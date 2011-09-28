Kisai'den Rogue Touch çift zaman dilimini tek ekranda gösteriyor

Japonya'nın kol saatlerine yeni bir bakış açısı getiren firması Tokyoflash farklı metotlarla okunan Kisai saat koleksiyonuna yeni bir modelini daha ekledi.





Kisai Rogue modelinin farklı bir versiyonu olan model Kisai Rogue Touch adını taşıyor. Modelin Touch eklentisini almasının sebebi kadranın çevresinde 4 adet kapasitif tuşun bulunması. Diğer modellerden ayrılan bu tuşlar Alarm, Tarih, ışıklandırma ve saat fonksiyonlarını ekrana getiriyor. Alarm ve tarih fonksiyonları yine daireler yoluyla okunuyor ve ayarlanıyor.





Saatin okunma şekli ise yine farklı bir metoda dayanıyor. En dıştaki içiçe geçen kalın ve ince daireler saat ve saniyeyi gösteriyor. Bir sonraki iç daire ise dakikayı gösteriyor. Sonraki iki iç daire ikinci zaman diliminin saat ve dakikasını gösteriyor.





Kisai Rogue Touch modeli 4 farklı renkte Tokyoflash firmasının sitesinde satışa sunuldu. İlk 48 saat içinde satın alanlara ise 20$'lık bir indirim yapılıyor.