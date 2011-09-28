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Kisai'den Rogue Touch çift zaman dilimini tek ekranda gösteriyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Japonya'nın kol saatlerine yeni bir bakış açısı getiren firması Tokyoflash farklı metotlarla okunan Kisai saat koleksiyonuna yeni bir modelini daha ekledi. 

Kisai Rogue modelinin farklı bir versiyonu olan model Kisai Rogue Touch adını taşıyor. Modelin Touch eklentisini almasının sebebi kadranın çevresinde 4 adet kapasitif tuşun bulunması. Diğer modellerden ayrılan bu tuşlar Alarm, Tarih, ışıklandırma ve saat fonksiyonlarını ekrana getiriyor. Alarm ve tarih fonksiyonları yine daireler yoluyla okunuyor ve ayarlanıyor. 

Saatin okunma şekli ise yine farklı bir metoda dayanıyor. En dıştaki içiçe geçen kalın ve ince daireler saat ve saniyeyi gösteriyor. Bir sonraki iç daire ise dakikayı gösteriyor. Sonraki iki iç daire ikinci zaman diliminin saat ve dakikasını gösteriyor.

Kisai Rogue Touch modeli 4 farklı renkte Tokyoflash firmasının sitesinde satışa sunuldu. İlk 48 saat içinde satın alanlara ise 20$'lık bir indirim yapılıyor.

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acbold 8 yıl
harika saatler üretiyor tokyoflash her haberini dikkatle okuyorum.en sonunda alıcam bir tane =)) 10 yaşındaki hollywood polo'yu rafa kaldırıp =)))
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uLtRaTRim 8 yıl
saat mi okuyacaz, matematiksel problem mi çözeceğiz, anlamadım.
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lTriviuml 8 yıl
Aydınlatma cok kötü ledler yanlardan belli oluyor
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some_times 8 yıl
okumaya alışmak zaman alır ama tasarımı çok iyi marjinal olmuş
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quzman 8 yıl
Fikir iyi güzel de işçilik rezalet ya .
5 liralık çakma Casio saatler gibi ekran aydınlatması .
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karaköy_soğancısı 8 yıl
adamlar herşeyi icat etti malzeme kalmadı artık kafayı yiyip böle şeyler yapıyolar yazık :)
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homebird 8 yıl

- Saat kaç birader?
- hımmm şeeeeyyy bi dakka
- Kardeşim saati sordum dalga mı geçiyorsun benle.
- Yok abi biran çözemedimde saatin kaç olduğunu.
- Çözemedin mi?Git işine ya manyak mısın nesin.
- Dur abi galiba 6.20 ama emin değilim .
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dkcem 8 yıl
fiyatı ne kadar acaba?
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SystemApps 8 yıl
Bu ne ya altıüstü saat ne hale sokmuşlar mazoşist olmak gerekiyor bunu alıp kullanmak için :S
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MrRain 8 yıl
Saati o kadar simetrik yapmışlar ki, alıp ters taksam ve nasıl okunduğunu tersten öğrensem yıllarca o şekilde kullanabilirim. İşte buna sıradışı derim :)
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