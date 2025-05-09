Nintendo doğruladı: İlk nesil Switch desteği sürecek

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Tam Boyutta Gör Nintendo Switch 2 ufukta göründü ancak Nintendo eski modeli henüz bırakmış değil. Şirketin son açıklaması, bu konudaki planların düşündüğünüzden farklı olduğunu gösteriyor. 2017 yılından bu yana satış rekorları kıran konsol, yeni oyunlarla desteklenmeye devam edecek.

İlk nesil Switch desteği sürecek

Nintendo, yeni nesil konsolu Switch 2'yi 5 Haziran’da piyasaya sürmeye hazırlanırken, ilk Switch modeli için içerik desteğini koruyacağını duyurdu. Şirketin son çeyrek finansal raporunda yer alan açıklamaya göre, hâlihazırda duyurulan Metroid Prime 4: Beyond, Pokémon Legends: Z-A gibi büyük yapımların yanı sıra, 2026 yılında çıkacak Rhythm Heaven Groove ve Tomodachi Life: Living the Dream gibi oyunlar da Switch kullanıcıları ile buluşmaya devam edecek.

Nintendo'dan gelen kararın şaşırtıcı olmadığını söyleyelim. Keza ilk nesil Switch satışları 150 milyona yaklaşmış durumda. Günümüzde ise donanım satışlarında düşüş olsa da, kullanıcı tabanı, firmanın içerik üretimini sürdürmesinde kritik rol oynuyor. Bu arada, Switch'in toplam satışlarda sadece PlayStation 2’nin ardından ikinci sırada yer aldığını da hatırlatalım.

Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu 3 gün önce eklendi

Yine de Nintendo, yeni konsolun satışlarını hızlandırmak adına bazı yapımları yalnızca Switch 2’ye özel tutuyor. Bu stratejinin ilk örneklerinden biri Mario Kart World olacak. Ayrıca ikinci nesil konsolun geriye dönük uyumluluğa sahip olduğunu söyleyelim. Nintendo ise, yeni konsolunun 2026 Mart sonuna kadar dünya genelinde 15 milyon adet satılmasını öngörüyor. Bu rakam, daha yüksek bir fiyata satılacak olmasına rağmen, ilk Switch'e oldukça yakın.

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