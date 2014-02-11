Kişiye göre organize sağlayan Mac uyumlu e-posta istemcisi Unibox indirime girdi

OS X 10.8 ve üzeri işletim sistemine sahip bilgisayarlar için hazırlanan yeni e-posta uygulamalarından Unibox, artık çok daha ucuza elde edilebiliyor.





Eightloops adlı geliştirici tarafından hazırlanan Unibox, Gmail, iCloud, me.com. mac.com, Yahoo!, Hotmail, outlook.com, live.com ve diğer IMAP destekli e-posta servisleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Gelen e-postaları kişilere özel kategorilere ayıran ve bu sayede normal bir hızlı mesajlaşma yazılımı gibi kullanım yapısı sunabilen uygulama, içerisinde e-posta eklentilerine özel görüntüleme seçenekleri barındırıyor ve bu eklentileri direkt olarak açılan bir pencere üzerinde hızlı bir şekilde gösterebiliyor.





Kullanışlı özellikleri ile etkili bir kullanım vaat eden Unibox e-posta uygulaması, 17,99 TL yerine artık 3,59 TL fiyat etiketiyle buradan indirilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id702816521?mt=12