecek Tam Boyutta Gör
    Nintendo Switch 2 ufukta göründü ancak Nintendo eski modeli henüz bırakmış değil. Şirketin son açıklaması, bu konudaki planların düşündüğünüzden farklı olduğunu gösteriyor. 2017 yılından bu yana satış rekorları kıran konsol, yeni oyunlarla desteklenmeye devam edecek.

    İlk nesil Switch desteği sürecek

    Nintendo, yeni nesil konsolu Switch 2'yi 5 Haziran’da piyasaya sürmeye hazırlanırken, ilk Switch modeli için içerik desteğini koruyacağını duyurdu. Şirketin son çeyrek finansal raporunda yer alan açıklamaya göre, hâlihazırda duyurulan Metroid Prime 4: Beyond, Pokémon Legends: Z-A gibi büyük yapımların yanı sıra, 2026 yılında çıkacak Rhythm Heaven Groove ve Tomodachi Life: Living the Dream gibi oyunlar da Switch kullanıcıları ile buluşmaya devam edecek.

    Nintendo'dan gelen kararın şaşırtıcı olmadığını söyleyelim. Keza ilk nesil Switch satışları 150 milyona yaklaşmış durumda. Günümüzde ise donanım satışlarında düşüş olsa da, kullanıcı tabanı, firmanın içerik üretimini sürdürmesinde kritik rol oynuyor. Bu arada, Switch'in toplam satışlarda sadece PlayStation 2’nin ardından ikinci sırada yer aldığını da hatırlatalım.

    Yine de Nintendo, yeni konsolun satışlarını hızlandırmak adına bazı yapımları yalnızca Switch 2’ye özel tutuyor. Bu stratejinin ilk örneklerinden biri Mario Kart World olacak. Ayrıca ikinci nesil konsolun geriye dönük uyumluluğa sahip olduğunu söyleyelim. Nintendo ise, yeni konsolunun 2026 Mart sonuna kadar dünya genelinde 15 milyon adet satılmasını öngörüyor. Bu rakam, daha yüksek bir fiyata satılacak olmasına rağmen, ilk Switch'e oldukça yakın.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tek soruda şizofreni testi kredi veren uygulamalar en yakın ne app noktası sel hasarlı araç alınır mı elektrikli araç şarj uzatma kablosu nasıl olmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (2a)
    Nothing Phone (2a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Thinkbook 14
    Lenovo Thinkbook 14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum