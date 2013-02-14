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Kingston SSDNow E100 Kurumsal SSD video inceleme
6 yıl
7,1b
1
HDD / SSD
96
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Flash ve NAND tabanlı çözümlerin tanıdık ismi Kingston'un geliştirdiği ve kurumsal alanda kullanıma uygun katı halli sürücü ailesi E100'ün 200 GB kapasiteli modelini inceliyoruz.
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DH Misafiri
6 yıl
editörün seçimi
hdd yerine ssd kullansam ne fark olur arada arkadaşlar?
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MxFxOx
6 yıl
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ssd uzun süre kullanmak için sürekli veri silme ve yükleme işleminden kaçınmak gerekir. windows yüklü OCZv4, 5 sene götürsün yeter zaten 5 yıl garantisi var
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musa_unsal2005
6 yıl
editörün seçimi
Ssd lerin bu kadar kısa ömür sunduklarını bilmiyordum. Bu vidyoda en azından onu öğrenmiş oldum.
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Vedpla
6 yıl
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Ses kaymasımı var yok sorun bende mi bu aralar iyice sapıttı dh düzeltelim derken kırıyorlar döküyorlar dün saatlerce videoya giremedim hata verdi foruma giremedim bir sürü hata var
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TIRAZLI
6 yıl
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bu ne ya forumun cılkı çıktı valla açılışda cinsiyet soruyor + mesaj bölümü beş para etmiyor,nerede eski donanım haber ve incelemeleri iyileştirme yapalım derken cılkı çıktı forumun haberiniz yok sadece benim çalışdığım işyerinde 8 kişi artık kullanmıyor donanim haberi
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digimon52
6 yıl
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sonucda video da öyle ahim sahim bir sey yok sadece dinleseniz de olur.
milletin dedigine bak ya . SSD´icinmi burdasiniz videonun sekron durumunu
elesdirmek icinmi ? ( Yoksa sizde algilama problemi´mi var ??? ) .
GÜZEL VIDEO
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artenis
6 yıl
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fiyat çok yüksekmiş gerçekten, onun için PCI ssd lerde dusunulebilir derim ;)
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StarkJulian
6 yıl
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aynı sorun bende de var. Ortalarda bir yerde başlıyor.
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mustiki212
6 yıl
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Ağız okuma kabiliyetimi geliştirdi video..:D sesleri ve videoyu kafamın içinde senkronluyorum...:D
Edit: Bu arada videonun sonunda Mesut hocanın sesini Ender hocanın konuşmasına denk geliyor.. Allahtan herkes yerli yerinden çok garipsedim./
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TechnicaL
6 yıl
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Senkronizasyon sorunu var.
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milletin dedigine bak ya . SSD´icinmi burdasiniz videonun sekron durumunu
elesdirmek icinmi ? ( Yoksa sizde algilama problemi´mi var ??? ) .
GÜZEL VIDEO
Edit: Bu arada videonun sonunda Mesut hocanın sesini Ender hocanın konuşmasına denk geliyor.. Allahtan herkes yerli yerinden çok garipsedim./